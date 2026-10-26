Rolnicy dostaną wiadomość z KRUS. Uwaga na termin płatności składek

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-10-26 10:14

Ważna wiadomość dla rolników. W poniedziałek, 26 października, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczyna wysyłkę SMS-ów przypominających o składkach za ostatni kwartał 2026 roku. Podstawowa kwota do zapłaty wynosi 768 zł za jedną osobę ubezpieczoną w pełnym zakresie. Jest jednak dobra wiadomość: choć w wiadomości pojawi się data 31 października, na uregulowanie należności rolnicy mają czas do 2 listopada.

Rolnik na polu dogląda upraw. W tle ciągnik. O terminach płatności składek do KRUS przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Fotokostic/ Shutterstock rolnik

KRUS wysyła SMS-y. Taką wiadomość dostaną rolnicy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za IV kwartał 2026 roku. W poniedziałek, 26 października, rolnicy mają otrzymać wiadomości SMS z informacją o zbliżającej się płatności.

Treść komunikatu jest krótka: „31.10.2026 upływa ustawowy termin opłaty składek za 4 kwartał. Jeśli opłaciłeś, zignoruj tę wiadomość”.

Nie ma powodu do paniki. SMS ma jedynie przypominać o obowiązku zapłaty. Jeśli ktoś już uregulował należności, nie musi niczego robić.

Do kiedy trzeba zapłacić składki KRUS?

Wiadomość może wprowadzić niektórych rolników w błąd. Data 31 października widniejąca w SMS-ie nie oznacza bowiem, że właśnie tego dnia upływa ostateczny termin płatności.

W tym roku 31 października wypada w sobotę, dlatego termin przesuwa się na najbliższy dzień roboczy. Rolnicy mają czas na opłacenie składek do poniedziałku, 2 listopada 2026 roku.

Nie warto jednak zwlekać z przelewem do ostatniej chwili. Jeśli ktoś nie otrzyma wiadomości SMS, to mimo wszystko nie zwalnia to rolnika z obowiązku zapłaty, a za opóźnienie mogą zostać naliczone odsetki.

Ile trzeba zapłacić do KRUS? Podstawowa kwota to 768 zł

Wysokość podstawowych składek na ubezpieczenie społeczne rolników nie zmieniła się za IV kwartał 2026 roku. W przypadku gospodarstw o powierzchni do 50 ha przeliczeniowych miesięczna składka emerytalno-rentowa wynosi 178 zł, a składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie – 78 zł.

W ciągu trzech miesięcy daje to 534 zł składki emerytalno-rentowej i 234 zł składki wypadkowej, chorobowej i macierzyńskiej. Łącznie jest to 768 zł za kwartał za jedną osobę ubezpieczoną w pełnym zakresie.

Trzeba jednak pamiętać, że ta kwota nie obejmuje składki zdrowotnej. W większych gospodarstwach może być również naliczana dodatkowa składka emerytalno-rentowa. Ostateczna suma zależy więc od sytuacji konkretnego rolnika.

Składki można sprawdzić przez internet

Rolnicy nie muszą czekać na SMS, żeby sprawdzić wysokość swoich należności. Informacje o składkach i terminach płatności można znaleźć na portalu eKRUS.

Płatności można dokonać przelewem bankowym. Ważne, aby pamiętać, że składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne należy wpłacać na odrębne rachunki. W tytule przelewu powinny znaleźć się dane pozwalające zidentyfikować płatnika, w tym numer UNO, imię i nazwisko oraz rodzaj ubezpieczenia.

Najważniejsza data dla rolników to 2 listopada 2026 roku. Do tego dnia należy uregulować składki za IV kwartał, niezależnie od tego, czy przypomnienie z KRUS dotarło na telefon. 

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