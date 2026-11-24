Nowe przepisy już obowiązują. Pierwsi kierowcy stracili prawo jazdy

Od 21 listopada obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi policjanci mogą zatrzymać prawo jazdy na trzy miesiące za popełnienie jednego z czterech wykroczeń na przejazdach kolejowych. Takie konsekwencje grożą m.in. za wjazd na przejazd przy czerwonym świetle, omijanie opuszczonych rogatek czy wjeżdżanie na tory bez możliwości kontynuowania jazdy. Nowelizacja obejmuje również zmiany dotyczące kierowców skazanych za sprowadzenie katastrofy w ruchu.

Choć od wejścia w życie nowych przepisów minęło zaledwie kilka dni, pierwsi kierowcy już przekonali się, jak dotkliwe mogą być konsekwencje ich nieprzestrzegania. Zaledwie dzień po zmianie przepisów policjanci w Małopolsce zatrzymali pierwsze prawo jazdy. Do zdarzenia doszło w Zastowie, gdzie funkcjonariusze zatrzymali 29-letniego kierowcę audi, który zlekceważył czerwony sygnał świetlny i wjechał na przejazd kolejowy.

Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. To jednak nie koniec konsekwencji. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie 21 listopada, policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy na trzy miesiące.

Wjechała na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. 28-latka straciła prawo jazdy

To nie jedyny taki przypadek w Polsce! Mandat w wysokości 2000 zł, 15 punktów karnych oraz utrata prawa jazdy na trzy miesiące – takie konsekwencje poniosła 28-letnia kierująca skodą, która wjechała na tory pomimo czerwonego światła i podnoszących się rogatek. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 23 listopada, w Natolinie w powiecie radomskim. Policjanci ujawnili wykroczenie kobiety dzięki urządzeniu ICAM, czyli mobilnemu systemowi monitoringu, który zarejestrował jej niebezpieczne zachowanie.

- W trakcie prowadzonych działań policjanci ujawnili niebezpieczne zachowanie jednej z kierujących. 28-letnia kobieta, jadąca samochodem marki Skoda, wjechała na przejazd kolejowy pomimo tego, że rogatki nie zakończyły jeszcze podnoszenia się, a sygnalizator nadal nadawał czerwony sygnał – podaje Policja Mazowiecka w komunikacie.

Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Policjanci apelują do kierowców

Policjanci przypominają, że na przejazdach kolejowych kierowcy powinni zachować wyjątkową czujność i bezwzględnie stosować się do przepisów ruchu drogowego. W takich miejscach nie ma miejsca na pośpiech i ryzykowne zachowania. Nawet chwilowy brak koncentracji czy chęć skrócenia czasu oczekiwania na przejeździe mogą doprowadzić do tragicznego w skutkach wypadku.

- Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejazdów kolejowych. Nigdy nie wjeżdżajmy na tory, gdy nadawany jest czerwony sygnał lub gdy rogatki nie zakończyły opuszczania albo podnoszenia się. Pamiętajmy również o zakazie omijania półzapór oraz wjeżdżania na przejazd bez możliwości kontynuowania jazdy – podają funkcjonariusze.