Delikatesy Centrum zamknęły od początku 2025 roku 119 placówek (54 franczyzowe i 65 własnych), optymalizując sieć i licząc na roczne oszczędności rzędu 35 mln zł.

Sieć przechodzi na model agencyjno-franczyzowy i stawia na cyfryzację, aby zwiększyć elastyczność i wspierać franczyzobiorców.

Dołączenie do European Marketing Distribution ma poprawić warunki zakupowe i konkurencyjność Delikatesów Centrum wobec dyskontów.

Nowa, trzyletnia strategia, ogłoszona 9 grudnia 2025 roku, ma na nowo zdefiniować Delikatesy Centrum jako element rozwiniętego ekosystemu franczyzowego, odpornego na wahania rynku.

Sieć Delikatesy Centrum, będąca częścią grupy Eurocash, przechodzi obecnie znaczące zmiany. Właściciel sieci podjął decyzję o zamknięciu wielu sklepów, a także o opracowaniu nowej strategii, która ma na celu poprawę efektywności i dostosowanie do dynamicznie zmieniającego się rynku.

Fala zamknięć w Delikatesach Centrum

Od początku 2025 roku sieć Delikatesy Centrum skurczyła się aż o 119 placówek. Jak informują Wiadomości Handlowe, zamknięto 54 sklepy franczyzowe oraz 65 sklepów własnych. Największe tempo likwidacji sklepów własnych przypadło na trzeci kwartał 2025 roku, kiedy to zamknięto ich aż 30. Wcześniej, w drugim kwartale, zamknięto 19 placówek, a w pierwszym – 16.

Eurocash tłumaczy, że zamknięcie sklepów jest elementem strategii optymalizacji, mającej na celu poprawę rentowności i dostosowanie sieci do nowych realiów rynkowych. Firma podkreśla, że podjęte działania są niezbędne, aby zapewnić długoterminowy sukces Delikatesów Centrum.

Koszty jednorazowe związane z zamknięciami wyniosły 11 mln zł w trzecim kwartale i 9 mln zł w drugim. Jednak firma liczy na długofalowe oszczędności. Likwidacja 30 sklepów ma przynieść 15,4 mln zł rocznie, a wszystkie zamknięcia od początku roku – około 35 mln zł.

Właściciel zapewnia, że „planowana jest dalsza optymalizacja sieci”, jednak – jak prognozują Wiadomości Handlowe – „można założyć, że zamknięć będzie mniej niż w ciągu 9 pierwszych miesięcy br.”.

Nowy model działania

Jednocześnie w ramach restrukturyzacji Eurocash od 2024 roku przechodzi z modelu własnych placówek na system agencyjno-franczyzowy. Firma uważa, że ten model jest tańszy i bardziej elastyczny, co pozwoli na lepsze dostosowanie do lokalnych warunków rynkowych i potrzeb klientów.

Eurocash stawia także na cyfryzację, wdrażając platformy analityczne i nowoczesne systemy POS. Ma to na celu lepsze zarządzanie siecią i wsparcie franczyzobiorców. Dzięki nowoczesnym narzędziom, franczyzobiorcy będą mogli lepiej analizować dane sprzedażowe, optymalizować asortyment i skuteczniej prowadzić działania marketingowe.

Kluczowym ruchem ma być także dołączenie do European Marketing Distribution, co pozwoli na lepsze warunki zakupowe i większą konkurencyjność wobec dyskontów. Dzięki temu Delikatesy Centrum będą mogły oferować klientom atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów.

Przyszłość Delikatesów Centrum

Eurocash zapowiada, że 9 grudnia 2025 roku ogłosi nową, trzyletnią strategię dla Delikatesów Centrum. „To właśnie w niej Delikatesy Centrum mają zostać określone na nowo – już nie jako gęsta sieć sklepów, lecz jako element rozwiniętego ekosystemu franczyzowego” – piszą Wiadomości Handlowe.

Głównym celem jest budowa przewidywalnego modelu działania, odpornego na wahania popytu, opartego przy tym na wspólnych narzędziach zakupowych, marketingowych i technologicznych. Eurocash chce stworzyć silną i spójną sieć franczyzową, która będzie w stanie skutecznie konkurować na rynku detalicznym.

Nowa strategia ma również uwzględniać zmieniające się preferencje konsumentów i rosnące znaczenie e-commerce. Delikatesy Centrum będą rozwijać swoje kanały online, aby dotrzeć do szerszego grona klientów i zaoferować im wygodne zakupy przez internet.

Podsumowując, Delikatesy Centrum przechodzą gruntowną transformację, która ma na celu poprawę efektywności, dostosowanie do zmieniającego się rynku i budowę silnej pozycji konkurencyjnej. Zamknięcie sklepów, przejście na model agencyjno-franczyzowy, inwestycje w cyfryzację i dołączenie do European Marketing Distribution to kluczowe elementy tej transformacji. Nowa strategia, która zostanie ogłoszona 9 grudnia 2025 roku, ma określić przyszłość Delikatesów Centrum jako nowoczesnej i innowacyjnej sieci franczyzowej.

