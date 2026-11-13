Zaskakujące pustki w dziecięcych sanatoriach

Rabka-Zdrój od pokoleń cieszy się statusem jednego z najważniejszych ośrodków uzdrowiskowych dla dzieci w Polsce. Okazuje się jednak, że dotychczasowy model funkcjonowania tamtejszych placówek przechodzi do historii. Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju wykorzystuje obecnie zaledwie nieco ponad 50 procent wartości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie szpitalne dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat.

Zjawisko to nie ogranicza się wyłącznie do jednego uzdrowiska. Z analiz rezerwacji na 2026 rok wynika, że w całej Polsce nie ma obecnie ani jednego dziecka oczekującego na przydzielenie miejsca i terminu stacjonarnego leczenia uzdrowiskowego. Wolne łóżka czekają, ale brakuje chętnych.

Dlaczego najmłodsi nie jeżdżą do uzdrowisk?

U podstaw tego problemu leżą dwa główne czynniki, na które wskazują eksperci i dyrektorzy placówek medycznych. Pierwszym z nich są nieubłagane zmiany demograficzne – w kraju rodzi się coraz mniej dzieci, co bezpośrednio przekłada się na mniejszą liczbę potencjalnych kuracjuszy.

Drugą kluczową przyczyną jest zmiana nawyków i oczekiwań rodziców. Opiekunowie coraz rzadziej decydują się na wysyłanie dzieci na kilkutygodniowe turnusy stacjonarne, preferując inne, lokalne formy opieki zdrowotnej i rehabilitacji, które nie wymagają długiej rozłąki ani wyjazdu z domu.

Dorosły pacjent ratunkiem dla finansów uzdrowisk

Taki stan rzeczy generuje poważne problemy finansowe dla placówek leczniczych. Utrzymanie personelu medycznego, infrastruktury oraz budynków bez stałego napływu pacjentów i związanych z tym przychodów z NFZ jest na dłuższą metę niemożliwe. W związku z tym Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie zaproponował rozwiązanie, które ma zapobiec marnowaniu zakontraktowanych funduszy.

Niewykorzystane miejsca dla dzieci mają zostać przekształcone w skierowania dla dorosłych kuracjuszy. W ich przypadku zapotrzebowanie jest ogromne, a dotychczasowy całoroczny kontrakt realizowany jest aż w 97 procentach.

Nowy profil Rabki-Zdrój

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe w Rabce-Zdroju coraz wyraźniej zmienia swój profil, koncentrując się na leczeniu dorosłych. Trafiają tam pacjenci wymagający specjalistycznej pomocy, między innymi po wszczepieniu endoprotez, poważnych urazach narządu ruchu, z problemami neurologicznymi, a także osoby po zawałach serca w ramach rehabilitacji kardiologicznej.

Mimo tej rewolucji, uzdrowisko nie zamierza całkowicie rezygnować z pomocy najmłodszym. Planowane jest dwukrotne zwiększenie liczby świadczeń w oddziale dziennym rehabilitacji dzieci, z którego obecnie korzysta 260 małych pacjentów. Taka forma wsparcia, niewymagająca całodobowego pobytu, znacznie lepiej odpowiada na współczesne potrzeby rodzin.

W galerii poniżej znajdziesz: Tu kolejki do sanatorium są najdłuższe. Czas oczekiwania z podziałem na województwa

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