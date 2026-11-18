Żabka wprowadza własną usługę finansową

Żappka to już nie tylko aplikacja do zbierania punktów i korzystania z promocji. Sieć rozwija ją o usługę finansową, która ma pozwolić klientom płacić kartą z limitem kredytowym wynoszącym maksymalnie 2000 zł. Rozwiązanie będzie dostępne pod nazwą Żappka Pay.

Projekt powstaje we współpracy z trzema partnerami. Za finansowanie odpowiada PKO Bank Polski, karty wyda Planet Pay, a obsługę płatności zapewni Visa. Usługa będzie wprowadzana stopniowo. Osoby zainteresowane nową funkcją mogą już zapisywać się na listę oczekujących za pomocą specjalnego kafelka w aplikacji Żappka.

Kto dostanie 2000 zł limitu?

Nie każdy będzie mógł skorzystać z nowej usługi. Żappka Pay jest przeznaczona dla osób pełnoletnich, które posiadają aplikację mObywatel i spełnią wymagania banku. Konieczna będzie również pozytywna ocena zdolności kredytowej.

Maksymalny limit wyniesie 2000 zł, ale nie oznacza to, że każdy klient otrzyma taką kwotę. Bank ustali wysokość dostępnych środków indywidualnie, po sprawdzeniu sytuacji finansowej wnioskodawcy.

Do wyboru będzie karta wirtualna i fizyczna. Wirtualną będzie można płacić zbliżeniowo telefonem, a plastikową zamówić bezpłatnie bezpośrednio w aplikacji. Karta ma działać nie tylko w Żabce, ale wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności Visa – również w sklepach internetowych.

Do 300 zł bez odsetek. Większe zakupy na cztery raty

Najciekawszą częścią oferty będzie możliwość odroczenia płatności. Zasady będą zależały od wartości zakupów. Przy transakcjach do 300 zł włącznie klient będzie mógł zapłacić później, w terminie do miesiąca. Jeśli ureguluje należność na czas, nie zapłaci odsetek, prowizji ani dodatkowych opłat.

Inaczej będzie przy większych wydatkach. Zakupy przekraczające 300 zł będzie można rozłożyć na cztery raty. Bank nie naliczy odsetek przy terminowej spłacie, ale pobierze prowizję. Warto więc dokładnie sprawdzić jej wysokość przed skorzystaniem z takiego finansowania.

Żappsy także za zakupy poza siecią

Żappka Pay ma przynieść korzyści również osobom, które regularnie zbierają punkty w programie lojalnościowym Żabki. W ramach specjalnych promocji żappsy będzie można zdobywać nie tylko za zakupy w sklepach tej sieci, lecz także za płatności kartą w innych punktach handlowych.

Zebrane punkty nadal będzie można wymieniać na produkty dostępne w Żabce, w tym artykuły z oferty Żabka Menu. Szczegółowe zasady przyznawania żappsów mają być określane w regulaminach poszczególnych promocji.

Dla Żabki to kolejny krok w rozwijaniu aplikacji, która ma służyć już nie tylko do robienia zakupów i korzystania z rabatów, ale również do codziennych płatności. Dla klientów oznacza to natomiast dostęp do dodatkowego finansowania – trzeba jednak pamiętać, że limit kredytowy nie jest darmowymi pieniędzmi, a zobowiązanie trzeba spłacić w terminie.

Laury Biznesu 2026 - Swiatłana Cichanouska