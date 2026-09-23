Wzrost kwoty wolnej od zajęcia komorniczego od 1 stycznia 2027 r.

Nowy limit wyniesie 3712,50 zł, o 108 zł więcej niż w 2026 r.

Zmiana powiązana ze wzrostem płacy minimalnej do 4950 zł brutto.

Limit nie dotyczy długów alimentacyjnych.

Niektóre świadczenia, jak 800+, są całkowicie wyłączone spod egzekucji.

Od nowego roku dłużnicy będą mieli do dyspozycji więcej pieniędzy na swoim koncie bankowym, nawet jeśli prowadzone jest wobec nich zajęcie komornicze. Wszystko za sprawą zmiany przepisów, która podnosi limit środków chronionych przed egzekucją - informuje forsal.pl.

Od 1 stycznia 2027 roku kwota wolna od zajęcia wyniesie 3712,50 zł, co oznacza wzrost o 108 zł w porównaniu do obecnego roku. Jeśli na konto wpłyną jakiekolwiek środki, komornik nie będzie mógł ich ruszyć aż do osiągnięcia tej kwoty w danym miesiącu. Dopiero nadwyżka ponad 3712,50 zł może zostać przekazana na spłatę długu.

Skąd ta zmiana? Jest ona bezpośrednio powiązana z decyzją o podniesieniu płacy minimalnej. Zgodnie z rozporządzeniem z 14 września 2026 roku, najniższe wynagrodzenie za pracę od stycznia 2027 roku wzrośnie do 4950 zł brutto, a to właśnie od tej kwoty obliczany jest limit ochronny na koncie.

Rok Płaca minimalna Kwota wolna od zajęcia 2026 4806 PLN 3604,50 PLN 2027 4950 PLN 3721,50 PLN

Skąd bierze się kwota wolna od zajęcia i dlaczego rośnie?

Zasada chroniąca część pieniędzy na koncie nie jest nowością. Wynika wprost z przepisów, a konkretnie z artykułu 54 Prawa bankowego. Mówi on, że środki na naszych kontach oszczędnościowych i osobistych są chronione przed zajęciem do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. To właśnie dlatego, gdy rośnie płaca minimalna, automatycznie rośnie też kwota, którą komornik musi zostawić dłużnikowi.

Jak to działa w praktyce? Załóżmy, że na twoje konto wpływa 5000 zł, a masz zajęcie komornicze. Bank w pierwszej kolejności sprawdzi, jaki jest miesięczny limit ochronny. W 2027 roku kwota wolna od zajęcia wyniesie 3712,50 zł i te pieniądze pozostaną do twojej dyspozycji. Dopiero nadwyżka, czyli w tym przypadku 1287,50 zł, zostanie zablokowana i przekazana na spłatę długu. Limit ten jest odnawialny co miesiąc.

Trzeba jednak pamiętać o bardzo ważnym wyjątku. Ochrona kwoty wolnej nie działa w przypadku długów alimentacyjnych. Jeśli ktoś zalega z płaceniem alimentów, komornik może zająć środki na jego koncie bez uwzględniania tego limitu.

Jakie pieniądze są całkowicie chronione przed komornikiem?

Wyższy limit od nowego roku to jedno, ale warto pamiętać, że pewne pieniądze są chronione przed komornikiem w całości. Oznacza to, że nawet jeśli na twoje konto wpłyną środki, które przekraczają kwotę wolną od zajęcia 2027, komornik i tak nie może ich zabrać, jeśli pochodzą z określonych źródeł.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, niektóre wpływy na konto są całkowicie wyłączone spod egzekucji. Prawo jasno określa, że komornik nie może zająć pieniędzy pochodzących ze świadczeń społecznych i alimentacyjnych. Chodzi tu przede wszystkim o środki, które mają zapewnić podstawowe utrzymanie rodzinie i dzieciom.

Oto lista najważniejszych świadczeń, które nie podlegają zajęciu:

świadczenie wychowawcze 800+,

świadczenia rodzinne,

dodatki rodzinne i pielęgnacyjne,

świadczenia z pomocy społecznej,

otrzymywane alimenty,

niektóre stypendia.

Co ważne, ochrona dotyczy też pieniędzy, które już wpłynęły na konto. Jeśli bank przez pomyłkę zablokuje środki pochodzące z tych świadczeń, dłużnik musi jak najszybciej udowodnić ich pochodzenie i złożyć wniosek o zwolnienie ich spod zajęcia. W takiej sytuacji kluczowe jest przedstawienie dokumentów potwierdzających, że zablokowane pieniądze to na przykład świadczenie 800+.

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