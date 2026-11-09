Prezent na święta dla seniorów od ZUS. Dostaną zaskakujące pieniądze

Przedświąteczny zastrzyk gotówki dla tysięcy seniorów

Grudzień to wyjątkowy czas, ale też ogromne wyzwanie dla domowych budżetów. Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, prezenty dla najbliższych i uroczysta kolacja wigilijna potrafią mocno nadszarpnąć portfel. Na szczęście wielu emerytów i rencistów może liczyć na spore ułatwienie ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wszystko za sprawą specyficznego układu kalendarza w grudniu 2026 roku. Przepisy jasno określają, że jeśli termin wypłaty świadczenia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub weekend, ZUS musi przekazać pieniądze wcześniej. W tym roku taka sytuacja dotyczy aż kilku kluczowych terminów, co oznacza, że przelewy dotrą do adresatów przed zaplanowanym czasem.

Kto dostanie emeryturę jeszcze przed Wigilią?

Grudniowy harmonogram wypłat przyniesie modyfikacje, które z pewnością ucieszą wielu świadczeniobiorców. Zmiany obejmą trzy główne grupy emerytów, których standardowe terminy płatności przypadają na połowę i koniec miesiąca:

termin 6 grudnia (niedziela). Osoby przypisane do tej daty otrzymają swoje pieniądze najpóźniej w piątek, 4 grudnia . To doskonała okazja na mikołajkowe zakupy.

Osoby przypisane do tej daty otrzymają swoje pieniądze najpóźniej . To doskonała okazja na mikołajkowe zakupy. termin 20 grudnia (niedziela). W tym przypadku środki zostaną zaksięgowane na kontach lub dostarczone przez listonosza najpóźniej w piątek, 18 grudnia .

W tym przypadku środki zostaną zaksięgowane na kontach lub dostarczone przez listonosza najpóźniej . termin 25 grudnia (Boże Narodzenie). To najważniejsze przesunięcie. Pierwszy dzień świąt to piątek, a poprzedzająca go Wigilia (24 grudnia) jest dniem wolnym od pracy. Dlatego ZUS wyśle pieniądze tak, aby trafiły do seniorów najpóźniej w środę, 23 grudnia.

Dzięki temu rozwiązaniu seniorzy będą mogli spokojnie zrobić ostatnie przedświąteczne zakupy bez obaw, że zostaną bez gotówki na same święta.

Podwójny przelew z ZUS na koniec roku

To jednak nie koniec niespodzianek, jakie przyniesie grudzień 2026 roku. Część świadczeniobiorców przeżyje spore zaskoczenie, gdy pod koniec miesiąca zobaczy na swoim koncie kolejny przelew. Chodzi o osoby, których standardowy termin wypłaty przypada na pierwszy dzień miesiąca.

Ponieważ 1 stycznia 2027 roku (Nowy Rok) jest dniem ustawowo wolnym od pracy, ZUS ma obowiązek wypłacić styczniowe świadczenia jeszcze w starym roku. Oznacza to, że ta grupa emerytów otrzyma styczniową emeryturę najpóźniej w czwartek, 31 grudnia 2026 roku. W efekcie w grudniu na ich konta wpłyną dwa pełne świadczenia.

Warto jednak pamiętać o jednej kluczowej kwestii. Choć podwójna wypłata w grudniu brzmi kusząco, nie jest to dodatkowa premia ani trzynastka. To po prostu wcześniejsza wypłata należności za styczeń. Osoby, które otrzymają te pieniądze przed sylwestrem, muszą pamiętać, że kolejny przelew z ZUS zobaczą dopiero w lutym. Warto więc mądrze zaplanować domowe wydatki na początku nowego roku.

Jak upewnić się, że pieniądze dotrą na czas?

Dokładny moment, w którym pieniądze pojawią się w Twoich rękach, zależy w dużej mierze od formy, w jakiej odbierasz emeryturę. Seniorzy korzystający z kont bankowych zazwyczaj widzą środki najszybciej, ponieważ przelewy zależą od sesji międzybankowych. Osoby, którym gotówkę przynosi listonosz, muszą wziąć pod uwagę czas potrzebny na doręczenie przesyłki przez pocztę.

Jeśli chcesz na bieżąco kontrolować status swoich wypłat, możesz to zrobić bez wychodzenia z domu. Wystarczy zalogować się na Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), gdzie widoczne są szczegółowe informacje o przekazaniu środków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub opóźnień, zawsze możesz skontaktować się z infolinią ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00.