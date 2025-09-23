Rząd rozważa redukcję części pożyczkowej KPO o 5,1 mld euro.

W wykazie prac znalazł się projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie.

Prezes UKE zyska nowe uprawnienia do kontrolowania platform internetowych.

Nowelizacja ustawy o imprezach turystycznych ułatwi przedsiębiorcom spełnienie wymogów gwarancyjnych.

Rząd pracuje nad redukcją części pożyczkowej KPO

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) uzasadniało projekt uchwały w sprawie zmian w KPO koniecznością rewizji planu przed jego zakończeniem w III kwartale 2026 roku. Jak podkreślano, „zidentyfikowane w trakcie rewizji wolne środki finansowe zostaną alokowane tam, gdzie jest jeszcze możliwe ich zainwestowanie i skuteczne rozliczenie”.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo, część pożyczkowa KPO ma zostać zredukowana o 5,1 mld euro. Decyzja ta jest zgodna z wcześniejszym postanowieniem Rady Ministrów z sierpnia 2025 roku. Dodatkowo, planuje się przeniesienie do wcześniejszego rozliczenia tych działań, które udało się zrealizować przed czasem. Ma to na celu zwiększenie wartości kolejnych wypłat z Komisji Europejskiej oraz ograniczenie presji na budżet państwa w roku 2026.

Co więcej, projekt uchwały przewiduje usunięcie z zakresu KPO szeregu wskaźników, które są pośrednie lub niepowiązane z wydatkowaniem środków z KPO. MFiPR podkreśla, że głównym celem rewizji jest zminimalizowanie ryzyka otrzymania niepełnych refundacji z Komisji Europejskiej oraz zapewnienie skutecznej realizacji ważnych społecznie reform i inwestycji.

Rząd pracuje nad cenzurą w internecie?

Kolejnym ważnym punktem posiedzenia był projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw. Celem tej nowelizacji jest zapewnienie skutecznego stosowania przepisów unijnych, w szczególności aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA), w polskim porządku prawnym.

DSA nakłada na firmy działające w całej Unii Europejskiej odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. Artykuły 9 i 10 DSA umożliwiają organom sądowym i administracyjnym nakazywanie dostawcom blokowania nielegalnych treści w internecie.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), we współpracy z Krajową Radą do Spraw Usług Cyfrowych, będzie przyjmował skargi na platformy internetowe. Ma to przyczynić się do lepszej ochrony użytkowników przed nielegalnymi treściami oraz nadmiarowym usuwaniem treści.

Projekt ustawy przyznaje Prezesowi UKE nowe, istotne kompetencje. Będzie on odpowiedzialny za blokowanie nielegalnych treści w internecie (z wyjątkiem treści wideo, którymi zajmie się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – KRRiT) oraz za przywracanie treści niesłusznie usuniętych przez platformy. Ponadto, Urząd zyska prawo do kontrolowania platform oraz prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z unijnym rozporządzeniem.

Ułatwienia dla Przedsiębiorców Turystycznych

W harmonogramie posiedzenia znalazł się również projekt nowelizacji ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Ma on na celu ułatwienie przedsiębiorcom turystycznym spełnienia wymogu minimalnej sumy gwarancyjnej. Nowe przepisy pozwolą na zawarcie kilku umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, których łączna wartość będzie równa lub większa od minimalnej sumy gwarancyjnej.

Dodatkowo, projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku precyzyjnego informowania podróżnych o wszystkich zawartych umowach gwarancji oraz zasadach dochodzenia roszczeń.

Zmiany w administracji rządowej odłożone na później

Pierwotnie planowano, że ministrowie zajmą się również projektem nowelizacji niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej. Celem tego projektu miało być stworzenie ram prawnych umożliwiających Prezesowi Rady Ministrów kształtowanie składu rządu w sposób pozwalający na ograniczenie liczby członków Rady Ministrów. Ostatecznie jednak projekt ten został usunięty z porządku posiedzenia.

