Cztery dni z rzędu bez zakupów. Sklepy będą zamknięte od 24 do 27 grudnia

W grudniu 2026 roku Polaków czekają cztery dni z rzędu, w których sklepy i centra handlowe pozostaną zamknięte. Wigilia oraz dwa dni świąt Bożego Narodzenia oznaczają trzydniową przerwę w handlu. W tym roku dołączy do nich również niedziela, 27 grudnia, która zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie dniem niehandlowym.

W efekcie od 24 do 27 grudnia zakupy w większości placówek handlowych nie będą możliwe. To pierwsza taka sytuacja, odkąd w życie weszły przepisy ustanawiające Wigilię dniem wolnym od pracy i handlu. Taki niekorzystny dla konsumentów układ kalendarza powtórzy się dopiero za 11 lat, czyli w 2037 roku. Polacy będą musieli odpowiednio wcześniej zaplanować zakupy. To oznacza, że w dniach poprzedzających świąteczną przerwę w sklepach mogą pojawić się długie kolejki.

Dlatego Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji chce, aby w grudniu wprowadzono dodatkową niedzielę handlową. Jak informuje Radio Zet, POHiD zwróciła się do parlamentarzystów z apelem o pilną zmianę przepisów, która pozwoliłaby otworzyć sklepy w niedzielę 27 grudnia. Inicjatywę poparły największe sieci handlowe działające w Polsce.

Cztery dni bez handlu w grudniu 2026. Kiedy sklepy będą zamknięte?

W 2026 roku Wigilia wypada w czwartek, natomiast pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przypadają odpowiednio w piątek i sobotę. Zaraz po nich następuje niedziela niehandlowa. W praktyce oznacza to, że duże sklepy i centra handlowe będą czynne po raz ostatni przed świętami w środę 23 grudnia, a ponownie otworzą się dopiero w poniedziałek 28 grudnia. Wcześniej Polacy będą mogli zrobić zakupy w trzy niedziele handlowe: 6, 13 i 20 grudnia. Przedstawiciele branży handlowej próbują przekonać jednak, że tegoroczny układ kalendarza wymaga wprowadzenia dodatkowego wyjątku.

Sieci handlowe apelują o otwarcie sklepów 27 grudnia. Jest wniosek o zmianę przepisów

O umożliwienie otwarcia sklepów 27 grudnia zaapelowało dziewięć dużych sieci handlowych należących do Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD). Pod wspólnym apelem podpisały się Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, E.Leclerc, Kaufland, Lidl, Netto oraz Żabka. Organizacja zwróciła się do posłów i senatorów z prośbą o pilne zajęcie się zmianą przepisów, która pozwoliłaby jednorazowo otworzyć sklepy spożywcze w niedzielę 27 grudnia 2026 roku.

- W imieniu zrzeszonych w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD) sieci spożywczych apelujemy o pilne podjęcie inicjatywy legislacyjnej, która umożliwi jednorazowe otwarcie sklepów spożywczych w niedzielę 27 grudnia 2026 roku. Propozycję uzasadnia wyjątkowy układ tegorocznych świąt Bożego Narodzenia – informuje Izba cytowana przez Radio Zet.

Przedstawiciele sieci handlowych ostrzegają, że czterodniowe zamknięcie sklepów może doprowadzić do marnowania żywności, zwłaszcza produktów świeżych. Ich zdaniem otwarcie placówek 27 grudnia ułatwiłoby dostawy i uzupełnienie towarów po świętach.

Apel dotyczy wyłącznie jednorazowego wyjątku od zakazu handlu. Na razie 27 grudnia pozostaje niedzielą niehandlową, a otwarcie sklepów wymaga zmiany przepisów. W 2027 roku podobny problem nie wystąpi.

Wigilia dniem wolnym od pracy i handlu. Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Przypomnijmy, że ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy było inicjatywą Lewicy. W listopadzie 2024 roku projekt uzyskał pozytywną opinię połączonych sejmowych komisji gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny. Poparto również poprawkę KO, zgodnie z którą nowe przepisy weszły w życie 1 lutego 2025 roku. Wcześniej 24 grudnia był normalnym dniem pracy, a sklepy mogły prowadzić sprzedaż jedynie do godziny 14.