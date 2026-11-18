Cztery dni bez zakupów w grudniu 2026 roku

W grudniu 2026 roku ustawodawca przewidział trzy niedziele handlowe – 6, 13 oraz 20 grudnia. Ta ostatnia miała być finalną szansą na przedświąteczne sprawunki. Jednak to właśnie końcówka miesiąca przyniesie kumulację dni wolnych, która zaskoczy wielu Polaków. Wszystko wynika z wyjątkowego zbiegu okoliczności kalendarzowych oraz obowiązujących przepisów prawnych. Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia) od 2025 roku jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2026 roku ten dzień przypada w czwartek. Kolejne dwa dni, czyli piątek (25 grudnia) i sobota (26 grudnia), to oficjalne święta państwowe. Sytuację komplikuje fakt, że następujący po nich dzień – niedziela, 27 grudnia – jest niedzielą niehandlową.

W efekcie dyskonty, supermarkety oraz galerie handlowe zamkną swoje drzwi w środę wieczorem, 23 grudnia, a ponowne otwarcie nastąpi dopiero w poniedziałek rano, 28 grudnia. Dla branży handlowej i konsumentów to sytuacja bezprecedensowa. Ostatni raz tak długi okres bez możliwości zrobienia zakupów miał miejsce wiele lat temu, a kolejny taki układ kalendarza powtórzy się dopiero w 2037 roku.

Propozycja Ryszarda Petru i apel branży handlowej

W obliczu nadchodzącego paraliżu, poseł Ryszard Petru (klub parlamentarny Centrum) wyszedł z inicjatywą legislacyjną, którą nagłośnił m.in. w mediach społecznościowych oraz podczas wywiadu w RMF FM. Polityk zaproponował wprowadzenie jednorazowej poprawki do ustawy o ograniczeniu handlu, która ustanowiłaby niedzielę, 27 grudnia 2026 roku, dniem handlowym.

W swoich wypowiedziach poseł argumentował, że cztery dni bez zakupów w galeriach handlowych i marketach będą dla społeczeństwa „długim okresem smuty zakupowej”. Zdaniem Ryszarda Petru, otwarcie sklepów w tę konkretną niedzielę ułatwiłoby życie zarówno klientom, jak i placówkom handlowym, zapobiegając gigantycznym kolejkom tuż przed świętami oraz tuż po nich.

Inicjatywa posła może liczyć na wsparcie Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD). Związek reprezentujący największe sieci w Polsce – w tym Biedronkę, Lidla, Kaufland, Carrefour, Aldi, Auchan, E.Leclerc, Netto czy Żabkę – skierował pilny apel do parlamentarzystów. Branża wskazuje na konkretne zagrożenia związane z czterodniową blokadą sprzedaży:

marnowanie żywności – brak możliwości sprzedaży świeżych produktów o krótkim terminie przydatności doprowadzi do strat idących w miliony ton.

– brak możliwości sprzedaży świeżych produktów o krótkim terminie przydatności doprowadzi do strat idących w miliony ton. paraliż logistyczny – magazynowanie i dystrybucja towarów przed tak długą przerwą będą ogromnym wyzwaniem dla łańcuchów dostaw.

– magazynowanie i dystrybucja towarów przed tak długą przerwą będą ogromnym wyzwaniem dla łańcuchów dostaw. sztuczny tłok – kumulacja zakupów w środę, 23 grudnia, może doprowadzić do dantejskich scen w sklepach i wyczerpania zapasów na półkach.

Opór związków zawodowych i szersza debata o handlu

Pomysł otwarcia sklepów 27 grudnia budzi jednak silny sprzeciw związkowców. Wojciech Jendrusiak, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu, w wypowiedzi dla dziennika „Fakt” z 18 listopada 2026 roku określił go jako "irytujący". Związkowiec podkreślił, że pracownicy handlu po niezwykle intensywnym okresie przedświątecznym mają pełne prawo do nieprzerwanego wypoczynku, a trzy niedziele handlowe w grudniu są w zupełności wystarczające.

Dyskusja wokół poświątecznej niedzieli zbiega się w czasie z pracami nad szerszym projektem Polski 2050, zakładającym powrót do dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Projekt ten, po długim czasie spędzonym w sejmowej „zamrażarce”, trafił pod obrady komisji w listopadzie 2026 roku. Choć losy systemowych zmian wciąż ważą się w parlamencie, sprawa 27 grudnia wymaga natychmiastowych decyzji ze względu na kurczący się czas do świąt.