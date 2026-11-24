Zarząd Medicover podjął decyzję o zamknięciu oddziału położniczego i neonatologicznego w Wilanowie.

Placówka, znana jako "porodówka gwiazd", przestanie przyjmować porody od 1 lutego 2027 roku.

Oficjalnym powodem jest niska rentowność i spadająca liczba porodów.

Koszt porodu w szpitalu sięgał nawet 27 tys. zł, ponieważ placówka nie miała kontraktu z NFZ.

Firma zapewnia, że prowadzi rozmowy z personelem i kontaktuje się z pacjentkami, których dotyczy zmiana.

Kryzys demograficzny pogrążył porodówkę

Zarząd Medicover ogłosił decyzję, która zaskoczyła wiele przyszłych matek. Chodzi o zamknięcie oddziału położniczego i neonatologicznego w warszawskim szpitalu przy Alei Rzeczypospolitej. To koniec pewnej epoki dla elitarnej placówki działającej w Miasteczku Wilanów od 18 lat. Ostatnie porody zostaną tam przyjęte do końca stycznia 2027 roku.

Firma nie ukrywa, że powodem są pieniądze. Mimo prestiżu i wysokich cen, biznes po prostu przestał się spinać. Głównym powodem zamknięcia porodówki Medicover jest brak rentowności i spadająca liczba porodów. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", jeszcze w 2023 roku urodziło się tam 1255 dzieci. W bieżącym, 2026 roku, liczba ta spadła do około 900. To najwyraźniej zbyt mało, by utrzymać tak duży i kosztowny oddział.

W oficjalnym komunikacie zarząd Medicover tłumaczy, że nie udało się wypracować modelu, który pozwoliłby na dalsze, opłacalne funkcjonowanie oddziału. Decyzja oznacza, że z mapy stolicy znika miejsce, które dla wielu kobiet było synonimem komfortu, elitaryzmu i poczucia bezpieczeństwa podczas porodu.

Ile kosztował luksus i kto z niego korzystał?

Placówka w Wilanowie nie bez powodu zyskała miano "porodówki gwiazd". Przez lata była wybierana przez znane Polki, które ceniły sobie prywatność, wysoki standard opieki i warunki przypominające bardziej luksusowy hotel niż szpital. Wśród pacjentek, które zdecydowały się na poród w Medicover, były między innymi aktorki Małgorzata Rozenek-Majdan i Zofia Zborowska, a także popularna influencerka Andziaks .

Ten luksus miał jednak swoją cenę. Szpital nie posiadał kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie porodów, co oznaczało, że pacjentki musiały pokrywać wszystkie koszty z własnej kieszeni. Najtańszy pakiet porodu siłami natury kosztował 11 900 zł, a najdroższy wariant Prestige sięgał nawet 26 900 zł. Za cesarskie cięcie trzeba było zapłacić 16 900 zł. W zamian pacjentki otrzymywały gwarancję prywatnego pokoju rodzinnego, opiekę wybranych specjalistów i komfort, jakiego próżno szukać w publicznych placówkach. Mimo wysokich cen, wiele kobiet uważało, że taka inwestycja w spokój i bezpieczeństwo była tego warta.

Co dalej z pacjentkami i personelem?

Decyzja o likwidacji oddziału naturalnie rodzi pytania o los pacjentek i pracowników. Jak zapewnia firma, sytuacja jest pod kontrolą. Zmiana dotyczy przede wszystkim niewielkiej grupy kobiet — pięciu pacjentek, które miały zaplanowany termin porodu po 31 stycznia 2027 roku. Medicover informuje, że kontaktuje się z nimi indywidualnie, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie w tej nowej dla nich sytuacji.

"Fakt" podaje, że pod informacją o zamknięciu oddziału w internecie zawrzało. Wiele kobiet, które tam rodziły lub planowały poród, nie kryje rozczarowania.

Jeśli zamkną Medicover, to nie zdecyduję się na trzecie dziecko – zadeklarowała jedna z nich.

Pojawiły się też jednak głosy zrozumienia dla biznesowej strony tej decyzji: "Oddział nierentowny zawsze jest zamykany. Nikogo nie stać na dopłacanie do interesu".

Zamknięcie porodówki Medicover w Wilanowie dotyczy bezpośrednio około 100 pracowników oddziału położniczego i neonatologicznego. Firma zapewnia, że prowadzi już indywidualne rozmowy z personelem, aby przedstawić im możliwe scenariusze dalszej współpracy w ramach grupy Medicover.

Warto też podkreślić, że zamknięcie porodówki nie oznacza likwidacji całego szpitala. Placówka w Wilanowie będzie nadal funkcjonować. Pacjenci wciąż będą mogli korzystać z usług innych oddziałów, w tym ginekologicznego oraz pediatrycznego, co oznacza, że opieka nad dziećmi i kobietami w innym zakresie będzie kontynuowana.

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