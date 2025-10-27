PiS ujawnia obietnice wyborcze. 100 tys. zł na mieszkanie i waloryzacja 800 plus

PiS zaproponuje 100 tys. zł dla rodzin z trójką dzieci, 40 tys. zł od pierwszego dziecka.

Kolejna obietnica dotyczy kredytów hipotecznych - dostępniejszych, z gwarancją stałego oprocentowania na 20-30 lat.

Zapowiedziano utrzymanie 800 plus, z z potencjalną progresywną waloryzacją.

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło program na wybory 2027. W planach dochód podstawowy

W Katowicach, podczas dwudniowego kongresu programowego, Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało obszerny, ponad pięćsetstronicowy dokument pod nazwą "Myśląc Polska" dotyczący programu na wybory parlamentarne w 2027 roku. Co ciekawe, mimo tego, że program zakłada szerokie wydatki socjalne, jednocześnie deklaruje dużą ostrożność fiskalną ze względu na wysoki deficyt budżetowy.

Dlatego też w programie PiS pieniądze mają być przekierowane na wydatki priorytetowe, takie jak infrastruktura, obronność i edukacja. Partia zapowiada mocniejszą bazę podatkową, bez podnoszenia obciążeń dla obywateli.

Prawdziwą bombą w programie PiS jest wprowadzenie dochodu podstawowego wysokości 500 zł dla wszystkich obywateli, co miałoby być sfinansowane poprzez likwidację kwoty wolnej od podatku.

100 tys. na mieszkanie dla młodych rodzin!

Mieszkalnictwo jest jednym z kluczowych priorytetów PiS. Partia proponuje szereg instrumentów mających na celu ułatwienie dostępu do mieszkań i ograniczenie spekulacji. Wśród nich znajdują się: uproszczenie procesu odrolniania gruntów, porozumienia między miastami i gminami wiejskimi oraz wsparcie dla Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) i samorządów w decentralizacji budownictwa.

Do tego doszłyby gwarancje wkładu własnego dla młodych rodzin realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z częściowym umorzeniem po narodzinach dziecka, a także kredyty na 20-30 lat z gwarancją stałej stopy procentowej. Flagowym projektem ma być jednak wprowadzenie bonu wysokości 100 tys. zł na trzecie dziecko, oraz 40 tys. zł od pierwszego dziecka.

Nowe 800 plus, progresywne i waloryzowane co roku

PiS zaproponował także progresywną stawkę 800 plus, które rosłoby w zależności od liczby dzieci. Zaproponowano, aby świadczenie rosło wraz z liczbą dzieci - nie przedstawiono jednak konkretnych kwot w potencjalnej progresji.

Częścią programu do wyborów parlamentarnych w 2027 roku ma być także waloryzacja świadczenia 800 plus co roku - podobnie, jak waloryzowane są emerytury.

Prawo i Sprawiedliwość w programie proponuje także wyższe świadczenie rodzicielskie, zasiłek macierzyński dla osób ubezpieczonych w KRUS (na poziomie minimalnego wynagrodzenia), oraz wprowadzenie darmowych obiadów dla uczniów szkół podstawowych.

Odebrać 800 plus NIEPRACUJĄCYM Polakom? Po co NIEROBOM Dawać? A co dzieci są winne?! - Komentery