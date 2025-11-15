Niedziele handlowe 2025. Kiedy zrobimy zakupy? Sprawdź kalendarz!

Czy planujesz zakupy na ostatnią chwilę? Zastanawiasz się, kiedy będziesz mógł swobodnie wybrać się do ulubionych sklepów? Sprawdź, jak wygląda kalendarz niedziel handlowych 2025 i zaplanuj swoje zakupy z wyprzedzeniem! Czy 16 listopada to niedziela handlowa?

Z pewnością wielu z nas zastanawia się, kiedy będzie kolejna okazja do zrobienia zakupów w niedzielę. Kwestia niedziel handlowych od lat budzi wiele emocji i regularnie powraca w dyskusjach publicznych. Dlatego warto być na bieżąco z obowiązującymi przepisami i kalendarzem, aby móc efektywnie planować swoje zakupy.

Zacznijmy od tego, że 16 listopada wypada niedziela niehandlowa. Oznacza to, że większość sklepów będzie tego dnia zamknięta. Warto o tym pamiętać, planując zakupy na weekend.

Kalendarz niedziel handlowych w 2025 roku

Dobra wiadomość jest taka, że w przyszłym miesiącu będziemy mieli kilka okazji do zrobienia zakupów w niedzielę. Zgodnie z dostępnymi informacjami, niedziele handlowe w grudniu 2025 roku wypadają w następujących terminach:

  • 7 grudnia,
  • 14 grudnia,
  • 21 grudnia.

To idealny moment, aby zaplanować świąteczne zakupy i uniknąć przedświątecznego tłoku w tygodniu.

Niedziele handlowe mają znaczenie zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców. Dla konsumentów to dodatkowa możliwość zrobienia zakupów w dogodnym terminie, szczególnie dla osób pracujących w tygodniu. Dla przedsiębiorców to szansa na zwiększenie obrotów i dotarcie do większej liczby klientów.

Wyjątki od zakazu handlu

Warto pamiętać, że nawet w niedziele niehandlowe niektóre placówki handlowe mogą być otwarte. Zgodnie z ustawą, zakaz handlu nie obowiązuje m.in. w:

  • Stacjach benzynowych
  • Aptekach
  • Kwiaciarniach
  • Cukierniach
  • Lodziarniach
  • Placówkach gastronomicznych
  • Sklepach z pamiątkami
  • Sklepach na dworcach i lotniskach
  • Placówkach pocztowych
  • Sklepach, w których handel prowadzi właściciel

Dzięki temu, nawet w niedzielę niehandlową, możemy zaopatrzyć się w niezbędne produkty lub skorzystać z usług.

Kwestia niedziel handlowych jest stale przedmiotem dyskusji i analiz. Nie można wykluczyć, że w przyszłości przepisy dotyczące handlu w niedzielę ulegną zmianie. Dlatego warto śledzić aktualne informacje i być na bieżąco z obowiązującymi regulacjami.

 

