Ogrzewanie gazem w Polsce będzie tańsze? Rząd szykuje zamrożenie cen surowca na 2027 rok

Rząd zapowiada ochronę przed podwyżkami cen gazu. Minister wskazał termin

W piątek, 6 listopada, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był gościem TVN24. Podczas rozmowy został zapytany, czy rząd zamierza podjąć działania, które pomogą gospodarstwom domowym w związku z rosnącymi cenami gazu.

– W ciągu, myślę, 10 dni przedstawimy bardzo konkretne rozwiązanie, również w obszarze sytuacji, czy właściwie cen gazu – odpowiedział minister.

Domański wyjaśnił, że podwyżki cen gazu są związane z sytuacją międzynarodową, przede wszystkim z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Zapewnił jednocześnie, że rząd pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą ograniczyć negatywne skutki wzrostu cen dla polskich gospodarstw domowych.

– To są wspólne prace - moje, ministra energii, również ministra aktywów państwowych – wskazał.

Minister nie ujawnił szczegółów przygotowywanych propozycji. Wiadomo jednak, że prace prowadzone są wspólnie przez kilka resortów, a konkretne rozwiązania powinny zostać zaprezentowane jeszcze w listopadzie.

Ceny gazu zamrożone na cały 2027 rok? Projekt trafił do wykazu prac rządu

Ministerstwo Energii przygotowało „Projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz o zmianie niektórych ustaw” (nr UD501). Dokument został już opublikowany w rządowym wykazie prac legislacyjnych. Z przedstawionych założeń wynika, że resort proponuje ustalenie maksymalnej ceny paliw gazowych stosowanej w rozliczeniach z odbiorcami.

Poziom ceny maksymalnej ma zostać określony na podstawie ceny wynikającej z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla sprzedawcy z urzędu w 2026 r. Oznacza to, że przedsiębiorstwa sprzedające gaz nie mogłyby pobierać od odbiorców objętych ochroną wyższych stawek niż określone w przepisach. Rozwiązanie ma zapewnić większą przewidywalność rachunków w okresie utrzymujących się wysokich cen surowca.

Z takiej ochrony skorzystałyby przede wszystkim gospodarstwa domowe, a także podmioty realizujące istotne zadania użyteczności publicznej. Chodzi między innymi o szkoły, przedszkola oraz szpitale, dla których wzrost kosztów energii oznacza dodatkowe obciążenie budżetów.

Projekt ustawy znajduje się obecnie na etapie prac rządowych. Jego przyjęcie przez Radę Ministrów zaplanowano przed końcem 2026 roku. Ostateczny kształt przepisów będzie zależał od dalszego przebiegu procesu legislacyjnego.

Gaz w Europie znacznie droższy. Rząd wskazuje przyczyny podwyżek

W uzasadnieniu projektu Ministerstwo Energii zwróciło uwagę na gwałtowny wzrost cen gazu na europejskim rynku. Resort wskazuje, że sytuacja jest związana z konfliktem na Bliskim Wschodzie, a wysokie ceny surowca mogą utrzymywać się również w kolejnych miesiącach.

- W pierwszych tygodniach października 2026 r. ceny gazu na holenderskim rynku TTF, stanowiącym podstawowy punkt odniesienia dla rynku europejskiego, wynosiły średnio około 85 EUR/MWh, czyli ponad dwukrotnie więcej niż przed rozpoczęciem kryzysu. Wzrost cen kontraktów terminowych na IV kwartał 2026 r. i na 2027 r. wskazuje ponadto, że uczestnicy rynku spodziewają się utrzymania napiętej sytuacji podażowej również w kolejnych miesiącach – czytamy w uzasadnieniu.

Nowa danina od firm gazowych. Kto zapłaci za zamrożenie cen?

Projekt zakłada wprowadzenie rekompensat dla sprzedawców gazu, którzy będą stosować ustawowe ceny maksymalne. Środki na ten cel pochodziłyby z nowej daniny, którą objęto by przedsiębiorstwa posiadające koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i sprzedające gaz wysokometanowy na polskim rynku.

Z obowiązku płacenia daniny wyłączone zostałyby firmy posiadające prawa do mniej niż 10 proc. łącznej przepustowości punktów wejścia do systemu przesyłowego. Nowe obciążenie dotyczyłoby więc przede wszystkim największych importerów gazu.

Danina wynosiłaby 10 proc. przychodów netto przedsiębiorstwa. Jak zauważa wnp.pl, choć resort określa ją jako sposób ograniczenia zysków nadzwyczajnych, byłaby naliczana od przychodów, a nie faktycznie osiągniętego zysku.

Orlen wśród głównych płatników. Koncern może zostać objęty kolejnym podatkiem

Jak informuje WNP.pl, głównym płatnikiem nowej daniny byłby Orlen. Polski koncern paliwowy kilka lat temu przejął PGNiG, dzięki czemu stał się jednym z najważniejszych podmiotów działających na krajowym rynku gazu.

Jeżeli projekt zostanie przyjęty w obecnym kształcie, Orlen będzie objęty dwoma odrębnymi mechanizmami opodatkowania zysków nadzwyczajnych. Pierwszy dotyczyłby działalności związanej z benzyną i olejem napędowym, natomiast drugi obejmowałby gaz ziemny.