PIT zapłacisz przez telefon

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozszerzeniu katalogu metod płatności dostępnych w e-Urzędzie Skarbowym. Do tej pory użytkownicy mogli opłacać podatek PIT kartą płatniczą, Blikiem lub przelewem elektronicznym. Teraz doszły do tego dwa popularne portfele cyfrowe: Apple Pay i Google Pay.

Nowa funkcja działa od 5 listopada 2026 roku. Aby z niej skorzystać, wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, wybrać odpowiednie zobowiązanie, a następnie kliknąć opcję „Zapłać online”. Płatność można wykonać zarówno na smartfonie, jak i na komputerze.

Bez wpisywania danych karty

Nowe rozwiązanie ma przede wszystkim oszczędzić podatnikom czas. Nie trzeba już ręcznie wpisywać numeru karty, daty jej ważności ani kodu zabezpieczającego. Transakcję można zatwierdzić jednym kliknięciem, korzystając z danych zapisanych w cyfrowym portfelu.

Ministerstwo Finansów podkreśla również kwestie bezpieczeństwa. Płatności są chronione przez metody uwierzytelniania stosowane w Apple Pay i Google Pay, takie jak biometria lub kod PIN.

Skarbówka stawia na wygodę

Resort finansów przekonuje, że rozszerzenie dostępnych metod płatności to kolejny krok w upraszczaniu obsługi podatników. Dzięki temu osoby korzystające z e-Urzędu Skarbowego mogą załatwić kolejną sprawę bez wizyty w urzędzie i bez konieczności ręcznego podawania danych karty.

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