ARiMR czeka na dokumenty. Kogo dotyczy obowiązek?

Chodzi o rolników, którzy w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” zadeklarowali stosowanie nawozów naturalnych płynnych metodami innymi niż rozbryzgowe albo wymieszanie obornika z glebą w ciągu 12 godzin od jego rozrzucenia.

Jak przypomina ARiMR, dokumenty potwierdzające wykonanie zabiegów przeprowadzonych po złożeniu wniosku o płatności trzeba przekazać najpóźniej 9 listopada. Termin ustawowy przypada 7 listopada, ale ponieważ jest to sobota, został przesunięty na poniedziałek.

Nie oznacza to, że można zwlekać bez względu na datę wykonania prac. Obowiązuje także zasada przekazania potwierdzenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od przeprowadzenia zabiegu.

Jakie prace trzeba udokumentować?

Pierwsza praktyka dotyczy stosowania nawozów naturalnych płynnych metodami ograniczającymi straty azotu i emisję amoniaku. Chodzi między innymi o aplikację doglebową lub wykorzystanie odpowiednich systemów węży wleczonych. Zasady obejmują także kwalifikujące się produkty pofermentacyjne.

Druga praktyka polega na wymieszaniu obornika z glebą na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od jego zastosowania. Dotyczy również pomiotu ptasiego i określonych produktów pofermentacyjnych. Za spełnienie warunku uznaje się także przyoranie nawozu.

Samo wykonanie zabiegu nie wystarczy. Rolnik musi jeszcze przedstawić dowód, że prace zostały przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ekoschematu.

Zdjęcie telefonem albo specjalne oświadczenie

Jak można potwierdzić wykonanie prac? ARiMR przewiduje dwie możliwości. Pierwsza to zdjęcia geotagowane, czyli fotografie zawierające informacje o miejscu i czasie ich wykonania. Można je przesłać za pomocą aplikacji Mobilna ARiMR.

Druga opcja to złożenie odpowiedniego oświadczenia. Formularze są dostępne na stronie internetowej Agencji. Warto również zadbać o dokumentację zabiegów agrotechnicznych, która pozwoli potwierdzić, kiedy i w jaki sposób wykonano nawożenie.

Trzeba pamiętać, że dla zabiegów przeprowadzonych przed złożeniem wniosku o płatności w 2026 roku lub przed 15 marca obowiązywała inna zasada. Dokumenty należało przekazać w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Niektórzy mają czas do 30 listopada

Jest też dobra wiadomość dla części gospodarstw. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych termin na przekazanie dokumentacji może zostać wydłużony do 30 listopada 2026 roku.

Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których nadmiernie wilgotna gleba uniemożliwiała terminowe wykonanie prac polowych, na przykład zbioru upraw lub nawożenia gruntów ornych.

Nie jest to jednak automatyczne przedłużenie dla wszystkich. Możliwość skorzystania z późniejszego terminu dotyczy gospodarstw spełniających określone warunki, w tym położonych w gminach wskazanych w odpowiednich wykazach programu azotanowego. Rolnicy powinni sprawdzić, czy ich gospodarstwo znajduje się na liście uprawnionych.

Uważaj też na dokumenty zakupu nawozów

To nie koniec formalności. Rolnicy, którzy kupili obornik, pomiot ptasi, nawozy naturalne płynne lub produkty pofermentacyjne, powinni zachować imienne dokumenty zakupu albo inne dowody potwierdzające nabycie tych nawozów.

Dokumentacja może być potrzebna podczas kontroli i weryfikacji wniosku. Warto więc już teraz sprawdzić, czy wszystkie wymagane zdjęcia, oświadczenia i potwierdzenia są przygotowane i przekazane do ARiMR.

Spóźnienie lub nieposiadanie wymaganych dowodów może oznaczać problemy z uzyskaniem płatności za realizację danego ekoschematu. Nie oznacza jednak automatycznej utraty wszystkich dopłat bezpośrednich.

Laury Biznesu 2026 - Leszek Balcerowicz