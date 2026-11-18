Kiedy gra wideo staje się najważniejszym wydarzeniem popkulturowym dekady, nikt nie może przejść obok niej obojętnie. W przeddzień premiery GTA VI w sieci zaroiło się od wpisów, w których zarówno zwykli gracze, jak i szefowie państwowych instytucji oraz politycy udowadniają, że doskonale rozumieją emocje towarzyszące odliczaniu ostatnich godzin.

Morawiecki podpisuje „umowę”, Mentzen wrzuca wideo, a KO porównuje dekady

Skalę szaleństwa wokół premiery najlepiej widać po tym, jak chętnie po motyw GTA VI sięgają politycy. W środę furorę w sieci zrobił wpis i nagranie byłego premiera, lidera ugrupowania Rozwój Plus, Mateusza Morawieckiego. Polityk podpisał ze swoim pracownikiem od mediów społecznościowych specjalną, pięciopunktową „umowę”, która pozwala mu grać w GTA VI od 19 do 29 listopada „tyle, ile chce” i zakazuje szefowi wchodzenia do pokoju oraz przeszkadzania podczas sesji (chyba że dorzuci minimum 150 zł do zakupu gry).

Z kolei Młodzi Demokraci (młodzieżówka Koalicji Obywatelskiej) opublikowali w social mediach grafiki zestawiające logotypy GTA Vice City (2002 r.) i GTA VI (2026 r.) ze zdjęciami m.in. premiera Donalda Tuska sprzed 24 lat i obecnie.

To zresztą wywołało uszczypliwe komentarze graczy przypominających październikowe wypowiedzi szefa rządu, w których łączył on gry wideo (m.in. Minecrafta) z agresją wśród młodzieży. Ten motyw wykorzystał także lider Konfederacji, Sławomir Mentzen, który już wcześniej podgrzewał atmosferę wokół hitu Rockstara wpisami „GTA V vs. GTA VI :)”.

Przygotujcie się na masowe aresztowania! https://t.co/An0FRGqXvR— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) November 17, 2026

Memiczny trend porównujący czasy minione z obecnymi wykorzystała także Lewica, która na swoim profilu zestawiła zdjęcia marszałka Czarzastego.

Za granicą emocje są jeszcze gorętsze. W Wielkiej Brytanii liderka Partii Konserwatywnej Kemi Badenoch wzięła graczy w obronę, wspominając własne sesje w Mortal Kombat i Street Fightera z czasów młodości, choć przestrzegła przed spędzaniem przed ekranem całych dni. Z kolei w hrabstwie Miami-Dade (pierwowzorze growego Vice City) wybuchła prawdziwa awantura: burmistrzyni Daniella Levine Cava podpisała z twórcami gry kontrakt promocyjny wart blisko 4 mln dolarów (na hali drużyny NBA Miami Heat zawisł gigantyczny neon „Welcome to Vice City”, a w planach było nawet przemianowanie lotniska na „Vice City Airport”), przeciwko czemu ostro zaprotestowała lokalna szeryf Rosie Cordero-Stutz, zarzucając władzom promowanie przestępczości.

Prezes ZUS puszcza oko do graczy, studenci piszą petycję, a świat idzie na „chorobowe”

Obawy o to, że miliony ludzi zamkną się w domach przed telewizorami, mają jednak bardzo wymierny, gospodarczy wymiar. Z badań amerykańskiej platformy BambooHR wynika, że niemal co piąty pełnoetatowy pracownik w USA (a wśród pokolenia Z aż 32 proc.) planuje wziąć wolne na premierę, przy czym połowa z nich zamierza zgłosić nagłą niedyspozycję. Ekonomiści szacują, że tzw. „grypa GTA” zatrzyma w domach nawet 1,5 mln Amerykanów (kosztując tamtejszą gospodarkę ok. miliarda dolarów) oraz 2,5 mln Brytyjczyków. Niektóre firmy technologiczne – jak Logitech – wolały wyprzedzić fakty i same ogłosiły czwartek, 19 listopada, oficjalnym dniem wolnym na granie.

W Polsce temat potencjalnej fali zwolnień lekarskich dotarł na sam szczyt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prezes ZUS Liwiusz Laska opublikował w środę na LinkedInie zdjęcie z padem od konsoli, służbowym kubkiem ZUS i logo GTA VI na ekranie. „Dziennikarze pytają nas dziś, czy planujemy wzmożone kontrole L4, bo ludzie mogą chcieć symulować chorobę, żeby grać w GTA 6. Ale przecież inspektor kontroli ZUS też człowiek ;)” – skomentował z przymrużeniem oka szef instytucji.

Autor: Liwiusz Laska/ LinkedIn

O w pełni legalny dzień wolny próbowali natomiast zawalczyć studenci Politechniki Wrocławskiej. Pod oficjalną petycją do rektora o ustanowienie 19 listopada dniem rektorskim podpisało się aż 1555 osób. Władze uczelni doceniły humorystyczną mobilizację żaków, ale pozostały nieugięte – zajęcia odbędą się zgodnie z planem. Jednocześnie przed czwartkową premierą ostrzeżenie wydali eksperci z państwowego instytutu NASK (CERT Polska), uczulając graczy na falę cyberoszustw i fałszywych stron oferujących rzekome pobranie gry na komputery PC.

Skąd ten fenomen? Krótka historia złodziei samochodów

Dlaczego jedna produkcja potrafi wywołać tak globalne poruszenie? Rozwijana od 1997 roku seria Grand Theft Auto sprzedała się dotychczas w nakładzie ponad 470 milionów egzemplarzy, a wydana w 2013 roku piąta część (GTA V) z wynikiem 235 milionów kopii i niemal 10 miliardami dolarów przychodu stała się jednym z najbardziej dochodowych dzieł w historii całej światowej rozrywki – wyprzedzając największe kinowe hity z Hollywood.

W GTA VI gracze po latach wracają do skąpanego w słońcu i neonach Vice City w fikcyjnym stanie Leonida (wzorowanym na współczesnej Florydzie). Po raz pierwszy w nowoczesnej historii cyklu jedną z dwóch głównych grywalnych postaci jest kobieta – Lucia Caminos, która po wyjściu z więzienia wraz ze swoim partnerem Jasonem Duvalem tworzy przestępczy duet na miarę współczesnych Bonnie i Clyde’a. Rozległy, żyjący własnym życiem świat gry – pełen pościgów, aligatorów wchodzących do sklepów i bezlitosnej satyry na dobę mediów społecznościowych pokroju TikToka – ma zapewnić od 50 do nawet 200 godzin rozgrywki.

Zanim jeszcze pierwsi gracze uruchomili tytuł na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S (wersja na komputery PC nie została na razie zapowiedziana), GTA VI pobiło historyczne rekordy. Szacunki mówią o blisko 15 milionach zamówień przedpremierowych wartych prawie 1,5 miliarda dolarów. W Polsce szał na grę widać nawet w statystykach serwisów ogłoszeniowych – jak wynika z danych OLX, jesienią zainteresowanie używanymi konsolami PS5 skoczyło o około 200 procent rok do roku, a najbardziej niecierpliwi gracze już w środowe południe masowo przestawiali region swoich konsol na Nową Zelandię, by dzięki różnicy czasu wejść do gry kilkanaście godzin przed północą. Wygląda na to, że w najbliższy weekend na ulice Vice City wyjadą nie tylko miliony graczy, ale po cichu także niejeden polityk i urzędnik.

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