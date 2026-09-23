Nadchodząca waloryzacja świadczeń dla seniorów może przynieść rozczarowanie, z prognozami wskazującymi na znacznie niższe podwyżki niż w poprzednim roku.

Wiele dodatków do emerytur wzrośnie zaledwie o kilka lub kilkanaście złotych, a w niektórych przypadkach nawet o mniej niż złotówkę.

Sprawdź, jak niska prognozowana waloryzacja 4,52 proc. wpłynie na Twoje świadczenie i czy czeka Cię tylko symboliczna podwyżka.

Najnowsze wyliczenia nie dają seniorom powodów do dużego optymizmu. Przy wskaźniku 4,52 proc. podwyżki wielu dodatków do emerytur wyniosłyby zaledwie kilka lub kilkanaście złotych miesięcznie. W przypadku najmniejszej analizowanej kwoty mówimy nawet o wzroście wynoszącym zaledwie 83 grosze.

Dla porównania w 2026 r. emerytury, renty i dodatki zostały zwaloryzowane o 5,3 proc. Gdyby więc tym razem zastosowano wskaźnik 4,52 proc., procentowy wzrost świadczeń byłby niższy. Różnicę dobrze pokazują konkretne kwoty dodatków.

Dodatek pielęgnacyjny tylko o 16,57 zł w górę

Dodatek pielęgnacyjny, który wynosi obecnie 366,68 zł, przy wskaźniku 4,52 proc. wzrósłby do 383,25 zł. Senior otrzymywałby więc zaledwie 16,57 zł więcej miesięcznie.

Taka sama podwyżka dotyczyłaby dodatku kombatanckiego, świadczenia pieniężnego dla żołnierzy oraz dodatku za tajne nauczanie. Każde z tych świadczeń wzrosłoby z 366,68 zł do 383,25 zł.

Jeszcze skromniej wygląda zmiana dodatku kompensacyjnego. Obecne 55 zł zwiększyłoby się do 57,49 zł. To oznacza tylko 2,49 zł więcej miesięcznie.

Wyższa byłaby podwyżka dodatku dla sieroty zupełnej. Z obecnych 689,17 zł wzrósłby on do 720,32 zł, czyli o 31,15 zł.

Najmniejsza podwyżka to zaledwie 83 grosze

Najmniejszą zmianę w naszych wyliczeniach widać przy świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Jego minimalna kwota, uzależniona od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wzrosłaby z 18,39 zł do 19,22 zł, czyli o zaledwie 83 grosze miesięcznie. W przypadku maksymalnej kwoty tego samego świadczenia podwyżka byłaby wyższa. Obecne 348,40 zł wzrosłoby do 364,15 zł, co oznacza 15,75 zł więcej miesięcznie.

Na tym tle zdecydowanie wyróżnia się dodatek do renty inwalidy wojennego. Obecnie wynosi 1403,90 zł, a po podwyżce osiągnąłby 1467,36 zł. Nominalnie oznacza to wzrost o 63,46 zł miesięcznie – najwyższy spośród analizowanych przez nas dodatków.

Emerytury też rosłyby wolniej niż w tym roku

Niższy wskaźnik oznaczałby oczywiście nie tylko skromniejsze podwyżki dodatków. Także w przypadku podstawowych emerytur wzrost procentowy byłby niższy niż podczas tegorocznej waloryzacji. Przy świadczeniu wynoszącym 2051 zł podwyżka według naszych wyliczeń wyniosłaby 93 zł, a emerytura wzrosłaby do 2144 zł. Przy 3006 zł byłoby to 3142 zł, czyli o 136 zł więcej. Emerytura wynosząca 4043 zł zwiększyłaby się do 4226 zł – różnica wyniosłaby 183 zł. Przy świadczeniu w wysokości 5183 zł byłoby to 5417 zł, czyli o 234 zł więcej. Dopiero przy najwyższej analizowanej przez nas kwocie, wynoszącej 6220 zł, podwyżka przekroczyłaby 280 zł. Świadczenie wzrosłoby do 6501 zł, czyli o 281 zł miesięcznie.

5,3 proc. w tym roku. Teraz wyliczenia pokazują 4,52 proc.

Za najnowszymi obliczeniami stoją sierpniowe dane Głównego Urzędu Statystycznego. Inflacja w sierpniu 2026 r. wyniosła 3,4 proc. rok do roku, natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 5,6 proc. rok do roku.

Na podstawie nowych danych wyliczyliśmy wskaźnik 4,52 proc. To mniej niż tegoroczna waloryzacja wynosząca 5,3 proc. Gdyby taki poziom utrzymał się przy ostatecznych wyliczeniach, seniorzy musieliby przygotować się na słabszy procentowy wzrost emerytur, rent i waloryzowanych dodatków.

Ostateczna waloryzacja może być jeszcze inna

Wskaźnik 4,52 proc. nie jest jeszcze oficjalnym wskaźnikiem waloryzacji na 2027 r. To nasza prognoza przygotowana na podstawie obecnie dostępnych danych. Do ustawowego wyliczenia waloryzacji potrzebne będą dane za cały 2026 r., dlatego wynik może się jeszcze zmienić.

Dopiero po publikacji wszystkich niezbędnych danych będzie wiadomo, o ile dokładnie od 1 marca 2027 r. wzrosną emerytury, renty i objęte waloryzacją dodatki. Na dziś jednak nasze wyliczenia pokazują 4,52 proc., wobec 5,3 proc. zastosowanych w 2026 r. — a to oznaczałoby słabszą waloryzację niż w tym roku.

KARPACZ 2026 Bartosz Marczuk