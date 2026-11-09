ARiMR czeka na dokumenty od rolników

To ważna wiadomość dla gospodarstw, które zadeklarowały realizację wybranych praktyk w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”. Obowiązek dotyczy rolników stosujących nawozy naturalne płynne metodami innymi niż rozbryzgowe, a także tych, którzy wymieszali obornik z glebą w ciągu 12 godzin od jego zastosowania.

Zgodnie z informacjami ARiMR dokumentację dotyczącą zabiegów wykonanych po złożeniu wniosku o płatności trzeba przekazać najpóźniej 9 listopada 2026 roku. Termin wynika z tego, że ustawowa data 7 listopada przypada w sobotę. Nie oznacza to jednak, że każdy może czekać do ostatniego dnia. Obowiązuje również zasada przekazania potwierdzenia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od wykonania zabiegu.

Nie zgłoszenie wymaganych dokumentów może oznaczać problemy z uzyskaniem płatności za dany ekoschemat. Nie oznacza to jednak automatycznej utraty wszystkich dopłat bezpośrednich.

Jakie zabiegi trzeba zgłosić?

ARiMR wymaga potwierdzenia dwóch rodzajów praktyk. Pierwsza polega na stosowaniu płynnych nawozów naturalnych metodami innymi niż rozbryzgowe. Chodzi o ograniczenie strat azotu i emisji amoniaku. Rolnicy mogą wykorzystywać między innymi aplikację doglebową lub specjalne systemy węży wleczonych. Praktyka obejmuje również kwalifikujące się produkty pofermentacyjne.

Drugi obowiązek dotyczy wymieszania obornika z glebą na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od jego zastosowania. Podobne zasady obejmują pomiot ptasi i określone produkty pofermentacyjne. Wymagany warunek można spełnić również poprzez przyoranie nawozu. Samo wykonanie prac nie wystarczy. Rolnik musi jeszcze przedstawić dowód, że przeprowadził je zgodnie z wymaganiami programu.

Zdjęcie telefonem albo oświadczenie

Gospodarze mają do wyboru dwie możliwości. Pierwsza to wykonanie zdjęć geotagowanych i przesłanie ich za pomocą aplikacji Mobilna ARiMR. Takie fotografie zawierają informacje o lokalizacji i czasie wykonania. Dzięki temu Agencja może sprawdzić, na jakiej działce i kiedy przeprowadzono zabieg.

Drugim sposobem jest złożenie oświadczenia o wykonaniu praktyki. Odpowiednie formularze można znaleźć na stronie internetowej ARiMR. Warto również zachować dokumentację zabiegów agrotechnicznych, która pozwala potwierdzić sposób i termin przeprowadzenia nawożenia.

Niektórzy mają czas do 30 listopada

Nie wszyscy rolnicy muszą zdążyć z dokumentami do 9 listopada. Przepisy przewidują możliwość wydłużenia terminu do 30 listopada 2026 roku. Dotyczy to gospodarstw, w których niekorzystna pogoda uniemożliwiła terminowe wykonanie prac polowych. Chodzi przede wszystkim o nadmiernie mokrą glebę, która utrudniała zbiór upraw lub nawożenie gruntów ornych.

Dodatkowy czas nie przysługuje automatycznie wszystkim gospodarzom. Możliwość skorzystania z przedłużenia dotyczy gospodarstw spełniających określone warunki, w tym położonych na terenie gmin wskazanych w odpowiednich wykazach programu azotanowego. Dlatego przed odłożeniem dokumentów na później trzeba sprawdzić, czy dane gospodarstwo rzeczywiście kwalifikuje się do wyjątku.

Rolnicy muszą zachować również dowody zakupu nawozów

Na tym obowiązki się nie kończą. ARiMR przypomina także o dokumentach potwierdzających zakup nawozów naturalnych wykorzystywanych przy realizacji ekoschematu. Dotyczy to między innymi obornika, pomiotu ptasiego, nawozów naturalnych płynnych i produktów pofermentacyjnych. Rolnik powinien posiadać imienny dokument zakupu lub inny dowód potwierdzający nabycie nawozu.

Gospodarze powinni więc sprawdzić, czy mają komplet dokumentów, przesłali wymagane zdjęcia lub oświadczenia i nie przekroczyli obowiązujących terminów. W przeciwnym razie rozliczenie dopłat za 2026 rok może przysporzyć im sporo problemów.

Złoty Laur 2026 - Osobowość roku - Andrzej Poczobut