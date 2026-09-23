Praga na pierwszym miejscu

To właśnie Praga jest najpopularniejszym zagranicznym kierunkiem na jesienny city break. Polacy spędzają tam średnio 2,55 nocy, a przeciętna cena noclegu wynosi 482 zł za dobę.

Czeska stolica ma jeszcze jedną zaletę – łatwo się do niej dostać. Można wybrać samochód, autobus, pociąg albo samolot. Do Pragi kursują także połączenia kolejowe Leo Express.

Największą okazję cenową można znaleźć w listopadzie. Dwuosobowy pokój ze śniadaniem w hotelu czterogwiazdkowym można zarezerwować już od 230 zł. We wrześniu podobny nocleg jest średnio około dwa razy droższy.

Wilno – tanio także poza listopadem

Drugim najpopularniejszym kierunkiem jest Wilno. Średnia cena za noc wynosi 417 zł, a Polacy zostają w litewskiej stolicy średnio 2,8 nocy.

Tutaj ceny są bardziej stabilne w ciągu roku niż w Pradze. Szczególnie atrakcyjnie wygląda październik. Dwuosobowy pokój można znaleźć za mniej niż 200 zł za dobę bez śniadania. W wersji ze śniadaniem ceny zaczynają się od 320 zł.

Do Wilna również można dotrzeć na kilka sposobów – samochodem, autobusem, koleją czy samolotem z Warszawy lub Krakowa.

Budapeszt też ma swoją okazję

Na trzecim miejscu znalazł się Budapeszt. Polacy spędzają tam średnio trzy noce, a przeciętny koszt noclegu wynosi 570 zł za dobę.

Najlepszych cen warto szukać w listopadzie. Pokój dla dwóch osób ze śniadaniem w hotelu trzygwiazdkowym można znaleźć już od 313 zł. W przypadku hoteli czterogwiazdkowych ceny zaczynają się od 485 zł.

Do węgierskiej stolicy można polecieć z kilku polskich miast, m.in. Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia i Katowic. Możliwa jest też podróż samochodem, autobusem lub pociągiem.

11 listopada może być dobrym terminem

Tegoroczny kalendarz sprzyja krótkim wyjazdom. Okolice 11 listopada mogą być ciekawą okazją do połączenia dnia wolnego z weekendem.

Jak wskazuje Wojciech Pawlus, Head of New Business w Triverna, między 7 a 15 listopada ceny noclegów w Pradze, Wilnie i Budapeszcie należą obecnie do najniższych dostępnych do końca roku.

Dzieje się tak dlatego, gdyż 11 listopada jest dniem wolnym tylko w Polsce. Zagraniczni turyści nie mają w tym czasie dodatkowego wolnego, więc święto nie powoduje takiego wzrostu popytu na noclegi jak podczas świąt obchodzonych w całej Europie.

Nie tylko wielkie stolice

Jeżeli ktoś był już w Pradze, Budapeszcie czy Wilnie, nie musi rezygnować z jesiennego wyjazdu.

Triverna wskazuje również na mniej oczywiste kierunki. W Czechach są to m.in. Ołomuniec i Liberec, na Słowacji Koszyce, a na Węgrzech Eger.

Wkrótce w ofercie mają pojawić się także Drezno oraz Czeski Krumlow, który znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Jesienny wyjazd nie musi więc oznaczać wielkich wydatków. Czasem wystarczy kilka dni, bilet na pociąg lub samolot i dobrze upolowany nocleg. A jesienią takich okazji może być znacznie więcej niż w środku wakacyjnego sezonu.

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