Anonimowy inwestor zarobił 410 tys. dolarów na platformie prognostycznej Polymarket, obstawiając obalenie prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro przed 31 stycznia.

Inwestor kupował kontrakty za 34 tys. dolarów od 27 grudnia, przewidując atak USA na Wenezuelę i obalenie Maduro, co początkowo uznawano za mało prawdopodobne.

Spektakularny zysk budzi podejrzenia o wykorzystanie tajnych informacji dotyczących planów obalenia Maduro, co podkreślają eksperci.

Rynki prognostyczne, takie jak Polymarket, pozwalają na obstawianie przyszłych wydarzeń i stwarzają szansę na ogromne zyski dla osób z poufnymi danymi

Jak zarobić 410 tys. dolarów na politycznym przewrocie?

Świat finansów i polityki huczy po doniesieniach agencji Reutera. Anonimowy użytkownik internetowej platformy prognostycznej Polymarket zarobił fortunę, obstawiając upadek wenezuelskiego przywódcy. Inwestor, korzystając z konta założonego w grudniu, od 27 grudnia systematycznie kupował kontrakty. Ich warunkiem było przeprowadzenie przez USA ataku na Wenezuelę i obalenie Nicolasa Maduro do 31 stycznia. W tamtym czasie taki scenariusz był uznawany przez analityków za skrajnie nieprawdopodobny. Mimo to, użytkownik zainwestował łącznie 34 tysiące dolarów w swoją wizję. Po amerykańskim ataku anonimowy inwestor zarobił na kontraktach na platformie Polymarket równowartość 410 tys. dolarów. Ten szokujący zysk, osiągnięty w tak krótkim czasie, natychmiast wzbudził podejrzenia.

Czy inwestor miał dostęp do tajnych informacji?

Nagły i olbrzymi zysk wywołał falę pytań o tożsamość tajemniczego gracza. Jak podaje stacja CBS News, powołując się na ekspertów z dziedziny prawa i finansów, cała operacja nosi znamiona wykorzystania informacji poufnych. Zakłady były stawiane w momencie, gdy nic nie wskazywało na rychłą interwencję zbrojną. To prowadzi do spekulacji, że inwestor mógł mieć dostęp do tajnych danych dotyczących planów amerykańskiej administracji lub wojska. Główną wątpliwość budzi fakt, czy anonimowy inwestor wykorzystał tajne informacje dotyczące planów obalenia Maduro, co byłoby formą insider tradingu na rynku politycznym. Taka sytuacja podważałaby fundamentalne zasady uczciwości rynkowej i mogłaby mieć poważne konsekwencje prawne, gdyby tożsamość gracza została ujawniona.

Czym są rynki prognostyczne takie jak Polymarket?

Platformy takie jak Polymarket to nowoczesne giełdy, na których przedmiotem handlu nie są akcje czy surowce, lecz prawdopodobieństwo wystąpienia przyszłych zdarzeń. Użytkownicy mogą kupować kontrakty "tak" lub "nie" na praktycznie każdy temat – od wyników wyborów, przez decyzje banków centralnych, po rozstrzygnięcia w świecie sportu i rozrywki. Cena kontraktu odzwierciedla postrzegane przez rynek prawdopodobieństwo danego zdarzenia. Rynki prognostyczne, takie jak Polymarket, oferują możliwość spekulacji na temat przyszłych zdarzeń, co przyciąga zarówno analityków, jak i graczy szukających szybkich zysków. Historia z obaleniem Maduro pokazuje jednak ich drugą, mroczniejszą stronę – stwarzają one ogromne pokusy dla osób dysponujących poufnymi informacjami, pozwalając przekuć tajną wiedzę w realne pieniądze.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz