Wicepremier Krzysztof Gawkowski nie kryje entuzjazmu wobec efektów, jakie przynosi Krajowy Plan Odbudowy. Podczas piątkowej konferencji dotyczącej transformacji Grupy Tauron podkreślił, że KPO to „setki miliardów złotych, które budują inną Polskę". Jego zdaniem, bez tych środków nie byłoby mowy o tak obiecujących perspektywach gospodarczych. „Bez tych pieniędzy nie byłoby dzisiaj tak olbrzymiego sukcesu Polski, a jest nim bez wątpienia zaplanowany na przyszły rok wzrost gospodarczy 3,5 proc." - zaznaczył. Gawkowski ocenił ten wynik jako „coś niebywałego" w skali Europy i regionu.

Każda złotówka z KPO "przepracowana" w Polsce

Wicepremier Gawkowski z przekonaniem podkreśla, że każda złotówka pochodząca z KPO jest efektywnie wykorzystywana w Polsce. Zaznaczył, że środki te "przepracowywane" są w kraju, co ma realny wpływ na wzrost gospodarczy i budżet państwa. „W każdym aspekcie funkcjonowania KPO, w pełnym systemie, tym ekosystemie gospodarki te pieniądze pracują na nasze PKB, na nasze większe wpływy budżetowe, na rozwój gospodarki, na sukces Polek i Polaków. Tak to traktujmy" - apelował Krzysztof Gawkowski. Jego słowa podkreślają, że KPO to nie tylko inwestycje, ale przede wszystkim inwestycja w przyszłość Polski i jej obywateli.

Tauron korzysta z KPO na transformację energetyczną

Grupa Tauron aktywnie korzysta ze środków dostępnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Spółka poinformowała w czwartek o zawarciu aneksu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do umowy pożyczki w ramach KPO. Aneks ten zwiększa pulę środków dostępnych dla Taurona do imponującej kwoty 15,87 mld zł, co oznacza wzrost o 4,87 mld zł. To potężny zastrzyk finansowy, który ma wesprzeć transformację energetyczną spółki.

Inwestycje w przyszłość: tańszy prąd i bezpieczeństwo energetyczne

Wicepremier Gawkowski wyraził przekonanie, że inwestycje realizowane dzięki środkom z KPO przyniosą konkretne korzyści dla wszystkich Polaków. „Budujemy dzisiaj kolejny krok dobrego wykorzystywania pieniędzy z KPO, umiejętnego inwestowania w najważniejsze potrzeby, jak transformacja energetyczna i szukania odpowiedzialności za to, że z tego będą korzystali wszyscy, mając tańsze rachunki za prąd, dobrze przygotowaną na kryzysy sieć i przede wszystkim, że będziemy mogli korzystać też z tej wizji nowej gospodarki na rynku energetycznym, która daje poczucie bezpieczeństwa" - podsumował.

Słowa te wskazują, że celem jest nie tylko modernizacja sektora energetycznego, ale również zapewnienie Polakom dostępu do tańszej i bezpieczniejszej energii. Transformacja energetyczna, wspierana przez KPO, ma stanowić fundament stabilnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski.

QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiły aferę KPO Pytanie 1 z 15 Jaki system gospodarczy funkcjonował w PRL, sprzyjający marnotrawstwu? Gospodarka wolnorynkowa Gospodarka nakazowo-rozdzielcza Gospodarka mieszana Następne pytanie