Najważniejsze informacje o wyprzedaży VOD na Black Friday

Tegoroczna wyprzedaż z okazji Black Friday 2026 na polskim rynku streamingowym obejmuje zarówno bezpośrednie obniżki na największych platformach VOD, jak i promocje na mniejsze kanały tematyczne.

Maksymalny rabat: zniżki sięgające od 50% do 75% wartości abonamentu miesięcznego,

zniżki sięgające od 50% do 75% wartości abonamentu miesięcznego, Czas obowiązywania niższych cen: promocyjna stawka obowiązuje przez 2 miesiące (SkyShowtime, MGM+, Lionsgate+), 6 miesięcy (Apple TV, Crunchyroll) lub aż 12 miesięcy (HBO Max),

promocyjna stawka obowiązuje przez 2 miesiące (SkyShowtime, MGM+, Lionsgate+), 6 miesięcy (Apple TV, Crunchyroll) lub aż 12 miesięcy (HBO Max), Objęte platformy: samodzielne serwisy HBO Max, Apple TV oraz SkyShowtime, a także kanały Crunchyroll, MGM+ oraz Lionsgate+,

samodzielne serwisy HBO Max, Apple TV oraz SkyShowtime, a także kanały Crunchyroll, MGM+ oraz Lionsgate+, Grupa docelowa: oferta przygotowana dla nowych oraz kwalifikujących się powracających subskrybentów,

oferta przygotowana dla nowych oraz kwalifikujących się powracających subskrybentów, Ostateczny termin aktywacji: promocje obowiązują do 30 listopada 2026 roku lub 1 grudnia 2026 roku (w zależności od wybranego serwisu).

Szczegółowe zestawienie promocyjnych cen subskrypcji VOD

Festiwal okazji na Black Friday 2026 przynosi duże obniżki cen subskrypcji na rynku streamingowym. Aby ułatwić wybór najlepszej oferty, poniżej prezentujemy dokładny podział warunków i cen dla poszczególnych platform.

1. HBO Max – 50% taniej przez cały rok na wszystkie pakiety

Najdłuższą gwarancję niższej ceny przygotował serwis HBO Max. W ramach tegorocznej akcji opłaty za wszystkie trzy pakiety miesięczne spadły o połowę na pierwsze 12 miesięcy (po upływie roku subskrypcja odnawia się w standardowej cenie):

HBO Max – plan Podstawowy (z reklamami, Full HD, 2 urządzenia): 14,99 zł zamiast 29,99 zł miesięcznie przez 12 miesięcy ( 180 zł oszczędności w skali roku ),

zamiast 29,99 zł miesięcznie przez 12 miesięcy ( ), HBO Max – plan Standardowy (bez reklam, Full HD, 2 urządzenia, 30 pobrań): 19,99 zł zamiast 39,99 zł miesięcznie przez 12 miesięcy ( 240 zł oszczędności w skali roku ),

zamiast 39,99 zł miesięcznie przez 12 miesięcy ( ), HBO Max – plan Premium (bez reklam, jakość 4K UHD i Dolby Atmos, 4 urządzenia, 100 pobrań): 24,99 zł zamiast 49,99 zł miesięcznie przez 12 miesięcy (300 zł oszczędności w skali roku).

2. Apple TV – ponad 50% taniej przez pół roku

Własną promocję na Black Friday uruchomiło również Apple TV (dawniej Apple TV+). Nowi oraz powracający subskrybenci mogą wykupić bezpośredni dostęp do pełnej biblioteki produkcji Apple Originals bez reklam za mniej niż połowę ceny:

Apple TV: abonament za 16,99 zł miesięcznie przez sześć miesięcy. Po tym okresie cena wzrasta do standardowych 34,99 zł miesięcznie (łącznie 108 zł oszczędności w ciągu pół roku). Promocja trwa do końca listopada lub 1 grudnia 2026 roku.

