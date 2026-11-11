Świąteczna kraina znów otwarta! Tłumy ją uwielbiają, ale w tym roku za wstęp trzeba zapłacić więcej

Świąteczne Miasteczko Flora Point znów otwarte. Bajkowa kraina pełna bożonarodzeniowych atrakcji

Choć do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze sporo czasu, już na początku listopada tradycyjnie ruszyły świąteczne kampanie, reklamy, a na sklepowych półkach pojawiły się bożonarodzeniowe dekoracje, ozdoby choinkowe i świetlne iluminacje. Coraz więcej atrakcji zapowiadają również polskie miasta. Znane są już terminy otwarcia wielu jarmarków świątecznych w największych miastach kraju, a także wydarzeń i atrakcji, które będą im towarzyszyć.

6 listopada ponownie otwarto dla odwiedzających Świąteczne Miasteczko Flora Point. To ogromna, coroczna wystawa bożonarodzeniowa, która znajduje się na warszawskim Wawrze. Na gości czeka przestrzeń wypełniona tysiącami świątecznych ozdób, ruchomymi dekoracjami, kolorowymi światełkami i tematycznymi krainami. Można tam poczuć atmosferę zbliżających się świąt, a także kupić wyjątkowe dekoracje. Miasteczko podzielono na kilka bajkowych stref, wśród których znajdują się m.in. Fabryka Czekolady (Chocolate Factory), Magiczny Las (Magical Forest), Wioska Myszki (Mouse Village), Biuro Świętego Mikołaja (Santa's Office) czy Strefa Kulinarna. Wizyta w tym miejscu może być niezapomnianym przeżyciem, szczególnie dla najmłodszych.

Świąteczne Miasteczko Flora Point 2026. Ile kosztują bilety? Ceny poszły w górę

W tym roku odwiedzający muszą jednak przygotować się na wyższe ceny biletów. Za wstęp do Świątecznego Miasteczka Flora Point zapłacimy o 10 zł więcej niż w poprzednim sezonie. Podwyżki dotyczą zarówno wejściówek w dni powszednie, jak i w weekendy.

Świąteczna wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do końca grudnia 2026 roku. Obecnie ceny biletów wynoszą 50 zł od poniedziałku do czwartku oraz 70 zł od piątku do niedzieli. Dla porównania w 2025 roku za wejście trzeba było zapłacić odpowiednio 40 i 60 zł.

Jest jednak dobra wiadomość dla odwiedzających. Całą kwotę wydaną na bilet można przeznaczyć na zakupy w Flora Point, ponieważ wejściówka pełni jednocześnie funkcję bonu zakupowego. Po dokonaniu płatności bilet w formacie PDF zostaje przesłany na podany adres e-mail.

Dlaczego za zwiedzanie świątecznej wystawy trzeba zapłacić?

Opłaty za zwiedzanie świątecznej wystawy wprowadzono w 2023 roku. Jak podaje „Portal Spożywczy”, wcześniej dekoracje można było podziwiać bezpłatnie, jednak rosnąca liczba odwiedzających powodowała tłok i utrudniała zakupy pozostałym klientom. Początkowo bilet kosztował 20 zł, w 2024 roku jego cena wzrosła do 30 zł, a rok później wynosiła już 40 zł w dni powszednie i 60 zł w weekendy. W 2026 roku opłaty ponownie podniesiono. Całą kwotę wydaną na bilet nadal można jednak wykorzystać na zakupy w centrum ogrodniczym.

Złoty Laur 2026 - Instytucja 35-lecia - ZBP