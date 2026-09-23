Główne oczekiwania wobec AI w samochodach: wsparcie w jeździe i bezpieczeństwo

Polacy od sztucznej inteligencji w samochodach oczekują głównie wsparcia w codziennej jeździe i systemów reagujących na zagrożenia – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Multirent. Największe zainteresowanie kierowców budzą funkcje poprawiające bezpieczeństwo i komfort podróży.

Monitorowanie stanu kierowcy i optymalizacja prędkości na czele pożądanych funkcji AI

Największym zainteresowaniem ankietowanych cieszą się systemy oparte na AI, które monitorują stan kierowcy i reagują w razie zagrożenia (38 proc. wskazań). Na drugim miejscu znalazły się rozwiązania proponujące optymalną prędkość jazdy na podstawie analizy ruchu i sygnalizacji świetlnej (31 proc.). Oczekiwania te pokazują, że kierowcy postrzegają sztuczną inteligencję głównie jako narzędzie zwiększające bezpieczeństwo i płynność podróży.

Płatności w samochodzie: otwartość Polaków i potrzeba bezpieczeństwa

Badanie pokazuje, że Polacy podchodzą do płatności z poziomu samochodu z otwartością, ale i dużą ostrożnością. Ponad połowa ankietowanych jest gotowa na takie rozwiązania, jednak dla wielu kluczowe pozostają odpowiednie zabezpieczenia i możliwość autoryzacji transakcji.

Ponad połowa badanych Polaków jest otwarta na płatności z poziomu samochodu. 51 proc. deklaruje, że chciałoby z nich korzystać, choć dla 34 proc. warunkiem pozostaje każdorazowa autoryzacja transakcji. Brak zaufania do takich systemów deklaruje 39 proc. respondentów, którzy wolą tradycyjne formy płatności, takie jak karta, gotówka czy telefon - przekazali autorzy badania.

Gdyby kierowcy mieli już korzystać z płatności w samochodzie, to przede wszystkim przy opłatach związanych bezpośrednio z podróżą. Najczęściej wskazywano na autostrady i parkingi (43 proc.) oraz tankowanie lub ładowanie pojazdu (34 proc.). Znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszą się usługi dodatkowe, jak myjnia (21 proc.) czy zakupy w strefie drive-thru (15 proc.).

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Zdalne funkcje: klimatyzacja i status pojazdu najważniejsze dla kierowców

Wśród funkcji zdalnych, obsługiwanych np. za pomocą smartfona, również dominują praktyczne rozwiązania. Kierowcy najchętniej skorzystaliby z możliwości przygotowania auta do jazdy i sprawdzenia jego stanu. Najwięcej wskazań uzyskało zdalne włączenie klimatyzacji lub ogrzewania (42 proc.) oraz weryfikacja statusu pojazdu, np. zamków czy poziomu paliwa (40 proc.). Popularna jest także lokalizacja zaparkowanego samochodu (33 proc.). Mniejszym zainteresowaniem cieszą się funkcje takie jak przesłanie trasy do nawigacji (27 proc.) czy udostępnienie auta innej osobie przez wirtualny kluczyk (16 proc.).

Badanie zrealizowano na zlecenie Santander Consumer Multirent metodą wywiadów telefonicznych (CATI) w dniach 20-30 czerwca 2026 r. przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

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