3. SkyShowtime – 75% taniej przez pierwsze dwa miesiące

Dużą obniżkę przygotowano także dla osób chcących nadrobić filmowe i serialowe hity w serwisie SkyShowtime:

SkyShowtime: abonament za 8,75 zł miesięcznie przez pierwsze dwa miesiące (łącznie tylko 17,50 zł za dwa miesiące oglądania). Po tym okresie cena wzrasta do standardowych 34,99 zł miesięcznie (52,48 zł oszczędności w skali dwóch miesięcy). Promocja trwa do końca listopada lub 1 grudnia 2026 roku.

4. Crunchyroll, MGM+ oraz Lionsgate+ – kanały tematyczne i anime w niższych cenach

Równolegle na niższe stawki mogą liczyć fani japońskich animacji oraz kina akcji i thrillerów (oferty dostępne m.in. bezpośrednio w serwisie Crunchyroll oraz w ramach pakietów dodatkowych Amazon Prime Video Channels):

Crunchyroll: 11,99 zł zamiast 24,99 zł miesięcznie przez 6 miesięcy (ponad 50% taniej),

zamiast 24,99 zł miesięcznie przez (ponad 50% taniej), MGM+: 4,25 zł zamiast 16,99 zł miesięcznie przez 2 miesiące (75% taniej),

zamiast 16,99 zł miesięcznie przez (75% taniej), Lionsgate+: 3,99 zł zamiast 15,99 zł miesięcznie przez 2 miesiące (75% taniej).

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Instrukcja aktywacji zniżek i ważne zapisy regulaminowe

Aby skorzystać z wyprzedażowych stawek na Black Friday, wystarczy przejść na oficjalną stronę wybranej platformy streamingowej (HBO Max, Apple TV lub SkyShowtime) i aktywować subskrypcję bezpośrednio na swoim koncie użytkownika. Alternatywnie wybrane usługi (w tym MGM+, Lionsgate+, Crunchyroll, a także dodatkowe kanały Apple TV i SkyShowtime) można również uruchomić z poziomu panelu Amazon Prime Video. Warto sfinalizować aktywację subskrypcji przed końcem akcji, czyli najpóźniej do 30 listopada lub 1 grudnia 2026 roku.

Przed zleceniem płatności warto zapoznać się z kluczowymi zasadami rozliczeń:

brak wymogu pośredników przy głównych serwisach: promocje na HBO Max, Apple TV oraz SkyShowtime można aktywować bezpośrednio u danego dostawcy VOD, bez konieczności opłacania innych platform,

promocje na można aktywować bezpośrednio u danego dostawcy VOD, bez konieczności opłacania innych platform, automatyczne odnowienie subskrypcji: po zakończeniu okresu promocyjnego (odpowiednio po 2, 6 lub 12 miesiącach) każdy abonament odnawia się automatycznie po pełnej, standardowej cenie (np. 34,99 zł miesięcznie w przypadku Apple TV oraz SkyShowtime),

po zakończeniu okresu promocyjnego (odpowiednio po 2, 6 lub 12 miesiącach) każdy abonament odnawia się automatycznie po pełnej, standardowej cenie (np. 34,99 zł miesięcznie w przypadku Apple TV oraz SkyShowtime), możliwość rezygnacji w dowolnym momencie: subskrypcję można anulować w każdej chwili trwania okresu rabatowego bez ponoszenia dodatkowych opłat, zachowując dostęp do końca opłaconego miesiąca rozliczeniowego,

subskrypcję można anulować w każdej chwili trwania okresu rabatowego bez ponoszenia dodatkowych opłat, zachowując dostęp do końca opłaconego miesiąca rozliczeniowego, wymóg posiadania konta Prime (wyłącznie przy kanałach Amazon): aktywny pakiet Amazon Prime jest wymagany tylko wtedy, gdy decydujemy się na wykupienie dodatkowych kanałów VOD (takich jak MGM+ czy Lionsgate+) wewnątrz platformy Amazon Prime Video.

Źródło: hbomax.com, tabletowo.pl, hdtvpolska.com, gsmonline.pl