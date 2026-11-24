Kaufland wycofuje filety śledziowe. Wykryto niebezpieczne bakterie

Sieć Kaufland opublikowała 20 listopada 2026 roku komunikat dotyczący wycofania ze sprzedaży dwóch partii filetów śledziowych wyprodukowanych przez firmę SEKO S.A. z Chojnic. Produkty te były dostępne w sprzedaży w sklepach sieci Kaufland. Powodem decyzji są wyniki rutynowej kontroli, podczas której wykryto w produkcie obecność niebezpiecznych bakterii.

– Podczas rutynowej kontroli wykryto bakterie z gatunku Listeria monocytogenes w wyżej wymienionym produkcie – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Ostrzeżenie dotyczy filetów śledziowych K-Classic a’la Matjas w oleju, sprzedawanych w opakowaniach o masie 250 g. Osoby, które w ostatnim czasie kupiły ten produkt, powinny dokładnie sprawdzić oznaczenia znajdujące się na opakowaniu.

Wycofaniem objęto produkty z następującymi oznaczeniami:

Nazwa produktu: K-Classic Filety śledziowe a’la Matjas w oleju 250 g.

K-Classic Filety śledziowe a’la Matjas w oleju 250 g. Kod EAN: 5902353033108.

5902353033108. Data minimalnej trwałości: 05.12.2026, numer partii: 264WO.

05.12.2026, numer partii: 264WO. Data minimalnej trwałości: 06.12.2026, numer partii: 265KE.

06.12.2026, numer partii: 265KE. Producent: SEKO S.A., ul. Zakładowa 3, Chojnice.

Nie należy spożywać produktu. Producent ostrzega przed konsekwencjami zdrowotnymi

Spożycie produktu zanieczyszczonego bakterią Listeria monocytogenes może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Szczególnie narażone na ciężki przebieg zakażenia są kobiety w ciąży, małe dzieci oraz osoby z osłabionym układem odpornościowym.

– Po spożyciu zanieczyszczonego produktu, bakteria Listeria monocytogenes może powodować objawy grypopodobne, takie jak gorączka, bóle mięśni, a nawet wymioty i biegunka. Spożycie może prowadzić do poważnych chorób, szczególnie u kobiet w ciąży, małych dzieci i osób z osłabionym układem odpornościowym. Konsumenci, którzy spożyli zanieczyszczony produkt i doświadczają opisanych objawów, proszeni są o natychmiastową konsultację z lekarzem. Należy poinformować lekarza, jeśli spożyłeś produkt, w którego próbce wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes – przekazano w komunikacie na stronie firma.kaufland.pl.

Kaufland zwróci klientom pieniądze. Nie trzeba okazywać paragonu

Sieć Kaufland zaznacza, że niezwłocznie usunęła wskazany produkt ze sprzedaży. Klienci, którzy kupili śledzie objęte ostrzeżeniem, mogą zwrócić je w dowolnej placówce sieci, niezależnie od miejsca dokonania zakupu.

– Kaufland natychmiast zareagował i wycofał produkt ze sprzedaży. Produkt można zwrócić w każdym markecie Kaufland, także bez okazywania paragonu, otrzymując zwrot pieniędzy za zakup. Producent SEKO S.A. przeprasza wszystkich klientów za wszelkie niedogodności – czytamy w komunikacie.