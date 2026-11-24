Ustawa 3003: Co to jest i dlaczego jest tak kontrowersyjna?

Sprawa wygląda na pierwszy rzut oka prosto. Nowa ustawa 3003 ma wzmocnić sankcje na firmy i osoby, które wspierają Rosję i Białoruś. Chodzi o to, żeby uszczelnić przepisy i dać polskim służbom realne narzędzia do walki z tymi, którzy pomagają omijać unijne obostrzenia. W praktyce ustawa, która w tym tygodniu trafiła do Senatu, daje ogromną władzę ministrowi spraw wewnętrznych. To on będzie mógł wpisać daną osobę lub firmę na listę sankcyjną.

Na czym polega problem? "puls Biznesu" podkreśla, że decyzja ministra ma mieć „ rygor natychmiastowej wykonalności” . Mówiąc po prostu: odwołanie do sądu nic nie da, bo nie wstrzyma działania. Jeśli urzędnik uzna, że firma wspiera Rosjan, może z dnia na dzień zablokować jej konta. Głównym narzędziem ma być możliwość zamrożenia majątku firmy lub osoby fizycznej na podstawie decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. A to dla każdego przedsiębiorcy scenariusz jak z koszmaru – oznacza utratę płynności, brak pieniędzy na wypłaty i widmo bankructwa.

Do tego dochodzą gigantyczne kary. Za złamanie przepisów grozi nawet 20 milionów złotych grzywny i do 12 lat więzienia. Kontrowersje budzi też zapis o walce z dezinformacją, który zdaniem krytyków jest tak ogólny, że może posłużyć do kneblowania ust opozycji i ograniczania wolności słowa w internecie.

Biznes spokojny, ale politycy grzmią o cenzurze

Podczas gdy projekt ustawy przechodził przez Sejm, najgłośniej protestowali politycy Konfederacji. Lider ugrupowania i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zorganizował konferencję prasową, na której nie zostawił na rządowym pomyśle suchej nitki. Jego zdaniem ustawa 3003 to bubel prawny, który daje ministrowi zbyt dużą władzę.

Rząd chce ręcznie regulować zakres wolności gospodarczej i wolności słowa. Przesłanki do stosowania środków ograniczających są bardzo nieostre, a kary za naruszanie sankcji oraz „ingerowanie w przestrzeń informacyjną” mają sięgać 20 mln zł oraz 12 lat więzienia – grzmiał Krzysztof Bosak.

Polityk alarmował, że przepisy uderzą we własność przedsiębiorców i pozwolą na blokadę firmowych pieniędzy na podstawie niejasnych podejrzeń. W podobnym tonie wypowiadali się inni członkowie partii, strasząc w mediach społecznościowych, że „rząd będzie mógł zabrać cały majątek jedną decyzją urzędnika”.

Wydawałoby się, że po takich słowach organizacje zrzeszające przedsiębiorców zaleją rząd falą krytycznych opinii. Nic z tych rzeczy. Co zaskakujące, największe z nich... całkowicie zignorowały projekt. Okazuje się, że żadna z czołowych organizacji biznesowych w kraju nie uznała za konieczne, by przedstawić pisemną opinię do projektu, bo ich eksperci nie dopatrzyli się w nim zagrożeń.

Dostaliśmy projekt tej ustawy do zaopiniowania, ale nasi eksperci po jego przeanalizowaniu uznali, że nie ma konieczności przedstawiania rządowi pisemnego stanowiska, ponieważ niczego niepokojącego w projekcie nie dostrzegli – wyjaśnia Zbigniew Maciąg z Konfederacji Lewiatan.

Podobnie sprawę widzą Pracodawcy RP i Federacja Przedsiębiorców Polskich. Ich zdaniem ustawa nie budzi kontrowersji, które wymagałyby interwencji.

Kiedy grozi zamrożenie majątku firmy? Ekspert uspokaja

Skoro największe organizacje biznesowe są spokojne, to czy przedsiębiorcy naprawdę nie mają się czego bać? Głos w tej sprawie zabrał Robert Socha, prezes Open Intelligence Group i ekspert od weryfikacji sankcyjnej. Jego zdaniem panika jest nieuzasadniona, a czarny scenariusz dotyczy tylko tych, którzy świadomie łamią prawo.

Kary przewidziane w ustawie robią wrażenie, ale proszę pamiętać, że w przypadku kar kryminalnych więzienie co do zasady grozi za przestępstwa umyślne. Mówiąc wprost, ktoś musi chcieć popełnić przestępstwo, omijać sankcje, aby zasłużyć sobie na wyrok więzienia – tłumaczy Robert Socha.

Ekspert podkreśla, że kary finansowe do 20 mln zł nie są nowością – podobne zapisy istnieją już od 2022 roku. Do tej pory nałożono je tylko dwa razy, w obu przypadkach na firmy, które świadomie próbowały eksportować luksusowe auta do Rosji. Robert Socha uspokaja, że uczciwi przedsiębiorcy nie muszą obawiać się zamrożenia majątku firmy, jeśli tylko wykażą należytą staranność i nie będą umyślnie łamać prawa.

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim trzeba pilnować, z kim robimy interesy. Ekspert radzi, by w firmie wyznaczyć osobę odpowiedzialną za weryfikację kontrahentów, sprawdzać łańcuchy dostaw i uważać na towary, które mogą mieć podwójne, w tym wojskowe, zastosowanie. To najlepsza obrona przed ewentualnymi problemami.

Jakie nowe kary wprowadza ustawa 3003?

"Puls Biznesu" wskazuje, że nowe przepisy wprowadzają konkretne przestępstwa i surowe kary za ich popełnienie. Oto najważniejsze z nich:

Handel z podmiotami objętymi sankcjami: Za obrót, import, eksport czy świadczenie usług związanych z zakazanym towarem grozi od roku do 10 lat więzienia (a przy mieniu znacznej wartości nawet do 12 lat).

Za obrót, import, eksport czy świadczenie usług związanych z zakazanym towarem grozi od roku do 10 lat więzienia (a przy mieniu znacznej wartości nawet do 12 lat). Transakcje z państwami trzecimi: Za realizację zakazanych transakcji, np. w ramach zamówień publicznych, grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Za realizację zakazanych transakcji, np. w ramach zamówień publicznych, grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Udostępnianie pieniędzy lub majątku: Za przekazanie środków finansowych lub nieruchomości osobie z listy sankcyjnej grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia (do 10 lat przy mieniu znacznej wartości).

Za przekazanie środków finansowych lub nieruchomości osobie z listy sankcyjnej grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia (do 10 lat przy mieniu znacznej wartości). Brak zamrożenia środków: Za niedokonanie blokady majątku osoby z listy sankcyjnej grozi od 6 miesięcy do 10 lat więzienia.

Za niedokonanie blokady majątku osoby z listy sankcyjnej grozi od 6 miesięcy do 10 lat więzienia. Umożliwienie wjazdu do kraju: Za pomoc w przekroczeniu granicy osobie objętej zakazem wjazdu grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

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