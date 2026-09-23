ZUS sam przeliczy pieniądze

Renta wdowia działa od lipca 2025 roku. Obecnie osoba uprawniona może pobierać jedno świadczenie w pełnej wysokości oraz 15 proc. drugiego. Od 1 stycznia 2027 roku ten drugi składnik wzrośnie do 25 proc.

Seniorzy, którzy już pobierają rentę wdowią, nie będą musieli składać kolejnego wniosku. Jak poinformował ZUS, świadczenia zostaną przeliczone automatycznie z uwzględnieniem nowego wskaźnika.

W praktyce oznacza to, że dodatkowa część świadczenia zwiększy się o 10 proc. wartości drugiej, niższej emerytury lub renty.

Ile można zyskać? Oto przykłady

Dla wielu seniorów oznacza to konkretny zastrzyk gotówki. Przykładowo, jeśli podstawowe świadczenie wynosi 3000 zł, a drugie 2000 zł, obecna renta wdowia to 3300 zł. Po zmianie będzie to 3500 zł, czyli 200 zł więcej miesięcznie.

Przy świadczeniach w wysokości 3000 zł i 2500 zł wypłata wzrośnie z 3375 zł do 3625 zł. Zysk wyniesie 250 zł miesięcznie, czyli 3000 zł w ciągu roku.

Jeszcze więcej zyska osoba, która ma świadczenie podstawowe 4000 zł i drugie w wysokości 3500 zł. Obecnie otrzymuje 4525 zł. Od 2027 roku będzie to 4875 zł, a więc 350 zł więcej co miesiąc. W ciągu roku daje to dodatkowe 4200 zł.

Z kolei przy świadczeniach 4800 zł i 4000 zł obecna wypłata wynosi 5400 zł. Po zmianie będzie to 5800 zł, czyli aż 400 zł więcej miesięcznie. W skali roku daje to 4800 zł dodatkowej wypłaty.

Jest jednak ważny haczyk

Nie każdy dostanie pełną podwyżkę. Renta wdowia ma bowiem ustawowy limit. Łączna wysokość świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Jeśli po przeliczeniu suma przekroczy limit, ZUS odpowiednio zmniejszy wypłatę.

Obecnie limit wynosi 5935,47 zł brutto. W projekcie budżetu na 2027 rok przyjęto prognozę waloryzacji emerytur na poziomie 3,96 proc. Jeśli taki wskaźnik zostanie zastosowany, od marca 2027 roku limit renty wdowiej wzrósłby do około 6170,84 zł brutto.

Prawie milion osób już korzysta

Skala programu jest ogromna. W czerwcu 2026 roku rentę wdowią pobierało 993,4 tys. osób, a od początku funkcjonowania rozwiązania przynajmniej jedną wypłatę otrzymało około 1,1 mln osób. Od stycznia do czerwca 2026 roku ZUS wypłacił z tego tytułu ponad 22,8 mld zł.

Dla części seniorów zmiana od stycznia może więc oznaczać kilkaset złotych więcej każdego miesiąca. A to w domowym budżecie emeryta może być bardzo odczuwalna różnica.

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