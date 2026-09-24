KRUS nie doszacował liczby uprawnionych

Rentę wdowią z KRUS pobiera obecnie około 121 tys. osób. Problem w tym, że liczba potencjalnych beneficjentów jest większa i cały czas może rosnąć.

Prawo do świadczenia mają nie tylko osoby, które już je pobierają. Kolejni rolnicy i renciści mogą składać wnioski po spełnieniu ustawowych warunków, między innymi po osiągnięciu odpowiedniego wieku.

I właśnie to miało sprawić, że wcześniejsze wyliczenia okazały się niewystarczające.

KRUS przy planowaniu budżetu nie był w stanie dokładnie określić, ile osób w przyszłości będzie uprawnionych do renty wdowiej. Jak wynika z informacji przekazanych przez Kasę, systemy informatyczne nie gromadzą danych pozwalających automatycznie wytypować wszystkich przyszłych wnioskodawców.

W kasie brakuje setek milionów

Średnia wysokość dodatkowego świadczenia wynosi niespełna 300 zł miesięcznie. Na wypłaty zaplanowano początkowo około 352 mln zł. Ta kwota okazała się jednak za mała.

Do końca tego roku na wypłaty może zabraknąć co najmniej 400 mln zł.

Co ciekawe, sytuacja w KRUS różni się od tej w ZUS. O ile liczba nowych wniosków w ZUS wyhamowała, o tyle w KRUS cały czas przybywa osób zainteresowanych świadczeniem. Wynika to między innymi z tego, że wnioski można składać w dowolnym momencie po spełnieniu ustawowych kryteriów.

Pieniądze mają się znaleźć w budżecie

Zwiększenie zwykłej dotacji dla państwowych funduszy celowych w trakcie roku nie jest proste. Dlatego dodatkowe pieniądze dla KRUS mają pochodzić z tzw. „naturalnych oszczędności”.

Chodzi o środki, które zostały zablokowane w budżecie na podstawie art. 177 ustawy o finansach publicznych. Takie rozwiązanie pozwala blokować planowane wydatki m.in. w sytuacji, gdy pojawią się oszczędności albo nadmiar środków w określonych jednostkach.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych nie zgłosiła poprawek do nowelizacji tegorocznej ustawy okołobudżetowej. Przepisy mają umożliwić przekazanie dodatkowych pieniędzy na wypłaty renty wdowiej z KRUS. Maksymalna kwota może wynieść 1 mld zł.

Nowelizacja trafi teraz pod obrady Senatu.

Od stycznia renta wdowia będzie wyższa

Na tym nie koniec zmian. Od 1 stycznia 2027 roku zmieni się również wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w ramach renty wdowiej.

Obecnie niższe świadczenie może być wypłacane w wysokości 15 proc. Po zmianie będzie to 25 proc.

Dla osób korzystających z renty wdowiej z KRUS oznacza to konkretną podwyżkę. Najniższe dodatkowe świadczenie wzrośnie z 296,77 zł do 494,62 zł miesięcznie.

To o 197,85 zł więcej każdego miesiąca.

Dla budżetu oznacza to jednak kolejny wzrost wydatków. Już teraz okazuje się, że pierwotnie zaplanowane pieniądze na rentę wdowią w KRUS były niewystarczające.

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