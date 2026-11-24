Biedańsk – największe miasto w Polsce. Szokujące dane z najnowszego raportu

Gdyby zebrać wszystkich Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie w jednym miejscu, stworzyliby największe miasto w kraju – większe od Warszawy. Taką wstrząsającą metaforą posługuje się Stowarzyszenie Wiosna, organizator Szlachetnej Paczki, w swoim najnowszym „Raporcie o biedzie”. Wynika z niego, że w skrajnym ubóstwie, czyli w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu, żyło w Polsce niemal 2 miliony ludzi.

To nie wszystko. Aż 40 proc. Polaków funkcjonuje poniżej minimum socjalnego, co oznacza, że ledwo wiążą koniec z końcem. Podczas konferencji prasowej prezeska Stowarzyszenia Wiosna Joanna Sadzik podkreślała, że te liczby to nie tylko statystyka, ale przede wszystkim ludzkie dramaty.

Kto jest najbardziej narażony na skrajne ubóstwo? Dramat dzieci i seniorów

Raport bezlitośnie pokazuje, że bieda ma twarz dziecka i seniora. W 2025 roku w domach dotkniętych ubóstwem żyło aż 436 tys. dzieci. To o 70 tys. więcej niż w roku poprzednim. Zdaniem Joanny Sadzik jedną z przyczyn jest fakt, że kluczowe świadczenia, jak zasiłek rodzinny, nie były waloryzowane od 2016 roku. – Wysokość zasiłków nie nadąża za kosztami życia – oceniła prezeska Stowarzyszenia Wiosna.

W równie dramatycznej sytuacji są seniorzy. W skrajnym ubóstwie żyło ich 324 tysiące. Często to osoby, które całe życie ciężko pracowały, ale dziś muszą przeżyć za najniższą emeryturę, wynoszącą około 1900 zł.

Proszę sobie wyobrazić starszą, samotną osobę mieszkającą w starej kamienicy, która musi zapłacić za ogrzewanie prądem w zimie. Takiej osobie po zapłaceniu rachunków zostaje około 200 zł na przeżycie całego miesiąca. Musi wybierać, czy kupić coś do jedzenia, czy wykupić leki, o środkach czystości nie wspominając – mówiła Joanna Sadzik.

Choroba i samotność, a nie lenistwo. Prawdziwe przyczyny biedy

Wciąż pokutuje stereotyp, że bieda to wynik lenistwa i niezaradności. „Raport o biedzie 2025” pokazuje, że prawdziwe przyczyny są zupełnie inne. Jak zaznaczyła Sadzik, często wystarczy jedna chwila – diagnoza ciężkiej choroby, śmierć bliskiej osoby czy nieszczęśliwy wypadek – by wpaść w spiralę problemów finansowych. Potwierdzają to badania: 60 proc. Polaków jako największe zagrożenie dla swojej sytuacji finansowej wskazuje chorobę.

Ogromnym problemem jest też samotność. Z raportu wynika, że aż 19 proc. Polaków nie ma nikogo, kto mógłby im pomóc w kryzysie finansowym. Co więcej, 39 proc. nie znalazłoby osoby gotowej pożyczyć im 1000 zł. To pokazuje, jak krucha jest siatka bezpieczeństwa wielu z nas. Wśród rodzin wspieranych przez Szlachetną Paczkę są takie, które żyją w warunkach uwłaczających ludzkiej godności – 4 proc. nie ma dostępu do bieżącej wody, a 2 proc. do prądu.

Jak można pomóc? Ruszyła Szlachetna Paczka

Stowarzyszenie Wiosna nie tylko diagnozuje problem, ale także daje konkretne narzędzie do pomocy. Szlachetna Paczka to program, dzięki któremu każdy może realnie wesprzeć potrzebujących. Proces jest bardzo prosty.

Wystarczy wejść na stronę internetową Szlachetnej Paczki, wybrać swoją okolicę i zapoznać się z opisami rodzin czekających na wsparcie. Każda historia jest zweryfikowana przez wolontariusza, który staje się przewodnikiem dla darczyńcy. Pomaga on skompletować paczkę, która odpowiada na konkretne potrzeby danej rodziny – od żywności, przez środki czystości, po odzież czy sprzęt AGD.

Rodzinę można wybrać do 11 grudnia. Finał akcji, czyli tzw. weekend cudów, podczas którego paczki trafią do potrzebujących, odbędzie się 12 i 13 grudnia. To szansa, by pokazać, że nikt nie jest sam.