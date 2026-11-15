Spór o koncesję TV Republika i wPolsce24. NSA ujawnił termin rozprawy

Koncesje dla TV Republika i wPolsce24. Sąd uchylił decyzję KRRiT

21 czerwca 2024 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o przyznaniu Telewizji Republika oraz wPolsce24 dziesięcioletnich koncesji na nadawanie na ósmym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. O miejsca na MUX-8 ubiegały się również węgierska spółka TV2 Média oraz Grupa MWE Networks, jednak ich wnioski zostały odrzucone. Grupa MWE Networks zaskarżyła decyzję do sądu, zarzucając KRRiT naruszenie przepisów, niewłaściwą ocenę zgłoszeń oraz brak przejrzystości procedury, w tym nieudostępnienie protokołu z posiedzenia.

9 kwietnia 2025 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję KRRiT dotyczącą przyznania miejsc na multipleksie MUX-8 Telewizji Republika i wPolsce24. Orzeczenie nie jest jednak prawomocne.

W komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał, że skargi kasacyjne od tego wyroku wniosły spółka Fratria, będąca nadawcą wPolsce24, Telewizja Republika oraz przewodniczący KRRiT.

- Sprawie nadano sygnaturę II GSK 2639/25 i oczekuje ona na wyznaczenie terminu rozprawy według kolejności wpływu. Przewidywany, orientacyjny termin jej rozpoznania to IV kwartał 2028 r. W tej sprawie strony nie składały wniosków o jej rozpoznanie poza kolejnością wpływu - głosi komunikat NSA.

NSA wydał komunikat. Rozprawa najwcześniej za dwa lata?

Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się również do kwestii wyznaczania terminów rozpraw. Rzecznik sądu, sędzia NSA Sylwester Marciniak, zaznaczył, że prezes NSA nie może samodzielnie decydować o przyspieszeniu rozpoznania konkretnej sprawy.

- NSA podkreśla, że Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego nie posiada kompetencji w zakresie wyznaczania ani przyśpieszania terminów rozpraw, gdyż naruszałoby to niezależność Sądu i niezawisłość sędziów - podkreślił rzecznik sądu, sędzia NSA Sylwester Marciniak.

Jak wyjaśnił rzecznik, stanowisko opublikowano w odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje dotyczące postępowania kasacyjnego.

- W związku z licznymi niepokojącymi i nieprawdziwymi wypowiedziami medialnymi, dotyczącymi rozpoznania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym skarg kasacyjnych w przedmiocie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego Telewizji Republika S.A. – tłumaczył.

Wcześniej Onet informował o przedłużającym się postępowaniu dotyczącym koncesji naziemnej Telewizji Republika, wskazując, że sprawa pozostaje nierozstrzygnięta przez NSA.

Dlaczego sąd zakwestionował przyznanie koncesji?

Podczas ogłaszania wyroku w kwietniu 2025 roku sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek wskazała, że przewodniczący KRRiT dopuścił się poważnych naruszeń obowiązujących przepisów. Sąd zwrócił uwagę, że przy rozpatrywaniu wniosków koncesyjnych nie wystarczą deklaracje poparcia, listy intencyjne czy wpłaty od widzów. Organ powinien szczegółowo zbadać dokumentację każdego wnioskodawcy oraz uzasadnić wybór konkretnych nadawców. Zastrzeżenia dotyczyły również protokołu z posiedzenia, który powinien zostać udostępniony w ciągu 14 dni, tymczasem zatwierdzono go dopiero po trzech miesiącach.

Ówczesny przewodniczący KRRiT Maciej Świrski przekonywał natomiast, że procedura przyznania koncesji obu stacjom została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Uchwała i decyzja o przyznaniu koncesji dotyczącej miejsc na naziemnej telewizji cyfrowej MUX-8 dla Telewizja Republika i wPolsce24 jest zgodna z prawem – mówił Świrski.

Odmienne stanowisko przedstawiał członek KRRiT, prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusz Kowalski. W rozmowie z PAP wskazywał, że sposób przyznania koncesji Telewizji Republika i wPolsce24 od początku budził zastrzeżenia.

- Podczas podejmowania tej decyzji zignorowano opinię departamentów merytorycznych m.in. departamentu finansowego KRRiT, wg. której Telewizja Republika nie posiadała wystarczających środków do realizacji swojego przedsięwzięcia – powiedział wówczas.

Kontrowersje wokół relacji TV Republika z zamachu w Krakowie

Temat koncesji Telewizji Republika ponownie pojawił się w debacie publicznej po zamachu, do którego doszło 7 listopada w Krakowie. Według przekazanych informacji 24-letni napastnik wjechał samochodem na Rynek Główny, a następnie zaczął strzelać z broni automatycznej do przypadkowych osób. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, wśród nich dwóch funkcjonariuszy policji.

Prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz, który przebywał wówczas w Krakowie, podczas relacji na antenie stacji skrytykował działania policji.

- Nie wiadomo w ogóle, gdzie się podziała policja. Uciekli albo pilnują Warszawy.

W późniejszym wpisie opublikowanym na platformie X Sakiewicz odniósł się do obecności funkcjonariuszy w miejscu zdarzenia.

- W zasięgu wzroku i kamery był tylko jeden technik sekcji kryminalnej policji, który podjął się zabezpieczenia terenu przy jednej z ofiar.

Komendant Główny Policji gen. Marek Boroń przekazał natomiast 7 listopada, że do wymiany ognia między napastnikiem a policjantami doszło po trzech minutach od otrzymania zgłoszenia. Wyjaśnił również, że dyspozytor skierował na miejsce 30 policyjnych załóg.

- Zaraz po tej informacji dyspozytor zadysponował do tej interwencji 30 załóg policyjnych.

Prokuratura wszczęła śledztwo. KRRiT również podjęła działania

W związku z wypowiedziami Tomasza Sakiewicza Prokuratura Okręgowa w Krakowie rozpoczęła śledztwo. Postępowanie dotyczy między innymi wypowiedzi na temat obecności policjantów podczas zamachu oraz informacji przekazywanych w relacji na żywo.

- Chodzi o pomówienie funkcjonariuszy policji garnizonu krakowskiego poprzez wypowiedź dotyczącą tego, że policji nie było na miejscu; oraz poprzez przekazanie informacji w relacji na żywo o uczestnictwie cudzoziemców w zamachu na Rynku Głównym – powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk.

Działania wyjaśniające wszczęła również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, do której wpłynęły skargi dotyczące sposobu relacjonowania wydarzeń w Krakowie. Kontrowersje wokół przekazu stacji doprowadziły także do wycofania się części reklamodawców. Wśród firm, które podjęły taką decyzję, znalazła się sieć RTV EURO AGD.

Portal Money.pl opublikował ponadto stanowisko chińskiego producenta samochodów Chery, który poinformował o rezygnacji z reklamowania się w Telewizji Republika.

- Podjęliśmy decyzję o wyłączeniu TV Republika z bieżących i przyszłych planów reklamowych.

Z kolei Aleksandra Gołda z biura prasowego Mastercard przekazała portalowi Wyborcza.biz, że firma nie zawarła bezpośredniej umowy z Telewizją Republika na emisję reklam. Spoty pojawiały się na antenie w ramach szerszego pakietu reklamowego, jednak zostały już z niego wycofane.