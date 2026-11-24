Najważniejsze informacje o promocjach na Black Friday

Kluczowe szczegóły dotyczące rabatów na abonamenty cyfrowe w Audiotece i Empik Go:

skala zniżek: rabat 50% zarówno na pierwszy miesiąc subskrypcji w Audiotece, jak i na pakiety w Empik Go,

rabat zarówno na pierwszy miesiąc subskrypcji w Audiotece, jak i na pakiety w Empik Go, maksymalna oszczędność: 8,95 zł na start w Audiotece oraz nawet 299,94 zł w przypadku rocznego abonamentu cyfrowego Go Max w Empik Go,

na start w Audiotece oraz nawet w przypadku rocznego abonamentu cyfrowego Go Max w Empik Go, miejsce aktywacji: wyłącznie sklepy internetowe serwisów oraz dedykowane strony promocyjne ( audioteka.com oraz empik.com/go ),

wyłącznie sklepy internetowe serwisów oraz dedykowane strony promocyjne ( oraz ), grupa docelowa: promocje skierowane do nowych użytkowników oraz osób nieposiadających aktualnie aktywnej subskrypcji ,

promocje skierowane do , termin obowiązywania: oferty specjalne trwają do 30 listopada 2026 roku (Audioteka) oraz do 1 grudnia 2026 roku do godz. 10:00 (Empik Go).

Przegląd najciekawszych okazji w Audiotece i Empik Go

Miłośnicy literatury w wersji cyfrowej mogą skorzystać z obniżonych o połowę stawek za pakiety dostępu do bogatych katalogów audio, podcastów i e-booków.

1. Audioteka – 50% rabatu na pierwszy miesiąc w Planie Smart 20h

W ramach tegorocznego Black Friday platforma przeceniła swój najtańszy wariant subskrypcji, dający dostęp do katalogu Audioteka Klub (ponad 50 tysięcy audiobooków, podcastów i przeszło 200 superprodukcji) oraz sekcji Audioteka Kids:

Plan Smart 20h: pierwszy miesiąc subskrypcji wyceniono na 8,95 zł zamiast ceny regularnej 17,90 zł (rabat 50%), co daje oszczędność 8,95 zł przy limicie 20 godzin słuchania miesięcznie (wystarczającym na przesłuchanie 1–2 książek). Od drugiego miesiąca subskrypcja odnawia się w standardowej cenie 17,90 zł miesięcznie. Dla porównania drugi dostępny w serwisie wariant bez limitu godzin (Plan Optymalny) pozostaje w cenie regularnej 29,90 zł miesięcznie.

2. Empik Go – roczne i czteromiesięczne pakiety abonamentowe o 50% taniej

W ramach akcji Black Weeks zniżki o połowę objęły długoterminowe plany dostępowe na 360 dni oraz wariant kwartalny, zapewniające dostęp do katalogu ponad 240 tysięcy e-booków, audiobooków i podcastów:

roczny abonament Go Max (360 dni): promocyjna cena wynosi 299,94 zł zamiast standardowej kwoty 599,88 zł (rabat 50%, czyli niecałe 25 zł miesięcznie) , co daje natychmiastową oszczędność 299,94 zł za rok nielimitowanego dostępu do pełnego katalogu na 2 urządzeniach jednocześnie oraz 1 czytniku Kindle poza limitem,

promocyjna cena wynosi , co daje natychmiastową oszczędność za rok nielimitowanego dostępu do pełnego katalogu na poza limitem, roczny abonament Go Smart (360 dni): promocyjna cena wynosi 239,94 zł zamiast 479,88 zł (rabat 50%, czyli niecałe 20 zł miesięcznie) , co pozwala zaoszczędzić 239,94 zł za rok nielimitowanego czytania i słuchania na 1 urządzeniu mobilnym oraz 1 czytniku Kindle ,

promocyjna cena wynosi , co pozwala zaoszczędzić za rok nielimitowanego czytania i słuchania na , roczny abonament Go Standard (360 dni): promocyjna cena to 149,94 zł zamiast 299,88 zł (rabat 50%, czyli ok. 12,50 zł miesięcznie i 149,94 zł oszczędności) za pakiet obejmujący 3 dowolne tytuły miesięcznie oraz podcasty bez limitu na 2 urządzeniach i 1 czytniku Kindle ,

promocyjna cena to za pakiet obejmujący oraz podcasty bez limitu na , miesięczny abonament Go Max na 4 miesiące: alternatywna oferta dla nowych użytkowników, którzy nie chcą płacić za rok z góry – przez pierwsze 4 okresy rozliczeniowe (po 30 dni) opłata wynosi 24,99 zł miesięcznie zamiast 49,99 zł (rabat 50%, łącznie 100 zł oszczędności).

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Jak skorzystać ze zniżek i na co uważać w regulaminie?

Aby aktywować wybraną promocję, należy przejść przez przeglądarkę na stronę internetową wybranego serwisu (audioteka.com lub empik.com/go), dokonać wyboru wariantu abonamentu i dokończyć transakcję z użyciem karty płatniczej lub cyfrowych metod płatności. Zniżka nalicza się automatycznie podczas składania zamówienia.

Kluczowe warunki regulaminowe i ograniczenia akcji:

dostępność oferty: rabat 50% na Plan Smart 20h w Audiotece oraz pakiety roczne w Empik Go przysługuje zarówno nowym klientom, jak i powracającym użytkownikom, którzy nie posiadają w danym momencie aktywnej subskrypcji ani aktywnego okresu próbnego,

rabat 50% na Plan Smart 20h w Audiotece oraz pakiety roczne w Empik Go przysługuje zarówno nowym klientom, jak i powracającym użytkownikom, którzy ani aktywnego okresu próbnego, automatyczne odnowienie: po zakończeniu promocyjnego okresu rozliczeniowego (po pierwszym miesiącu w Audiotece bądź po 4 miesiącach lub 360 dniach w Empik Go) subskrypcja odnawia się automatycznie w cenie regularnej, chyba że użytkownik anuluje ją wcześniej w panelu konta,

po zakończeniu promocyjnego okresu rozliczeniowego (po pierwszym miesiącu w Audiotece bądź po 4 miesiącach lub 360 dniach w Empik Go) subskrypcja odnawia się automatycznie w cenie regularnej, chyba że użytkownik anuluje ją wcześniej w panelu konta, kanały zakupu: promocyjne ceny obowiązują wyłącznie przy zakupie przez przeglądarkę internetową na stronach serwisów , a transakcje realizowane bezpośrednio w aplikacjach mobilnych przez sklepy Google Play i App Store są wyłączone ze zniżek,

promocyjne ceny obowiązują , a transakcje realizowane bezpośrednio w aplikacjach mobilnych przez sklepy Google Play i App Store są wyłączone ze zniżek, limity czasowe: promocja w Audiotece trwa do 30 listopada 2026 roku, natomiast oferta Empik Go obowiązuje w ramach Black Weeks do 1 grudnia 2026 roku do godziny 10:00.

Źródło: audioteka.com, komputronik.pl, empik.com