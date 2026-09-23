ZUS ostrzega przed oszustami. Nie płać za pomoc przy wniosku o nowe świadczenie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych bije na alarm i ostrzega przed plagą naciągaczy. W oficjalnym komunikacie z 22 września 2026 roku instytucja przestrzega przed firmami, które oferują płatną pomoc przy składaniu wniosków o nowe świadczenie wspierające. To niepokojący sygnał, zwłaszcza że oszuści stosują nową metodę, wysyłając do potencjalnych ofiar gotowe umowy i pełnomocnictwa do podpisania.

Przedstawiciele ZUS stanowczo podkreślają, że korzystanie z takich usług jest nie tylko całkowicie zbędne, ale może też narazić na spore koszty. Warto pamiętać, że wszystkie formalności związane ze złożeniem wniosku można załatwić samodzielnie i bezpłatnie, a pracownicy Zakładu mają obowiązek udzielić darmowej pomocy na każdym etapie procedury. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub podejrzenie oszustwa, instytucja apeluje o natychmiastowy kontakt z najbliższą placówką ZUS, infolinią lub policją.

Świadczenie wspierające. Kto kwalifikuje się do pomocy i ile punktów potrzeba?

Świadczenie wspierające to stosunkowo nowa forma pomocy finansowej dla niepełnosprawnych, która zaczęła obowiązywać w 2026 roku. Jest ono skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich, które z powodu stanu zdrowia potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. ZUS wyraźnie zaznacza, że nie jest to dodatek dla seniorów ani świadczenie przyznawane automatycznie każdemu po osiągnięciu określonego wieku.

Kluczowym warunkiem otrzymania świadczenia jest uzyskanie specjalnej decyzji od wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). To właśnie ten zespół musi ustalić poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów w przygotowanej skali. W praktyce oznacza to, że pieniądze trafią do osób, które ze względu na swój stan zdrowia rzeczywiście wymagają znacznej pomocy w samodzielnej egzystencji.

Te świadczenia obowiązują

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Dwa kroki do otrzymania świadczenia wspierającego. Od czego zacząć?

Droga do uzyskania świadczenia wspierającego składa się z dwóch kluczowych etapów. Pierwszym krokiem jest zwrócenie się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) z wnioskiem o wydanie decyzji, która określi poziom potrzeby wsparcia. Dopiero gdy otrzymamy ostateczną decyzję z WZON, możemy przejść do drugiego kroku, czyli złożenia właściwego wniosku o świadczenie wspierające bezpośrednio do ZUS. Warto wiedzieć, że wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Wysokość świadczenia wspierającego i kluczowy termin. Jak nie stracić wyrównania?

Wysokość świadczenia wspierającego jest ściśle powiązana z liczbą punktów przyznanych w decyzji WZON. Zgodnie z danymi ZUS, od 1 marca 2026 roku kwoty te wahają się od 792 zł do 4353 zł miesięcznie, więc im więcej punktów, tym wyższe wsparcie finansowe. Tutaj pojawia się jednak niezwykle ważna kwestia, czyli termin złożenia wniosku do ZUS. Jeśli dokumenty trafią do Zakładu w ciągu trzech miesięcy od daty wydania decyzji przez WZON, pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem. To prawdziwy sygnał alarmowy dla spóźnialskich, ponieważ po upływie tego terminu świadczenie będzie przysługiwać dopiero od miesiąca, w którym wniosek wpłynął do ZUS, bez żadnego wyrównania.

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