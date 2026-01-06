Rekordowa kwota – od marca 2026 stulatki dostaną 6911,63 zł brutto, czyli około 5835 zł netto na rękę

Historyczna kwota – 6911,63 zł brutto!

Od 1 marca 2026 roku emerytura honorowa wzrośnie do rekordowych 6911,63 zł brutto miesięcznie. To efekt marcowej waloryzacji o 4,88 proc., która daje podwyżkę o ponad 322 złote. Dla seniorów, którzy już pobierają to świadczenie, to realna różnica w domowym budżecie – od marca każdy stulatek zobaczy na koncie wyraźnie wyższą kwotę niż dotychczas.

Jeszcze w 2024 roku emerytura honorowa była „zamrożona” – raz przyznana, już nie rosła. Dopiero od marca 2025 roku świadczenie zaczęło być waloryzowane tak samo jak zwykłe emerytury. Tegoroczna podwyżka to drugi raz, kiedy stulatkowie mogą cieszyć się realnym wzrostem tego dodatkowego świadczenia.

Ile zostanie na rękę?

Choć kwota brutto robi wrażenie, na konto trafia mniej. ZUS automatycznie potrąca składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek – dokładnie tak samo jak przy zwykłych emeryturach. Po wszystkich odliczeniach senior dostanie około 5835 złotych netto miesięcznie.

Co dokładnie zabiera ZUS? Składka zdrowotna to 9 proc., czyli 622,05 zł. Zaliczka na PIT wynosi 12 proc., czyli 454,75 zł. Łącznie od kwoty brutto ubywa nieco ponad tysiąc złotych, ale i tak realna wypłata przekracza 5,8 tys. złotych – to naprawdę pokaźna suma.

W porównaniu z rokiem 2025 wzrost „na rękę” wyniesie około 270-280 złotych miesięcznie. Dla wielu rodzin opiekujących się setnym jubilatem to istotne wsparcie finansowe.

Kto dostanie pieniądze automatycznie?

Dobra wiadomość: większość stulatków nie musi robić absolutnie nic! ZUS i KRUS same uruchamiają wypłatę świadczenia honorowego, jeśli senior:

ma już przyznane świadczenie z ZUS lub KRUS (emeryturę albo rentę),

kończy 100 lat w danym roku,

posiada polskie obywatelstwo.

W takim przypadku decyzja przychodzi automatycznie, a pieniądze zaczynają wpływać od miesiąca urodzin. Nie trzeba niczego załatwiać, wypełniać ani dostarczać – system działa sam.

Rocznik 1926 wchodzi do gry! Od 2026 roku ZUS automatycznie dopisze do listy uprawnionych wszystkie osoby urodzone w 1926 roku, które ukończą „setkę” w tym roku. To oznacza, że:

urodzony w styczniu 1926 – dostanie pierwsze pieniądze w styczniu 2026,

urodzony w lipcu 1926 – w lipcu 2026,

urodzony w grudniu 1926 – w grudniu 2026.

Każdy rozpocznie wypłatę już na nowej, wyższej kwocie 6911,63 zł brutto.

WAŻNE! Emerytura honorowa to świadczenie dożywotnie, ale niedziedziczne. Wypłacane jest do końca życia uprawnionego seniora i wygasa z dniem jego śmierci. Rodzina nie może przejąć tych pieniędzy po zmarłym stulatku – nie ma prawa do dziedziczenia świadczenia honorowego.

Kiedy trzeba złożyć wniosek?

Jest tylko jedna sytuacja, w której senior musi sam złożyć wniosek – dotyczy to osób, które nigdy nie pobierały emerytury ani renty z ZUS lub KRUS. To rzadkie przypadki, ale zdarzają się u ludzi, którzy:

całe życie pracowali poza polskim systemem ubezpieczeń,

nie zgromadzili wystarczających okresów składkowych,

wrócili do Polski po latach życia za granicą.

W takiej sytuacji należy wypełnić formularz ESH i złożyć go w ZUS lub KRUS. Można to zrobić osobiście, przez pełnomocnika lub pocztą. Do wniosku potrzebne są podstawowe dokumenty: PESEL, dowód osobisty, numer konta bankowego oraz – w niektórych przypadkach – potwierdzenie, że senior mieszkał w Polsce co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.

Wniosek można pobrać ze strony ZUS lub odebrać w każdej placówce. Warto pamiętać, że bez złożenia dokumentów pieniądze nie ruszą – nawet jeśli senior skończy już 100 lat.

Kto nie dostanie świadczenia?

ZUS wyraźnie określa sytuacje, w których emerytura honorowa nie przysługuje:

brak polskiego obywatelstwa,

brak potwierdzonego centrum życiowego w Polsce (dotyczy osób bez wcześniejszej emerytury),

brak dokumentów potwierdzających wiek lub tożsamość,

ukończenie 100 lat poza polskim systemem bez dostarczenia odpowiednich zaświadczeń.

W praktyce odmowy są rzadkie – zdecydowana większość stulatków spełnia wszystkie warunki automatycznie.

Ile osób skorzysta?

Obecnie emeryturę honorową pobiera około 3,6 tysiąca osób w całej Polsce. Eksperci ZUS prognozują jednak, że w ciągu najbliższych 15 lat liczba ta może wzrosnąć nawet do 20 tysięcy! Poprawa jakości życia, rozwój medycyny i rosnąca świadomość zdrowotna sprawiają, że coraz więcej Polaków dożywa setnych urodzin.

To powód do radości, choć oznacza także rosnące wydatki budżetu państwa – tylko na tegoroczną waloryzację emerytur i rent, łącznie ze świadczeniami honorowymi, przeznaczono około 22 miliardy złotych.

Podsumowanie: co warto zapamiętać?

Marzec 2026 przynosi podwójnie dobrą wiadomość dla stulatków. Po pierwsze – rekordowa kwota 6911,63 zł brutto, która po potrąceniach daje około 5835 zł netto na rękę. Po drugie – automatyczne objęcie nowego rocznika urodzonych w 1926 roku, którzy nie muszą składać żadnych wniosków.

Dla rodzin opiekujących się stulatkami to istotne wsparcie finansowe i docenienie długowieczności. Warto sprawdzić, czy bliscy znajdują się na liście uprawnionych – w większości przypadków wystarczy zaczekać na decyzję z ZUS, która przyjdzie sama.

