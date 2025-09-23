Rząd przyjął projekt ustawy mającej na celu walkę z dezinformacją i hejtem w Internecie.

Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Ustawa wprowadza nowe kompetencje dla organów państwowych, w tym Prezesa UKE, Przewodniczącego KRRiT i Prezesa UOKiK.

Projekt przewiduje kary pieniężne i odpowiedzialność cywilną dla dostawców usług cyfrowych naruszających przepisy.

Rząd przyjął ustawę pozwalającej walczyć z dezinformacją

Projekt ustawy przyjętej przez rząd jest odpowiedzią na Akt o Usługach Cyfrowych (DSA), czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065. Jego celem jest stworzenie bezpiecznego i jednolitego rynku usług cyfrowych, gdzie użytkownicy są chronieni przed nielegalnymi treściami i dezinformacją. Nowe przepisy mają zapewnić przejrzyste zasady dla platform internetowych.

Ustawa przewiduje nowe kompetencje dla organów państwowych, które odegrają kluczową rolę w walce z dezinformacją i hejtem.

Co się zmieni?

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) przejmie rolę koordynatora ds. usług cyfrowych. Będzie odpowiadać za współpracę z Komisją Europejską i innymi państwami UE w ramach Europejskiej Rady ds. Usług Cyfrowych. Jego zadaniem będzie koordynacja działań na szczeblu krajowym i międzynarodowym, co zapewni spójność i skuteczność walki z dezinformacją.

Przewodniczący KRRiT obejmie nadzór nad treściami na platformach udostępniania wideo. Będzie rozpatrywał wnioski o blokowanie nielegalnych treści.

Prezes UOKiK skupi się na ochronie konsumentów w sieci. Będzie przeciwdziałać nieuczciwym praktykom i prowadzić postępowania wobec dostawców usług cyfrowych, którzy naruszają prawa konsumentów.

Kto będzie mógł blokować treści i kto będzie mógł blokować?

Nowe przepisy wprowadzą mechanizm szybkiego blokowania treści naruszających prawo. Uprawnieni do wnioskowania o blokadę będą:

Prokuratorzy

Policja

Organy Krajowej Administracji Skarbowej

Straż Graniczna

Zaufane podmioty sygnalizujące (certyfikowane przez Prezesa UKE)

Blokowane będą m.in.:

Treści dezinformacyjne

Treści pedofilskie

Kradzież tożsamości

Oszustwa

Naruszenia praw autorskich

Usługobiorca, którego treść została zablokowana, zyska prawo do odwołania. Będzie mógł wystąpić z wnioskiem o usunięcie ograniczeń, a w razie odmowy – złożyć sprzeciw do sądu. Użytkownicy będą mogli również wnieść sprzeciw wobec treści zablokowanych przez platformy. Decyzje administracyjne w tych sprawach będą wydawać Prezes UKE i KRRiT.

Powołana zostanie Krajowa Rada ds. Usług Cyfrowych. Będzie opiniować kluczowe rozwiązania i wspierać rozwój bezpiecznego rynku usług cyfrowych. Będzie to ciało doradcze przy Prezesie UKE, w skład którego wejdą przedstawiciele nauki, organizacji społecznych i gospodarczych. Rada ma być mózgiem operacji, który zapewni, że walka z dezinformacją będzie prowadzona w sposób przemyślany i skuteczny.

Kary dla dostawców usług za naruszenia nowej ustawy

Projekt ustawy przewiduje odpowiedzialność cywilną i administracyjne kary pieniężne dla dostawców, którzy naruszą przepisy. W szczególnie pilnych przypadkach, decyzjom organów będzie mógł być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. To jasny sygnał, że naruszanie prawa w Internecie będzie wiązało się z poważnymi konsekwencjami.

Organy będą zobowiązane do wydawania decyzji w krótkich terminach. Mają na to 7 dni od zgłoszenia, a w sprawach prowadzonych przez Policję lub prokuratora – nawet 2 dni. Procedury przewidują udział wszystkich stron (wnioskodawcy, platformy i usługobiorcy), co zapewnia transparentność i prawo do obrony.

Na razie ustawa została przyjęta przez rząd i musi przejść resztę ścieżki legislacyjnej, tj. przez Sejm, Senat i po uchwaleniu przez obie izby, na biurko do prezydenta. Dopiero po podpisie prezydenta nowe przepisy wejdą w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rozmowa prof. Dudka z prof. Aleksandrą Gasztold o cyberbezpieczeństwie i cyfrowej dezinformacji | Dudek o Polityce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.