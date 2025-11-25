Kursy walut 25.11.2025. Mocny złoty, rośnie względem głównych walut

Kursy walut 25.11.2025. Za euro (EUR) zapłacimy 4,23 zł (PLN); za dolara (USD) 3,67 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,54 zł; a za funta szterlinga (GBP) 4,81 zł. Polska waluta umacnia się względem głównych walut.

Kursy walut 25.11.2025. Mocny złoty

Polska waluta 25 listopada notuje bardzo dobry poranek. Kurs euro na zamknięciu kształtował się na poziomie 4,2352; nad ranem rosnąc do 4,2378 po czym zaliczył spektakularny spadek do 4,2281 i polska waluta pozostaje na kursie wzrostowym. Jest więc szansa, że za euro będziemy płacili tylko 4,22 zł!

Z kolei kurs dolar/złoty na zamknięciu wynosił wczoraj 3,6753; potem nastąpiły duże wahania, od dołku do nagłego wzrostu nad ranem do 3,68 zł; po czym złoty zaczął odrabiać straty i kosztuje już 3,6689. Przy utrzymaniu tego kursu jest szansa na dolara po 3,66 zł.

Podobnie z frankiem szwajcarskim, którego kurs na zamknięciu wynosił 4,5426. Szwajcarska waluta rano nieznacznie rosła do 4,5482 po czym dołowała do 4,5361. Mniejsze spadki zaliczyła brytyjska waluta, funt szterling z 4,8182 na zamknięciu spadł do 4,8142; korekta nie była więc tak spektakularna, jak przy innych głównych walutach.

Kursy walut 25.11.2025 [09:00] FOREX

  • EUR/PLN 4,2281
  • USD/PLN 3,6689
  • CHF/PLN 3,6689
  • GBP/PLN 4,8142

Co wpłynie na kursy walut 25.11.2025?

Dla euro istotna była dzisiejsza publikacja danych o PKB w Niemczech - wzrost w III kwartale wyniósł jedynie 0,3 proc. rdr. Istotne będą także wystąpienia publiczne członka zarządu ECB Piero Cipollone, oraz wystąpienie szefa Banku Hiszpanii Jose Luisa Escriva Belmonte. 

Dla polskiej waluty istotne będą dane o podaży pieniądza M3 i wyniki sprzedaży detalicznej.

Z kolei z USA spłyną dziś dane o inflacji producenckiej, wynikach sprzedaży detalicznej, a także indeksów z rynku nieruchomości.

