Waloryzacja emerytur 6,01 proc.

Jaka może być waloryzacja emerytur w 2025 roku? Do wyliczenia wskaźnika waloryzacji świadczeń z ZUS bierze się pod uwagę dane z GUS dotyczące inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń w danym okresie. Wiadomo już, że inflacja w październiku 2024 roku wyniosła 5 proc, natomiast wzrost płac zanotowano na poziomie 10,3 proc., a to oznacza, że waloryzacja emerytur i rent może wynieść 6,01 proc. Warto podkreślić, że to o wiele mniejszy wzrost świadczeń z ZUS niż zapewniono w marcu tego roku, kiedy to wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniósł 12,12 proc. Mamy zatem zmniejszenie podwyżki o ponad 100 proc. Skąd taka różnica? Dlaczego emerytury seniorów wzrosną teraz o wiele mniej niż ostatnio? Głównym winowajcą jest inflacja. Mamy tutaj pewną zależność: im drożyzna mniejsza, tym mniejsza podwyżka świadczeń z ZUS. Teraz drożyzna lekko hamuje i tym samym hamują podwyżki świadczeń z ZUS. A głównym zadaniem waloryzacji emerytur i rent jest wypełnienie dziury w portfelach seniorów i osób niezdolnych do pracy, jaką pozostawia niezależna od nich drożyzna/inflacja.

Tabela waloryzacji emerytur 2025

O ile konkretnie mogą wzrosnąć emerytury i renty? Przy wskaźniku waloryzacji świadczeń z ZUS 6,01 proc. najniższa emerytura, która wynosi w zaokrągleniu 1780 zł, wzrosłaby o nieco ponad 107 zł, osiągając tym samym poziom rzędu 1887 zł. Natomiast średnia emerytura, która to obecnie wynosi 3,5 tys. zł, poszłaby w górę o 210 zł, osiągając poziom 3700 zł. Oczywiście na najwyższy wzrost mogliby liczyć seniorzy, którzy mają wysokie świadczenia rzędu 5 tys. zł. Przy wskaźniku waloryzacji 6,01 proc. taka emerytura wzrosłaby o 300 zł. Szczegółowe wyliczenia przedstawiamy w GALERII.