Ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew jest jedną z trzech ofiar wybuchu plecaka w Monako, z czego dwie osoby dorosłe są w stanie krytycznym.

Szef rządu Monako określił zdarzenie jako "prawdopodobny atak terrorystyczny", pierwszy tego typu w historii Księstwa.

Trwa poszukiwanie osoby, która pozostawiła plecak z ładunkiem wybuchowym, a nagrania z monitoringu zarejestrowały moment jego podłożenia.

Wszystkie ofiary eksplozji to obywatele Ukrainy; Jermołajew był wcześniej objęty sankcjami za działalność gospodarczą na okupowanym Krymie.

Wybuch w Monako. Kim jest ranny oligarcha Wadim Jermołajew?

Wszystko wskazuje na to, że spokojne i luksusowe Księstwo Monako stało się areną brutalnego ataku. W poniedziałkowy wieczór na ulicy Reverend-Pere-Louis-Folla w dzielnicy La Rousse - Saint-Roman doszło do potężnej eksplozji. Wybuchł plecak pozostawiony na ulicy, raniąc trzy osoby. Jak podaje agencja AFP, powołując się na źródła zbliżone do sprawy, jedną z ofiar jest ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew. Oprócz niego ucierpiała także kobieta w podobnym wieku oraz 13-letni chłopiec. Według informacji przekazanych przez lekarzy, stan Jermołajewa oraz kobiety jest krytyczny. Nastolatek miał odnieść znacznie lżejsze obrażenia.

Minister stanu Monako Christophe Mirmand poinformował, że do szpitala trafiły jeszcze cztery inne osoby. Nie odniosły one fizycznych obrażeń, ale były w głębokim szoku po tym, co się wydarzyło.

🇲🇨 A bomb packed with bolts and metal shot tore through the lobby of a luxury building in Monaco tonight, injuring sanctioned Ukrainian oligarch Vadym Yermolaiev and his family.A man was caught on CCTV dropping a backpack at the entrance around 9 PM before fleeing toward the… pic.twitter.com/pYgD8AHVOZ— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 29, 2026

MER LWOWA OSZUKAŁ POLSKĄ FIRMĘ NA MILIONY?

12

Prawdopodobny atak terrorystyczny. Pierwszy taki w historii

Reakcja władz była natychmiastowa i bardzo stanowcza. Minister stanu Christophe Mirmand, cytowany przez telewizję BFMTV, nie ma wątpliwości co do charakteru zdarzenia.

– To prawdopodobnie atak terrorystyczny – stwierdził szef monakijskiego rządu.

To stwierdzenie jest o tyle wstrząsające, że Monako, uchodzące za oazę spokoju i bezpieczeństwa dla najbogatszych ludzi świata, nigdy wcześniej nie doświadczyło podobnego aktu przemocy. Minister stanu Christophe Mirmand dodał, że według jego wiedzy „to pierwszy raz w historii, kiedy w Księstwie doszło do takiego czynu”, co podkreśla wyjątkowy charakter zdarzenia. Głos w sprawie zabrał również Eric Ciotti, burmistrz pobliskiej Nicei. „Atak, do którego doszło wieczorem, to tragedia dla Monako” – napisał na platformie X.

Ukraiński biznesmen z sankcjami. Tło sprawy Wadima Jermołajewa.

Kim jest człowiek, który najprawdopodobniej był celem ataku? Wadim Jermołajew to znany ukraiński biznesmen i oligarcha, działający głównie w branży rolno-spożywczej. Telewizja BFMTV, powołując się na swoje źródła, podała, że wszystkie osoby poszkodowane w wybuchu to obywatele Ukrainy. To kluczowy kontekst, który rzuca nowe światło na całą sprawę. W grudniu 2023 roku ukraińskie władze objęły Wadima Jermołajewa sankcjami w reakcji na to, że kontynuował działalność handlową na okupowanym przez Rosję Krymie. Ta informacja sprawia, że lista potencjalnych motywów zamachu staje się znacznie dłuższa i bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Trwa policyjne śledztwo. Kim jest zamachowiec?Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się służby. Jak podaje agencja Reuters, francuska policja wspiera swoich kolegów z Monako w poszukiwaniach sprawcy. Kluczowym dowodem w sprawie są nagrania z monitoringu. Według dziennika „Le Figaro” kamery zarejestrowały mężczyznę, który na krótko przed eksplozją zostawia pakunek przy wejściu do budynku mieszkalnego. Francuska policja, we współpracy z monakijską, poszukuje osoby podejrzanej o pozostawienie plecaka z ładunkiem wybuchowym. Cała akcja poszukiwawcza jest prowadzona na szeroką skalę.

Zdarzenie to po raz kolejny przypomina, że Monako, ze swoim niezwykle atrakcyjnym systemem podatkowym, przyciąga nie tylko legalny biznes, ale i ogromny kapitał z państw trzecich, w tym z Rosji i Ukrainy. To miejsce, gdzie krzyżują się interesy warte miliardy, a wraz z nimi także konflikty, które czasem znajdują swój finał na ulicach spokojnego dotąd Księstwa.