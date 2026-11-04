Cztery dni bez handlu w grudniu. Sklepy będą zamknięte od Wigilii

Już drugi rok z rzędu Polacy nie wybiorą się w Wigilię do sklepu ani galerii handlowej. W listopadzie 2024 roku połączone sejmowe komisje gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny pozytywnie zaopiniowały projekt Lewicy dotyczący ustanowienia 24 grudnia dniem wolnym od pracy. Komisje poparły również poprawkę KO, zgodnie z którą nowe przepisy weszły w życie 1 lutego 2025 roku. Wcześniej Wigilia była dniem roboczym, jednak zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta sklepy mogły być otwarte jedynie do godziny 14.

Wolna od handlu Wigilia oraz dwa kolejne dni świąt Bożego Narodzenia oznaczają trzy dni z rzędu z zamkniętymi sklepami. W 2026 roku dołączy do nich również niedziela, 27 grudnia, która zgodnie z obowiązującymi przepisami także będzie dniem niehandlowym. W rezultacie Polaków czekają aż cztery kolejne dni bez możliwości zrobienia zakupów w większości sklepów – od 24 do 27 grudnia.

Cztery dni bez zakupów. 23 grudnia sklepy mogą przeżyć prawdziwe oblężenie

W 2026 roku Wigilia przypada w czwartek, a dwa kolejne dni świąt Bożego Narodzenia w piątek i sobotę. Z kolei 27 grudnia wypada niedziela niehandlowa. Oznacza to, że duże sklepy i galerie handlowe będą otwarte po raz ostatni przed świętami w środę 23 grudnia, a do normalnego funkcjonowania wrócą dopiero w poniedziałek 28 grudnia. W związku z tym można spodziewać się, że 23 grudnia sklepy będą przeżywać prawdziwe oblężenie.

Polacy będą musieli zaopatrzyć się w żywność nie tylko na Boże Narodzenie, ale również na kolejny dzień po świętach. Dla sieci handlowych oznacza to spore wyzwanie logistyczne, przede wszystkim związane z zapewnieniem odpowiedniej ilości towarów, zwłaszcza świeżych produktów. Klienci z kolei muszą przygotować się na długie kolejki do kas i problemy ze znalezieniem wolnego miejsca na sklepowych parkingach. Niewykluczone, że wiele sieci handlowych zdecyduje się wydłużyć godziny otwarcia w dniu 23 grudnia. Podobnie było przed Bożym Narodzeniem w 2025 roku, kiedy ponad 3 tys. sklepów Biedronki działało w wydłużonych godzinach, od 5:00 do 23:30. Również większość placówek Lidla była otwarta przynajmniej do godziny 23:00, aby ułatwić klientom zrobienie zakupów przed świętami.

Co ciekawe, taki niekorzystny dla konsumentów układ kalendarza powtórzy się dopiero za 11 lat, czyli w 2037 roku.

Gdzie zrobić zakupy od 24 do 27 grudnia 2026? Te sklepy mogą być otwarte

Zgodnie z obowiązującymi przepisami handel w niedziele, z wyjątkiem wyznaczonych niedziel handlowych, oraz w święta jest ograniczony. Nie oznacza to jednak, że wszystkie sklepy będą zamknięte. Ustawa przewiduje wyjątki, dzięki którym zakupy będzie można zrobić również w dniach od 24 do 27 grudnia. Otwarte mogą być m.in.:

poszczególne sklepy sieci Żabka

stacje benzynowe,

małe piekarnie i cukiernie (jeśli „za ladą” stanie sam właściciel),

sklepy na dworcach i lotniskach,

a także apteki.