Jaka jest przyszłość bloków węglowych w Elektrowni Siersza?

Stare bloki węglowe, które od lat pracują w Trzebini, nie znikną z dnia na dzień. Choć ich rola w systemie energetycznym maleje – w 2023 roku pracowały o kilka tysięcy godzin mniej niż dwa lata wcześniej – to wciąż są potrzebne jako zabezpieczenie, gdy brakuje energii z wiatraków czy słońca.

WNP przypomina, że obecnie ich działalność jest zapewniona dzięki kontraktom z rynku mocy, które pozwalają im funkcjonować w 2026 i 2027 roku. Mówiąc prościej: dostają pieniądze za samą gotowość do pracy. Tauron chce powalczyć o kolejny kontrakt, który przedłużyłby ich życie o kolejny rok.

Sprawę jasno stawia Grzegorz Lot, prezes grupy Tauron.

Dziś możemy powiedzieć jasno: bloki węglowe w Elektrowni Siersza będą pracować na obecnych zasadach co najmniej do końca 2027 roku. Naszym celem jest uzyskanie kontraktu w kolejnej aukcji rynku mocy, co pozwoliłoby na ich funkcjonowanie również w 2028 roku - zaznaczył.

Prezes Lot dodaje, że istnieje nawet szansa na pracę bloków węglowych do 2030 roku. Wszystko zależy jednak od przyszłych regulacji, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Jedno jest pewne – na razie nikt w Sierszy nie gasi światła.

Jakie inwestycje planuje Tauron w Trzebini?

Zamknięcie starych bloków węglowych to nie koniec, a początek czegoś nowego. Tauron nie zamierza zostawić po sobie pustego placu. Wręcz przeciwnie, planuje przekształcić Sierszę w nowoczesne centrum energetyczne. Planowane przez Tauron inwestycje, o wartości nawet 3,5 mld zł, mają całkowicie odmienić energetyczny krajobraz Trzebini.

Głównym punktem tego planu jest budowa zupełnie nowej jednostki. Po 2030 roku w miejscu wysłużonych bloków węglowych ma stanąć nowoczesna elektrownia gazowa (OCGT) o mocy około 630 MW. To ona w przyszłości stanie się głównym źródłem energii w tej lokalizacji. Ale to nie wszystko. Spółka chce maksymalnie wykorzystać potencjał tego miejsca, w tym istniejącą infrastrukturę i wiedzę pracowników.

Co dokładnie powstanie w Sierszy? Lista jest imponująca:

Nowy blok gazowy o mocy ok. 630 MW.

Wielkoskalowy magazyn energii, który pomoże stabilizować sieć.

Instalacje fotowoltaiczne, czyli po prostu farmy słoneczne.

Projekt termicznego przekształcania odpadów, czyli nowoczesna spalarnia, która zamieni śmieci w energię.

Grzegorz Lot, prezes Taurona, podkreśla, że to strategia rozwoju, a nie zwijania interesu.

Nie mówimy o wygaszaniu tej lokalizacji, ale o jej rozwoju. Chcemy, aby Siersza pozostała ważnym punktem na energetycznej mapie Polski i miejscem, które będzie tworzyć nowe możliwości dla pracowników oraz lokalnej społeczności - zaznaczył Lot.

Nie mówimy o wygaszaniu Elektrowni Siersza, ale o jej rozwoju. Chcemy, aby Siersza pozostała ważnym punktem na energetycznej mapie Polski i miejscem, które będzie tworzyć nowe możliwości dla pracowników oraz lokalnej społeczności – dodaje Grzegorz Lot.— TAURON (@TauronPE) September 23, 2026

Tauron zapewnia, że chce, abyby Siersza nadal była kluczowym elementem systemu energetycznego, ale w nowoczesnym, bardziej ekologicznym wydaniu.

Co z pracownikami i ciepłem dla mieszkańców?

Co jednak z ludźmi, którzy na co dzień są związani z elektrownią? Najważniejsza informacja dla mieszkańców Trzebini jest taka, że nikt nie zamierza odciąć im kaloryferów. To kluczowa kwestia, bo Elektrownia Siersza jest jedynym dostawcą ciepła dla blisko 6 tysięcy mieszkańców Trzebini. Tauron zapewnia, że transformacja będzie prowadzona etapami, a nowe projekty, takie jak blok gazowy czy instalacja do przekształcania odpadów, w przyszłości przejmą rolę dostawcy ciepła dla miasta.

A co z pracownikami? Tutaj również pada jasna deklaracja. Firma nie planuje zwolnień, a wręcz przeciwnie – chce wykorzystać wiedzę i doświadczenie obecnej załogi przy nowych projektach. Plany transformacji zakładają dalsze wykorzystanie potencjału Sierszy, w tym właśnie kompetencji pracowników. Nowe inwestycje oznaczają nowe miejsca pracy i nowe możliwości rozwoju zawodowego, a nie koniec zatrudnienia.

Lokalizacja ma więc nie tylko przetrwać, ale stać się jednym z najnowocześniejszych punktów na energetycznej mapie Polski, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne kraju, ciepło dla mieszkańców i stabilne miejsca pracy dla lokalnej społeczności.

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