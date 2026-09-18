Wzrost płacy minimalnej do 4950 zł brutto w 2027 roku.

Podniesienie kwoty wolnej od zajęcia komorniczego do wysokości pensji minimalnej netto (ok. 3703,93 zł).

Brak ochrony kwoty minimalnej przy długach alimentacyjnych (możliwość zajęcia do 60% pensji).

Ryzyko zajęcia nawet 100% wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych.

Pełna ochrona świadczeń socjalnych, jak 800+, przed egzekucją.

Zacznijmy od najważniejszej informacji. Od 1 stycznia 2027 roku rośnie płaca minimalna, która po decyzji rządu Donalda Tuska wyniesie 4950 zł brutto. To bezpośrednio wpływa na to, ile pieniędzy komornik będzie musiał zostawić na koncie osoby zadłużonej. Jeśli pracujesz na pełen etat i masz długi inne niż alimentacyjne, twoja sytuacja się poprawi.

Od 1 stycznia 2027 roku kwota wolna od zajęcia komorniczego będzie równa wysokości płacy minimalnej netto, czyli wyniesie około 3703,93 zł. Prosta zasada jest taka: jeżeli wynagrodzenie to dokładnie najniższa krajowa, komornik nie może zabrać z niego ani złotówki na spłatę długów (poza alimentami).

Sprawa wygląda inaczej, gdy zarabiasz więcej. Wtedy komornik może zająć nadwyżkę ponad kwotę wolną, ale i tu jest limit. Egzekucja nie może przekroczyć połowy wynagrodzenia.

Przykład? Załóżmy, że pensja netto to 8000 zł. Komornik nie może zająć więcej niż 4000 zł (połowa pensji), nawet jeśli nadwyżka ponad kwotę wolną (8000 zł - 3703,93 zł = 4296,07 zł) jest wyższa. Dzięki temu na koncie zostanie co najmniej 4000 zł.

Ile komornik może zabrać z pensji na alimenty w 2027 roku?

Sprawa komplikuje się, gdy w grę wchodzą zaległości alimentacyjne. Tutaj przepisy są znacznie surowsze, a ochrona, jaką daje płaca minimalna, po prostu nie działa. Komornik ma znacznie większe pole do działania i nie musi zostawiać na koncie kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przypadku długów alimentacyjnych zajęcie komornicze z pensji może sięgnąć aż 60% wynagrodzenia.

Co więcej, nie ma znaczenia, czy zarabiasz najniższą krajową, czy wielokrotność tej kwoty. Komornik i tak może potrącić pieniądze. Dodatkowo, jeśli masz kilka różnych długów, to właśnie alimenty będą spłacane w pierwszej kolejności. To one mają absolutny priorytet.

Umowa zlecenie a zajęcie komornicze. Tutaj komornik może zabrać 100% pensji

Zasady, które opisaliśmy wyżej, dotyczą głównie osób zatrudnionych na umowę o pracę. Jeśli pracujesz na część etatu, kwota wolna od zajęcia w 2027 roku jest proporcjonalnie niższa. Przy połowie etatu będzie to 50% kwoty wolnej dla pełnego etatu, a przy ćwierci etatu – tylko 25%.

Prawdziwe ryzyko pojawia się jednak przy umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Tutaj ochrona jest znacznie słabsza, a w niektórych przypadkach nie ma jej wcale. Jeśli wynagrodzenie z umowy zlecenia nie ma charakteru stałego, powtarzającego się świadczenia, komornik może zająć je w całości. Oznacza to, że na konto może nie wpłynąć ani złotówka. To bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy pracują w oparciu o takie umowy.

Tych pieniędzy komornik nie może zabrać. Lista chronionych świadczeń

Warto wiedzieć, że nie wszystkie pieniądze, które wpływają na konto, mogą zostać zajęte. Prawo chroni pewne środki, które mają zapewnić minimum egzystencji lub są przeznaczone na konkretny cel. Nawet jeśli masz zajęcie komornicze, te pieniądze są bezpieczne.

Komornik nie może zająć:

świadczenia wychowawczego 800+,

świadczeń rodzinnych,

dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

alimentów, które otrzymujesz na utrzymanie dziecka,

świadczeń z pomocy społecznej.

Co ważne, te środki są chronione nawet wtedy, gdy trafią na zajęty rachunek bankowy. Czasem zdarza się, że bank automatycznie zablokuje wszystkie wpływy. W takiej sytuacji musisz działać. Należy jak najszybciej skontaktować się z komornikiem lub bankiem i przedstawić dowód, że zablokowane pieniądze pochodzą ze świadczeń, które nie podlegają egzekucji. Zwykle wystarczy wyciąg z konta, na którym widać tytuł przelewu.

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