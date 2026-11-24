Unia Europejska zmienia podejście do samochodów spalinowych

Unia Europejska rozważa złagodzenie zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 roku ze względu na trudną sytuację europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Producenci mierzą się z rosnącą konkurencją ze strony Chin, wysokimi kosztami transformacji oraz niepewnym popytem na samochody elektryczne. Komisja środowiska Parlamentu Europejskiego poparła propozycję umożliwiającą dalszą sprzedaż aut benzynowych, diesli i hybryd pod określonymi warunkami, jednak ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.

Niezależnie od dyskusji dotyczącej przyszłości samochodów spalinowych, już 29 listopada 2026 roku w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać wymagania normy Euro 7. Początkowo obejmą one nowe modele samochodów osobowych i lekkich aut dostawczych, a rok później niemal wszystkie nowe pojazdy tych kategorii. Jedną z najważniejszych zmian będzie wprowadzenie systemu monitorującego emisję spalin i informującego kierowcę o wykrytych nieprawidłowościach. Po przejechaniu 2400 km bez usunięcia usterki system będzie mógł ograniczyć możliwość dalszego korzystania z pojazdu, m.in. poprzez zablokowanie ponownego uruchomienia silnika lub tankowania. Nowe wymagania nie obejmą jednak starszych samochodów, których właściciele nie będą musieli dostosowywać pojazdów do normy Euro 7.

Unia Europejska chce tanich samochodów elektrycznych. Szansa na powrót „Malucha”

To jednak nie koniec zmian na europejskim rynku motoryzacyjnym. Parlament Europejski prowadzi również dyskusję nad utworzeniem nowej kategorii tanich samochodów elektrycznych. Pojazdy te mogłyby zostać zwolnione z części unijnych wymogów, co pozwoliłoby obniżyć koszty ich produkcji i oferować je w znacznie niższych cenach niż obecnie dostępne modele.

Jak informuje portal motoryzacja.interia.pl, wprowadzenie takich przepisów mogłoby otworzyć drogę do powrotu na rynek m.in. Fiata 126, którego nowoczesna wersja została już opracowana kilka lat temu. Popularny niegdyś „Maluch” to niewielki samochód miejski, który w latach 1973–2000 produkowano na licencji Fiata w zakładach FSM w Bielsku-Białej i Tychach. Łącznie w Polsce wyprodukowano ponad 3,31 mln egzemplarzy tego modelu, natomiast we wszystkich fabrykach powstało około 4,67 mln sztuk.

Tak mógłby wyglądać nowy Fiat 126. Włosi opracowali projekt już w 2020 roku

Wielu producentów samochodów zdecydowało się w ostatnich latach na przywrócenie swoich kultowych modeli w nowoczesnej odsłonie. Taką drogą poszły m.in. Mini, Volkswagen, Honda i Renault, a Citroen zapowiedział powrót legendarnego 2CV. Swoją wizję współczesnego Fiata 126 przedstawiła również włoska pracownia projektowa MA-DE. Koncepcyjny model 126 Vision łączy nowoczesne rozwiązania technologiczne z charakterystycznymi elementami dawnego „Malucha”, takimi jak kwadratowe reflektory czy delikatnie opadająca ku tyłowi linia dachu.

Choć projekt nowoczesnego Fiata 126 zaprezentowano już w 2020 roku, włoski producent nie wyraził zainteresowania jego wdrożeniem. Prawdopodobnie wynikało to z debiutu elektrycznego Fiata 500, który mógłby konkurować z nowym „Maluchem”. Sytuację mogą jednak zmienić unijne przepisy dotyczące nowej kategorii małych samochodów elektrycznych, określanej jako M1E.

Nowy „Maluch” za około 60 tys. zł? Unijne przepisy mogą otworzyć drogę do jego produkcji

Jak czytamy w „Interii” pojazdy te miałyby maksymalnie 4,2 m długości, napęd elektryczny i powstawałyby na terenie Unii Europejskiej. Dzięki zwolnieniu z części obowiązujących wymogów ich ceny mogłyby wynosić około 60 tys. zł. Dodatkowo sprzedaż takich samochodów pozwoliłaby producentom łatwiej uniknąć kar za przekroczenie norm emisji CO₂. Wprowadzenie nowych regulacji mogłoby więc sprawić, że reaktywacja „Malucha” stałaby się dla Fiata opłacalna, zwłaszcza że elektryczny Fiat 500 kosztuje obecnie co najmniej 109 tys. zł, a Grande Panda – 106 tys. zł.

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