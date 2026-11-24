Wzrost sprzedaży detalicznej w październiku 2026 o 3,5 proc. rok do roku.

Wynik wyraźnie lepszy od prognoz ekonomistów.

Gigantyczny wzrost w kategorii "meble, AGD, RTV" o niemal 15 proc.

Jedyny spadek sprzedaży dotyczy prasy i książek (- 4,8 proc.).

Mocne odbicie w sprzedaży paliw w ujęciu miesiąc do miesiąca (+14,7 proc.).

Sprzedaż detaliczna w październiku 2026 wyższa niż prognozy

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, na które czekała cała gospodarka. Wygląda na to, że nastroje konsumentów są lepsze, niż sądzili eksperci. Najnowsze dane GUS pokazały, że sprzedaż detaliczna w październiku 2026 roku w cenach stałych wzrosła o 3,5 proc. rok do roku, co jest wynikiem lepszym od rynkowych prognoz. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu na poziomie 3,3 proc.

Zaskoczenie jest tym większe, że również w ujęciu miesiąc do miesiąca Polacy kupowali chętniej. Wzrost wyniósł tu 7,3 proc., podczas gdy analitycy celowali w 6,4 proc. To bardzo mocne odbicie po słabszym wrześniu, kiedy sprzedaż spadła o 3,8 proc. Mówiąc prościej: po chwilowym zastoju, znów ruszyliśmy do sklepów i kupiliśmy realnie więcej towarów niż rok temu i znacznie więcej niż we wrześniu. Wzrost sprzedaży w cenach bieżących (czyli uwzględniający inflację) wyniósł 6,4 proc. i był dokładnie taki, jakiego spodziewał się rynek.

Co napędzało wzrost sprzedaży w Polsce?

Gdy spojrzymy w szczegółowe dane, od razu widać, kto jest bohaterem październikowych statystyk. Największy wzrost sprzedaży w Polsce, aż o 14,9 proc. rok do roku, odnotowano w kategorii „meble, AGD, RTV”, co pokazuje, że Polacy chętnie inwestują w wyposażenie swoich domów. To gigantyczny skok, który znacząco pociągnął w górę cały wskaźnik. Wyraźnie widać, że po okresie oszczędzania, Polacy znów decydują się na większe, domowe zakupy.

Ale to nie wszystko. Bardzo dobrze poradziła sobie również kategoria „leki, kosmetyki”, ze wzrostem o 6,4 proc. w porównaniu do zeszłego roku. Ciekawe jest też mocne odbicie w branży odzieżowej i obuwniczej. Sprzedaż wzrosła tu o 4 proc. rok do roku, ale co ważniejsze – aż o 10,8 proc. w porównaniu z wrześniem. To sygnał, że po słabym końcu lata, jesienne kolekcje wreszcie zaczęły znikać z wieszaków.

Warto też zwrócić uwagę na paliwa. Choć roczny wzrost jest niewielki (1,6 proc.), to miesięczne odbicie jest potężne i wynosi aż 14,7 proc. To pokazuje, jak bardzo sprzedaż na stacjach benzynowych otrząsnęła się po fatalnym wrześniu, kiedy notowała niemal 10-procentowy spadek.

Nie wszyscy mają powody do radości

Październikowe dane GUS, choć ogólnie pozytywne, pokazują też, że nie we wszystkich branżach nastroje są tak optymistyczne. Podczas gdy jedni liczą zyski, inni muszą mierzyć się ze spadkami. Jedyną kategorią, która zanotowała spadek sprzedaży, jest „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach”, gdzie wynik był o 4,8 proc. niższy niż rok temu. To wyraźny sygnał, że w czasach, gdy domowe budżety wciąż są pod presją, Polacy w pierwszej kolejności rezygnują z dóbr, które nie są niezbędne do życia.

Słabsze wyniki widać też w innych miejscach. Sprzedaż samochodów, motocykli i części, choć na plusie, wzrosła zaledwie o 0,9 proc. rok do roku. To pokazuje, że decyzje o tak dużych wydatkach, jak zakup nowego pojazdu, wciąż odkładane są na później. Podobnie wygląda sytuacja w kategorii „pozostałe”, gdzie wzrost wyniósł symboliczne 0,3 proc.

Obraz, jaki wyłania się z danych GUS, jest więc niejednoznaczny. Z jednej strony mamy potężny wystrzał w kategoriach związanych z urządzaniem domu, co świadczy o powracającym optymizmie i chęci do inwestowania. Z drugiej – wciąż widoczna jest duża ostrożność w innych segmentach rynku. Polacy chętnie wydają pieniądze, ale robią to bardzo selektywnie, wybierając te produkty, które w danym momencie uznają za najbardziej potrzebne lub atrakcyjne.

Złoty Laur 2026 - Osobowość 35-lecia - prof. Leszek Balcerowicz