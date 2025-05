Emerytury z ZUS. Sprawdź, czy dostaniesz świadczenie!

Czy przyszli emeryci mogą spać spokojnie? Niż demograficzny w Polsce budzi obawy wśród obecnych trzydziestolatków i czterdziestolatków o przyszłość ich emerytur. Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie w stanie wypłacić im świadczenia na starość? Podczas XVII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek uspokaja i zapewnia, że pieniędzy wystarczy dla wszystkich.

Wiceprezes ZUS podkreśla, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest filarem polskiego systemu emerytalnego i od 91 lat, niezależnie od sytuacji gospodarczej, politycznej czy ekonomicznej, wypłacał świadczenia.

Emerytury: Ile musisz płacić, żeby godnie żyć na starość?

Wysokość emerytury w systemie powszechnym zależy od tego, ile składek odprowadziliśmy w trakcie swojej kariery zawodowej - im więcej i regularniej były one odkładane na przyszłość, tym wyższe będzie świadczenie. Wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek zachęca do zaciskania zębów i płacenia najwyższych składek, na jakie nas stać.

Składka emerytalna w Polsce wynosi 19,52 proc. podstawy wymiaru. W przypadku pracowników jest ona dzielona po równo między pracownika i pracodawcę.

- Ten system ma jedną brutalną zasadę. Niestety nasze emerytury, co do zasady, będą miały niższą stopę zastąpienia niż emerytury naszych rodziców. I teraz my sami musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to, co dostaniemy w systemie powszechnym, nam odpowiada - wyjaśnia Jaroszek.

Jak pomnożyć oszczędności i spać spokojnie na starość?

Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS i z wykształcenia ekonomista, podkreśla, że gwarancją bezpiecznej starości jest dywersyfikacja oszczędności. Nie chodzi tylko o system powszechny, ale również o inne formy oszczędzania.

Radzę, by uczestniczyć w systemie powszechnym, bo to jest baza. Z tego zawsze będziemy mieli pieniądze, ale też musimy pomyśleć o oszczędnościach stricte prywatnych i oszczędnościach typu fundusze - przekonuje wiceprezes Jaroszek.

Jego zdaniem, warto rozważyć Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) czy Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).

Emerytury: Czy obcokrajowcy obciążają ZUS? Sprawdź fakty!

W Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców. Rośnie również liczba cudzoziemców, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym. Z danych ZUS-u wynika, że na koniec 2024 r. w Polsce było blisko 1 mln 193 tys. cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, co stanowi około 8 proc. zarejestrowanych w ZUS.

- "Można powiedzieć, że ten wpływ jest na całkiem solidnym poziomie, więc jak gdyby uzupełnia tę naszą lukę - bardzo dobrze. Czyli konkludując, chcemy, żeby przyjeżdżało do nas jak najwięcej osób, by płacić składki" - mówi Jaroszek.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS - EKG 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.