Hurtowe ceny paliw 24.09.2026. Benzyna mocno w górę, kosmetyczne spadki cen diesla

Ceny hurtowe paliw na 24.09.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Czwartkowa sesja na polskim rynku hurtowym przyniosła widoczne rozwarstwienie trendów. Podczas gdy Orlen i Aramco wprowadziły odczuwalne podwyżki dla obu rodzajów benzyn, olej napędowy zanotował symboliczne spadki. Należy przy tym zaznaczyć, że w dostępnych danych BP Europa wciąż figuruje z cennikiem opublikowanym 23 września, co wpływa na ostateczny układ sił w zestawieniu ofert.

Poniżej prezentujemy aktualne ceny netto (w PLN/m³) u czołowych dostawców:

Orlen: Pb95 – 6268 zł, Pb98 – 7072 zł, ON – 7342 zł

Pb95 – 6268 zł, Pb98 – 7072 zł, ON – 7342 zł Aramco: Pb95 – 6269 zł, Pb98 – 7073 zł, ON – 7343 zł

Pb95 – 6269 zł, Pb98 – 7073 zł, ON – 7343 zł BP Europa: Pb95 – 6237 zł, Pb98 – 6989 zł, ON – 7347 zł (według cennika z 23.09.2026)

W czwartkowym podsumowaniu nominalnie najtańszą benzynę Pb95 (6237 zł/m³) oraz Pb98 (6989 zł/m³) oferuje BP Europa, co jest jednak bezpośrednim skutkiem braku dzisiejszej aktualizacji. Wśród dostawców, którzy zaktualizowali swoje stawki na 24 września, liderem najniższych cen benzyn jest Orlen. Z kolei najtańszy olej napędowy znajdziemy dzisiaj bezapelacyjnie w ofercie Orlenu, który wycenia go na poziomie 7342 zł/m³.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Analiza zmian dzień do dnia na zaktualizowanych cennikach (Orlen i Aramco) ukazuje wyraźny ruch w górę na rynku benzyn. Najwięksi gracze solidarnie podnieśli ceny popularnej "95-tki". Orlen skorygował cennik o 31 zł/m³ w górę (co przekłada się na ok. 3,1 grosza na litrze), podczas gdy Aramco zaaplikowało podwyżkę rzędu 32 zł/m³. Jeszcze silniejsze tąpnięcie w górę dotknęło benzynę Pb98 – w obu rafineriach podrożała ona aż o 83 zł na metrze sześciennym, co oznacza wzrost o ponad 8 groszy na każdym litrze paliwa.

Całkowicie odmienną dynamikę obserwujemy w przypadku diesla, który kontynuuje łagodny, zapoczątkowany 22 września trend spadkowy (wówczas kosztował w hurcie powyżej 7440 zł/m³). Dzisiejsze cięcia mają jednak wymiar czysto kosmetyczny. Najgłębszej obniżki dokonał Orlen, tnąc cenę zaledwie o 5 zł/m³, a tuż za nim uplasowało się Aramco ze zniżką rzędu 4 zł/m³. Wyniki te dowodzą, że rynek wyhamował i szuka punktu równowagi, co przy braku nowych cenników od BP utwierdza w przekonaniu, że przestrzeń do większych obniżek została wyczerpana.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obecna wycena hurtowa paliw jest rynkowym odzwierciedleniem wyjątkowo trudnego i niebezpiecznego otoczenia makroekonomicznego. Notowania ropy naftowej Brent utrzymują się na niepokojąco wysokim poziomie 103,63 USD za baryłkę. Znajdujemy się w potężnym globalnym trendzie wzrostowym, w ramach którego od początku roku czarne złoto podrożało już o niemal 70%. Utrzymujące się napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie na linii Iran-Izrael-USA oraz twarda polityka ograniczania podaży przez kartel OPEC+ potęgują strach przed utratą płynności dostaw. Na to nakłada się fundamentalny problem niedoinwestowania branży wydobywczej, co uniemożliwia mocniejsze korekty cenowe na rynkach światowych.

Z perspektywy krajowych operatorów te wysokie notowania to zaledwie jedna strona medalu. Polskie rafinerie mierzą się obecnie z destrukcyjnym zjawiskiem "podwójnego uderzenia". Amerykańska waluta systematycznie drożeje – kurs USD/PLN osiągnął już poziom 3,8481, zyskując aż 4,20% tylko w ciągu ostatniego miesiąca. Zakup rekordowo drogiej ropy przy pomocy nieustannie słabnącego złotego drastycznie winduje ostateczne koszty importu i przerobu surowca. Jak zgodnie alarmują analitycy rynkowi, dopóki nie nastąpi uspokojenie giełd naftowych i wyraźne odwrócenie niekorzystnego trendu na parze walutowej USD/PLN, trwałe obniżki w polskim hurcie nie będą możliwe.

Koszty hurtowe docierają na stacje paliw z kilkudniowym opóźnieniem. Dzisiejsze, zauważalne podwyżki benzyny w cennikach rafineryjnych oraz zaledwie kosmetyczne ułamki grosza urwane na cenie diesla brutalnie gaszą nadzieję na tańsze tankowanie na przełomie września i października, uwiarygadniając czarne scenariusze, w których cena litra Pb95 zadomowi się w okolicach 8 zł, a olej napędowy zacznie na stałe zbliżać się do psychologicznej bariery 9 złotych.