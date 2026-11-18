Dokonano konfiskaty luksusowego hotelu w Paryżu należącego do ukraińskiego oligarchy Kostiantyna Żewaho.

Wartość nieruchomości szacowana jest na ponad 40 mln dolarów.

Działanie podjęto na wniosek ukraińskiej prokuratury w związku z zarzutami o defraudację 113 mln dolarów.

Żewaho, poszukiwany od lat, zapowiada apelację od decyzji francuskiego sądu.

Francja wcześniej dwukrotnie odmówiła jego ekstradycji na Ukrainę z powodu trwającej wojny.

Konfiskata hotelu Kostiantyna Żewaho w Paryżu

Sprawa dotyczy XVIII-wiecznego pałacu Hôtel de Jarnac, który znajduje się w prestiżowej 7. dzielnicy Paryża, tuż obok Pałacu Inwalidów. To neoklasycystyczny budynek z zewnętrznym basenem, wpisany na listę zabytków. Francuski sąd zdecydował o konfiskacie luksusowego hotelu w Paryżu, który ukraiński oligarcha Kostiantyn Żewaho kupił w 2022 roku za 35 milionów euro. Decyzja zapadła na początku listopada 2026 roku, a wniosek w tej sprawie złożyła we wrześniu Prokuratura Generalna Ukrainy.

Wartość nieruchomości jest obecnie szacowana na ponad 40 milionów dolarów. Zajęcie majątku to efekt międzynarodowego śledztwa dotyczącego działalności biznesmena. Sam Kostiantyn Żewaho nie zamierza się poddawać i już zapowiedział, że będzie się odwoływał od tej decyzji.

Kim jest ukraiński oligarcha?

Właścicielem skonfiskowanej nieruchomości jest postać doskonale znana na Ukrainie, choć niekoniecznie z dobrych powodów. Kostiantyn Żewaho to 54-letni biznesmen, uważany za jednego z najbogatszych ludzi w swoim kraju. Jego kariera to jednak nie tylko biznes. Przez ponad dekadę, w latach 1998-2009, zasiadał w ukraińskim parlamencie jako deputowany.

Mimo ogromnej fortuny i politycznych wpływów, od kilku lat Kostiantyn Żewaho jest poszukiwany przez ukraiński wymiar sprawiedliwości. Władze w Kijowie zarzucają mu poważne przestępstwa finansowe, które doprowadziły go do konfliktu z prawem nie tylko na Ukrainie, ale i w całej Europie. Jego problemy prawne stały się głośne pod koniec 2022 roku, gdy został zatrzymany w luksusowym kurorcie Courchevel we francuskich Alpach.

Коштує 40 млн доларів: у Парижі арештували особняк українського бізнесмена Жеваго (фото): Арешт виконали у межах розслідування справи про розтрату 113 мільйонів доларів банку "Фінанси та Кредит" dlvr.​it/TWK8Zm https://t.co/OolwQWNrNn— Фокус (@focusua) November 13, 2026

O co Żewaho jest oskarżany?

Problemy prawne oligarchy nie są nowe. Ukraiński wymiar sprawiedliwości ściga go od lat w związku z upadkiem jego banku „Finanse i Kredyt” w 2015 roku. To właśnie z tą instytucją związane są najpoważniejsze oskarżenia. Główny zarzut, jaki ukraińskie władze stawiają Kostiantynowi Żewaho, dotyczy defraudacji 113 milionów dolarów z jego własnego banku. Według śledczych, pieniądze te miały zostać wyprowadzone, a następnie „wyprane” za pośrednictwem skomplikowanej siatki firm i struktur offshore'owych, które kontrolował oligarcha.

Jego batalia prawna przeniosła się do Francji pod koniec 2022 roku, kiedy został aresztowany w alpejskim kurorcie Courchevel. Po kilku dniach w areszcie został objęty nadzorem sądowym. Mimo wniosków z Kijowa, francuskie sądy już dwukrotnie odmówiły jego ekstradycji. Jako powód podawano brak „podstawowych gwarancji proceduralnych i ochrony praw” na Ukrainie z powodu trwającej wojny.

Obrona biznesmena konsekwentnie odpiera zarzuty. Z dokumentów sądowych, do których dotarła agencja AFP, wynika, że jego prawnicy przedstawiają całą sprawę jako próbę „czystki ekonomicznej”. Twierdzą, że walka z korupcją jest wykorzystywana przez władze w Kijowie jako narzędzie do eliminowania „przeciwników politycznych”.

Laury Biznesu 2026 - Swiatłana Cichanouska