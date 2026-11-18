Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że rząd pracuje nad rozwiązaniem, aby rachunki za prąd w 2026 roku nie wzrosły, a szczegóły poznamy w najbliższych tygodniach.

Ostateczne propozycje dotyczące cen prądu na 2026 rok są wypracowywane wspólnie przez kilka resortów i grupy energetyczne, co ma zapewnić stabilizację dla Polaków.

Rada Ministrów przyjęła już projekt ustawy, który ma utrzymać ceny gazu dla gospodarstw domowych na obecnym poziomie w 2026 roku.

Rząd zajmuje się także cenami ciepła systemowego, co oznacza, że wkrótce poznamy pełny pakiet rozwiązań osłonowych na nadchodzący rok.

Ceny prądu w 2026 roku. Jest deklaracja ministra

Niepewność związana z wysokością rachunków za energię elektryczną to jeden z głównych tematów, który spędza sen z powiek milionom Polaków. Minister energii Miłosz Motyka, podczas szczytu Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC), przedstawił stanowisko rządu Donalda Tuska w tej sprawie. Mówiąc wprost: rząd Tuska pracuje nad rozwiązaniem, które ma uchronić Polaków przed kolejnymi podwyżkami kosztów utrzymania.

Najważniejsza wiadomość jest taka, że w najbliższych tygodniach poznamy konkretne propozycje. Minister Motyka złożył jasną obietnicę, na którą czekało wiele gospodarstw domowych.

Rozwiązanie skupi się na tym, „aby rachunki nie wzrosły”. Taką deklarację składaliśmy w ostatnich tygodniach i jej dotrzymujemy – zadeklarował minister energii Miłosz Motyka.

To sygnał, że rząd poważnie rozważa dalsze zamrożenie cen energii, choć ostateczny kształt mechanizmu osłonowego nie jest jeszcze znany. Analizy trwają, a decyzje mają być podejmowane w porozumieniu z kluczowymi podmiotami na rynku.

Jakie będą dalsze kroki rządu Donalda Tuska?

Przygotowanie kompleksowego rozwiązania, które pogodzi interesy odbiorców i możliwości budżetu państwa, nie jest proste. Dlatego w prace zaangażowanych jest kilka resortów. Jak poinformował minister Miłosz Motyka, ostateczne propozycje zostaną wypracowane wspólnie z grupami energetycznymi, Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz Ministerstwem Finansów i Gospodarki.

To potwierdzenie wcześniejszych słów premiera Donalda Tuska, który zapowiadał, że rząd nie zostawi Polaków samych z problemem rosnących cen. Ministerstwo energii analizuje obecnie sytuację na rynku, aby przedstawić propozycje dotyczące cen prądu w 2026 roku. Chodzi o to, by uniknąć szoku cenowego, który mógłby nastąpić po wygaśnięciu dotychczasowych tarcz ochronnych.

A co z cenami gazu i ciepła systemowego?

Warto pamiętać, że prąd to nie jedyny element, który wpływa na domowe budżety. Rząd Donalda Tuska podchodzi do sprawy kompleksowo. Działania dotyczące energii elektrycznej to kolejny krok po tym, jak zajęto się już rynkiem gazu.

Rada Ministrów przyjęła już projekt ustawy, który zakłada utrzymanie cen gazu dla gospodarstw domowych i innych odbiorców chronionych na poziomie z 2026 roku. Oznacza to, że przynajmniej w tym obszarze możemy liczyć na stabilizację.

To jednak nie koniec. Rząd zajmie się również cenami ciepła systemowego, z którego korzystają mieszkańcy wielu bloków i kamienic. Jak potwierdził minister Motyka, dyskusje na ten temat już się toczą na poziomie wiceministrów. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski prowadzi rozmowy, które mają doprowadzić do wypracowania mechanizmów chroniących także odbiorców ciepła sieciowego. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach poznamy pełen pakiet rozwiązań osłonowych na nadchodzący rok.

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