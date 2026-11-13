Czarny tydzień w polskich sklepach

Jak informuje portal Next.gazeta.pl, grudzień to dla branży handlowej czas absolutnego szczytu i gigantycznych zysków. To właśnie wtedy Polacy ruszają do sklepów po prezenty i produkty na wigilijny stół. W tym roku ten kluczowy moment może zostać poważnie zakłócony przez ogólnopolską akcję protestacyjną pod hasłem „Czarny Tydzień w Handlu”.

Organizatorem protestu jest związek zawodowy OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu. Według oficjalnych komunikatów, na które powołuje się m.in. Radio ZET, działania zaplanowano na dni od 20 do 23 grudnia 2026 roku, czyli na sam szczyt przedświątecznych przygotowań. Związkowcy chcą w ten sposób zmusić zarządy wielkich korporacji do dialogu i uświadomić opinii publicznej, w jakich warunkach na co dzień pracują osoby zatrudnione w marketach.

Te sieci handlowe mogą mieć największe problemy

Na liście podmiotów objętych akcją protestacyjną znalazły się największe i najpopularniejsze marki działające na polskim rynku. Jak donosi serwis Wiadomości Handlowe, związkowcy kierują swój apel o przyłączenie się do protestu do pracowników takich sieci jak:

Biedronka,

Lidl,

Dino,

Kaufland,

Aldi,

Rossmann,

Pepco.

Szczególnie napięta sytuacja panuje w sieci Dino. Z informacji opublikowanych przez portal MamBiznes.pl wynika, że formalny spór zbiorowy z pracodawcą ciągnie się tam już od grudnia 2025 roku. W tym przypadku zapowiadany jest pełnowymiarowy strajk generalny, który ma objąć nie tylko same markety, ale również kluczowe magazyny logistyczne. Jeśli duża część załogi zdecyduje się na udział w strajku, paraliż dystrybucji towarów tuż przed świętami stanie się realnym zagrożeniem.

Nietypowa forma protestu zamiast klasycznego strajku

Jak będzie wyglądał zapowiadany protest w pozostałych sieciach? W przeciwieństwie do Dino, gdzie planowany jest klasyczny strajk, w innych marketach akcja przybierze bardziej subtelną, ale równie dotkliwą dla pracodawców formę.

Jak podaje portal RMF24, pracownicy, którzy w tych dniach pojawią się w pracy, zostali wezwani do prowadzenia tzw. strajku włoskiego. Oznacza to wykonywanie obowiązków bez pośpiechu, ze skrajną dokładnością i rygorystycznym przestrzeganiem wszelkich procedur bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Taki sposób pracy przy kasach i na halach sprzedażowych może drastycznie wydłużyć kolejki. Dodatkowo protestujący będą nosić czarne wstążki oraz wywieszać plakaty informacyjne.

Związkowcy proponują również inne, w pełni legalne sposoby na absencję w pracy w kluczowych dniach. Pracownicy są zachęcani do:

korzystania z zaległych urlopów lub zwolnień lekarskich (L4) w celu podreperowania nadszarpniętego zdrowia,

oddawania krwi w stacjach krwiodawstwa, co zgodnie z polskim prawem gwarantuje dzień wolny od pracy.

Dlaczego pracownicy handlu zdecydowali się na tak radykalny krok?

U podłoża tego konfliktu leży narastająca od lat frustracja zatrudnionych. W oficjalnym manifeście OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu, głównymi postulatami protestujących są niskie wynagrodzenia, które nie nadążają za rosnącymi kosztami życia, oraz chroniczne braki kadrowe. Związkowcy alarmują, że w wielu placówkach jedna osoba musi wykonywać obowiązki, które wcześniej były dzielone na dwóch lub trzech pracowników – stąd hasło „pracujesz za trzech, dostajesz biedną pensję”.

Kolejnym punktem zapalnym jest ogromna presja psychiczna ze strony kadry zarządzającej oraz wykorzystywanie systemów monitoringu wizyjnego do kontrolowania i dyscyplinowania pracowników, zamiast do dbania o bezpieczeństwo. Czarę goryczy przelały doniesienia o zwalnianiu działaczy związkowych bez wymaganych konsultacji, co doprowadziło do eskalacji konfliktu i decyzji o zorganizowaniu protestu w najbardziej newralgicznym momencie roku.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że tegoroczne zakupy przed Bożym Narodzeniem mogą wymagać od konsumentów wyjątkowej cierpliwości.

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