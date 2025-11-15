Z pewnością wielu z nas zastanawia się, kiedy będzie kolejna okazja do zrobienia zakupów w niedzielę. Kwestia niedziel handlowych od lat budzi wiele emocji i regularnie powraca w dyskusjach publicznych. Dlatego warto być na bieżąco z obowiązującymi przepisami i kalendarzem, aby móc efektywnie planować swoje zakupy.
Zacznijmy od tego, że 16 listopada wypada niedziela niehandlowa. Oznacza to, że większość sklepów będzie tego dnia zamknięta. Warto o tym pamiętać, planując zakupy na weekend.
Kalendarz niedziel handlowych w 2025 roku
Dobra wiadomość jest taka, że w przyszłym miesiącu będziemy mieli kilka okazji do zrobienia zakupów w niedzielę. Zgodnie z dostępnymi informacjami, niedziele handlowe w grudniu 2025 roku wypadają w następujących terminach:
- 7 grudnia,
- 14 grudnia,
- 21 grudnia.
To idealny moment, aby zaplanować świąteczne zakupy i uniknąć przedświątecznego tłoku w tygodniu.
Niedziele handlowe mają znaczenie zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców. Dla konsumentów to dodatkowa możliwość zrobienia zakupów w dogodnym terminie, szczególnie dla osób pracujących w tygodniu. Dla przedsiębiorców to szansa na zwiększenie obrotów i dotarcie do większej liczby klientów.
Wyjątki od zakazu handlu
Warto pamiętać, że nawet w niedziele niehandlowe niektóre placówki handlowe mogą być otwarte. Zgodnie z ustawą, zakaz handlu nie obowiązuje m.in. w:
- Stacjach benzynowych
- Aptekach
- Kwiaciarniach
- Cukierniach
- Lodziarniach
- Placówkach gastronomicznych
- Sklepach z pamiątkami
- Sklepach na dworcach i lotniskach
- Placówkach pocztowych
- Sklepach, w których handel prowadzi właściciel
Dzięki temu, nawet w niedzielę niehandlową, możemy zaopatrzyć się w niezbędne produkty lub skorzystać z usług.
Kwestia niedziel handlowych jest stale przedmiotem dyskusji i analiz. Nie można wykluczyć, że w przyszłości przepisy dotyczące handlu w niedzielę ulegną zmianie. Dlatego warto śledzić aktualne informacje i być na bieżąco z obowiązującymi regulacjami.