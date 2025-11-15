Z pewnością wielu z nas zastanawia się, kiedy będzie kolejna okazja do zrobienia zakupów w niedzielę. Kwestia niedziel handlowych od lat budzi wiele emocji i regularnie powraca w dyskusjach publicznych. Dlatego warto być na bieżąco z obowiązującymi przepisami i kalendarzem, aby móc efektywnie planować swoje zakupy.

Zacznijmy od tego, że 16 listopada wypada niedziela niehandlowa. Oznacza to, że większość sklepów będzie tego dnia zamknięta. Warto o tym pamiętać, planując zakupy na weekend.

Kalendarz niedziel handlowych w 2025 roku

Dobra wiadomość jest taka, że w przyszłym miesiącu będziemy mieli kilka okazji do zrobienia zakupów w niedzielę. Zgodnie z dostępnymi informacjami, niedziele handlowe w grudniu 2025 roku wypadają w następujących terminach:

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

To idealny moment, aby zaplanować świąteczne zakupy i uniknąć przedświątecznego tłoku w tygodniu.

Niedziele handlowe mają znaczenie zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców. Dla konsumentów to dodatkowa możliwość zrobienia zakupów w dogodnym terminie, szczególnie dla osób pracujących w tygodniu. Dla przedsiębiorców to szansa na zwiększenie obrotów i dotarcie do większej liczby klientów.

Wyjątki od zakazu handlu

Warto pamiętać, że nawet w niedziele niehandlowe niektóre placówki handlowe mogą być otwarte. Zgodnie z ustawą, zakaz handlu nie obowiązuje m.in. w:

Stacjach benzynowych

Aptekach

Kwiaciarniach

Cukierniach

Lodziarniach

Placówkach gastronomicznych

Sklepach z pamiątkami

Sklepach na dworcach i lotniskach

Placówkach pocztowych

Sklepach, w których handel prowadzi właściciel

Dzięki temu, nawet w niedzielę niehandlową, możemy zaopatrzyć się w niezbędne produkty lub skorzystać z usług.

Kwestia niedziel handlowych jest stale przedmiotem dyskusji i analiz. Nie można wykluczyć, że w przyszłości przepisy dotyczące handlu w niedzielę ulegną zmianie. Dlatego warto śledzić aktualne informacje i być na bieżąco z obowiązującymi regulacjami.

