Coraz mniej atrakcyjne promocje na Black Friday

Z najnowszego badania „Polaków portfel własny: jesienne wydatki pod kontrolą” wynika, że popularność listopadowych wyprzedaży słabnie w oczach konsumentów. Aż 51 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że promocje na Black Friday lub Cyber Monday straciły na atrakcyjności. Odmiennego zdania jest tylko 14 proc. ankietowanych, a 35 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie. Z badania wynika, że najbardziej krytycznie listopadowe promocje oceniają czterdziestolatkowie.

Polacy wciąż kupują, ale oceniają oferty krytycznie

Mimo rosnącego sceptycyzmu dane pokazują, że święto zakupów wciąż ma swoich zwolenników. Co trzeci Polak (33 proc.) deklaruje, że wielokrotnie korzystał z ofert Black Friday lub Cyber Monday. Kolejne 18 proc. zrobiło to jednorazowo, a 11 proc. badanych, którzy do tej pory nie brali udziału w wyprzedażach, zamierza spróbować w przyszłości. Z drugiej strony istnieje duża grupa konsumentów (32 proc.), która nigdy nie kupowała podczas takich akcji i nie zamierza tego zmieniać.

Większość osób, które zdecydowały się na zakupy podczas listopadowych promocji, pozytywnie ocenia swoje decyzje. Zadowolenie z dokonanych transakcji zadeklarowało 41 proc. badanych. Jedynie około 2 proc. respondentów wyraziło negatywną opinię o swoich wcześniejszych zakupach, a neutralny stosunek miało 22 proc. ankietowanych.

Najlepsze memy na Black Friday

18

Ekspert: Kluczowa jest korzyść dla budżetu

Jak wskazała cytowana w wynikach badania Monika Kasprzyk, dyrektorka Centrum Rozwoju Produktów Sprzedaży Bezpośredniej w Santander Consumer Banku, kluczowe znaczenie ma nie częstotliwość udziału w promocjach, lecz rzeczywista korzyść dla domowego budżetu. Jej zdaniem zakup wcześniej zaplanowanego produktu po niższej cenie może przynieść realne oszczędności, natomiast impulsywne decyzje zakupowe często prowadzą do dodatkowych wydatków.

Darmowa dostawa zachętą do większych zakupów

Badanie pokazuje również, że na decyzje konsumentów istotny wpływ mają dodatkowe zachęty stosowane przez sklepy, zwłaszcza internetowe. Najskuteczniejszą okazała się darmowa dostawa – 23 proc. respondentów przyznało, że z tego powodu dołożyło dodatkowe produkty do koszyka. Jednocześnie 30 proc. badanych zadeklarowało, że żaden z tego typu bodźców nigdy nie wpłynął na ich decyzje zakupowe.

Badanie „Polaków portfel własny: jesienne wydatki pod kontrolą” zostało przeprowadzone na zlecenie Santander Consumer Banku przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) metodą CATI w dniach 17-29 września 2026 r. na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Quiz na Black Friday! Oblicz procent danej liczby! Pytanie 1 z 10 Ile to jest 30 procent z 200? 45 60 90 15 Następne pytanie