40 000 zł za ślub i wesele? Propozycja PiS wywołuje burzę: „Tego jeszcze nie było!"

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2025-11-25 9:05

Bartosz Marczuk z Prawa i Sprawiedliwości przedstawił kontrowersyjny plan walki z kryzysem demograficznym. Młode pary miałyby otrzymać 40 tysięcy złotych bonu mieszkaniowego za sam fakt zawarcia małżeństwa. Propozycja budzi skrajne emocje i pytania o sens takiego rozwiązania.

Młoda para, mężczyzna w ciemnym garniturze i kobieta w białej, błyszczącej sukni ślubnej, trzymająca partnera za rękę, symbolizują zawarcie związku małżeńskiego. Temat wsparcia dla młodych par na Super Biznes.

  • 40 000 zł bonu mieszkaniowego dla par za zawarcie małżeństwa lub narodziny pierwszego dziecka
  • 100 000 zł za trzecie i każde kolejne dziecko w ramach nowego programu demograficznego
  • Brak kryterium dochodowego – wsparcie miałoby obejmować wszystkie pary niezależnie od zarobków
  • Propozycja odpowiedzią na rekordowo niski poziom urodzeń – zaledwie 252 tys. w 2024 roku
Polska się wyludnia. Dramatyczne dane GUS

Dane Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają złudzeń. W 2024 roku w Polsce przyszło na świat około 252 tysięcy dzieci. To spadek o ponad 20 tysięcy w porównaniu z rokiem poprzednim i najgorszy wynik w powojennej historii kraju.

Współczynnik dzietności systematycznie spada od trzech dekad. Równocześnie liczba osób w wieku emerytalnym rośnie w zawrotnym tempie. Eksperci ostrzegają przed konsekwencjami dla systemu emerytalnego i całej gospodarki.

Dotacja 40 000 zł za ślub – szczegóły propozycji PiS

Bartosz Marczuk z Prawa i Sprawiedliwości zaprezentował propozycję na konwencji partii w Katowicach pod koniec października. Nowy program przewiduje:

Kluczowy element to brak kryterium dochodowego. Wsparcie miałoby trafić do wszystkich par bez względu na zarobki.

Premie za małżeństwo odpowiedzią na związki nieformalne

Propozycja PiS to reakcja na niepokojące dane statystyczne. Odsetek dzieci urodzonych poza małżeństwem wzrósł z 6-7 proc. na początku lat 90. do prawie 29 proc. w 2023 roku.

Program ma zachęcać młodych ludzi do formalizacji związków. Polityk PiS zakłada, że perspektywa 40 tysięcy złotych przekona pary do zawarcia ślubu przed urodzeniem pierwszego dziecka.

Bon mieszkaniowy zamiast dotacji na wesele

Warto podkreślić istotny szczegół. Propozycja nie zakłada bezpośredniego dofinansowania na organizację wesela. Chodzi o bon mieszkaniowy – wsparcie finansowe na cele mieszkaniowe lub rodzinne dla młodych par.

Środki z programu miałyby pomóc w rozwiązaniu problemu mieszkaniowego, który często powstrzymuje młodych ludzi przed założeniem rodziny.

Czy dotychczasowe programy socjalne zawiodły?

Polska dysponuje już szeregiem programów prorodzinnych:

  • rodzina 800+ wypłaca świadczenia na dzieci,
  • program Aktywny Rodzic wspiera rodziców małych dzieci,
  • dostępne są także becikowe i wsparcie na wyprawkę szkolną.

Mimo to skuteczność tych działań budzi wątpliwości. Liczba urodzeń spada rok do roku, a młodzi Polacy coraz częściej odkładają decyzję o dzieciach lub rezygnują z niej całkowicie.

Kiedy wejdzie w życie dotacja na ślub?

Propozycja Bartosza Marczuka pozostaje na etapie dyskusji politycznej. Nie ma konkretnej daty wprowadzenia programu ani szczegółowych warunków realizacji.

PiS nie sprawuje obecnie władzy, więc wdrożenie tej koncepcji wymagałoby poparcia rządzącej koalicji. Na razie pozostaje to przedwyborczą propozycją opozycji, która ma pokazać alternatywne podejście do kryzysu demograficznego.

Program budzi kontrowersje i pytania o jego faktyczną skuteczność. Czy 40 000 zł rzeczywiście przekona Polaków do zakładania rodzin? Czas pokaże, czy propozycja doczeka się realizacji.

